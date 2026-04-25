Tierra del Fuego: Santiago Pauli lanza su fundación y levanta la mano para pelear por la sucesión de Melella

Con Toto Caputo como principal invitado al Foro Fin del Mundo , Santiago Pauli lanzará la Fundación Patagonia Libre en Tierra del Fuego . El diputado de La Libertad Avanza no oculta sus intenciones de ser candidato a gobernador y tendrá en Ushuaia un escenario ideal para cimentar su proyección hacia 2027.

Patagonia Libre se presenta como la primera fundación liberal de la provincia más austral de la Argentina y se activa como un think thank para la generación de ideas y la propuesta de políticas públicas que amplíen las libertades de las personas.

El foro es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la International Republican Institute y cuenta con la Fundación Friedrich Naumann y el flamante armado de Pauli como partner estratégico.

Será el 7 de mayo y contará, además de Caputo, con la presencia de importantes figuras del ámbito libertario como el presidente del bloque violeta en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni ; los diputados Alejandro Bongiovanni , Damián Arabia y Bertie Benegas Lynch ; el presidente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez ; y Alejandro Rozitchner . Estos dos últimos forman parte del Consejo Académico del nuevo espacio fueguino.

En el grupo que completa ese consejo están el tucumano Manuel Guisone , director general de la Fundación Federalismo y Libertad (FyL); el economista especializado en monedas e instituciones financieras José Acosta Gómez y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, Natalia Graciania . Pauli es el presidente, su compañero de bancada Miguel Rodríguez , el vice, y la fueguina Ivanna González la directora ejecutiva.

Foro del fin del mundo Ushuaia

Con esa armada violeta, el diputado sale a posicionarse en la carrera por suceder a Gustavo Melella. Con base en Río Grande y un trabajo que, como ya contó Letra P, empieza a extenderse en Ushuaia y en Toulhin, el espacio se prepara para la discusión interna que determinará la cabeza de la lista libertaria para 2027.

El debate al interior del partido parece darse con la pata referenciada en el senador Agustín Coto, que en 2025 pegó el salto a la cámara alta desde la Legislatura y viene construyendo sus relaciones con las diferentes capas del oficialismo nacional desde hace tiempo. En el entorno de Pauli lo saben, pero confían en que el armado de la fundación y el crecimiento en la actividad pública del diputado le permitirán ir ganando casilleros en ese juego.

Desde la Cámara de Diputados, Pauli alimenta una buena relación con Martín Menem y con Bornoroni, dos piezas clave para el armado en las provincias que comanda Karina Milei, quien finalmente terminará definiendo esa eventual candidatura.

El escenario en Tierra del Fuego

Como viene dando cuenta este medio, la realidad fueguina vive horas complejas por la crisis económica agravada por las políticas nacionales que golpean de forma particular al entramado productivo provincial. En La Libertad Avanza lo saben y le cargan las responsabilidades a la gestión de Melella.

Con la interna implosionada, el gobernador es uno de los que desde hace meses recibe adelantos de la coparticipación para hacer frente a las necesidades más urgentes de la gestión, mientras sostiene un conflicto judicial con la Casa Rosada por la intervención del Puerto de Ushuaia. Mientras tanto, se encolumna con los gobernadores peronistas opositores como gesto político de resistencia. Para el campamento libertario, Melella sobreactúa la oposición a un gobierno al que le pide ayuda cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santipauli/status/1906112615476314342?s=20&partner=&hide_thread=false Desde la legalización del aborto, se asesinaron más de 800.000 vidas. Argentina naturalizó lo intolerable: el asesinato. Hoy, en la #MarchaPorLaVida, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la vida, la libertad y la propiedad. En La Libertad Avanza no negociamos con lo… pic.twitter.com/YMuFaZ58iF — Santiago Pauli (@santipauli) March 29, 2025

Ante eso, Pauli se apoya en una territorialidad construida y heredada, con fuertes relaciones con el mundo evangélico, cada vez con mayor presencia en el sur del país. Hijo de pastores, es uno de los referentes libertarios que no le esquiva a las polémicas cuando se posiciona en contra de algunas políticas que género que crecieron durante los años previos a la llegada Javier Milei a la Casa Rosada y que empujaron a muchos sectores religiosos a involucrarse de manera activa en la vida política. El punto de inflexión, supo reconocer Pauli, fue la legalización del aborto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1657110360413929473&partner=&hide_thread=false #Elecciones2023 | ¿Quién es Andrea Almirón? La "profeta" de Milei que va por la gobernación en Tierra del Fuego



Antiaborto, "anticasta" y una promesa: "Bajar el gasto político"



@Villaguiprensahttps://t.co/aE7PsFDbBt — LETRA P (@Letra_P) May 12, 2023

Su madre, Andrea Almirón de Pauli, fue candidata a la gobernación en 2023, cuando La Libertad Avanza todavía no se había federalizado del todo. Desde el sello Republicanos Unidos arañó el 10%, nada mal para un debut. Cinco meses más tarde, Pauli llegó a la Cámara de Diputados acompañando la papeleta que encabezó Milei.

La apuesta patagónica de La Libertad Avanza

Con todo, el escenario que La Libertad Avanza construye en la Patagonia encuentra un nuevo desafío con Pauli sumándose a un menú electoral que acumula figuras en toda la región. El Congreso aparece como el escenario principal desde el cual esa dirigencia construye acuerdos y se proyecta en las provincias.

Del mismo modo en que Coto busca fortalecerse desde el Senado, también empiezan a jugar desde la cámara alta la neuquina Nadia Márquez o el rionegrino Enzo Fullone. En la bancada de Pauli, el pampeano Adrián Ravier, el santancruceño Jairo Guzmán y el chubutense César Treffinger también piden pista para la construcción territorial. En esa bancada también hay rionegrinos que quieren discutir su rol para el año próximo, como Lorena Villaverde y el aliado Aníbal Tortoriello.

LLA en Tierra del Fuego reunión Santiago Pauli 2 de abril Diputados, senadores y militantes de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, el pasado 2 de abril.

Pauli sabe que no sólo alcanza con la bendición nacional y que el trabajo en el territorio será fundamental, por eso piensa en la fundación como un espacio de formación y debate que pueda servir de base para salir a discutir un modelo de provincia que también impacte en la región. Las actividades del 7 de mayo, que sumarán reuniones y conversaciones fuera del foro, servirán para acelerar en un camino que comenzó a recorrerse hace ya tiempo.