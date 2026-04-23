Tierra del Fuego: renunció la vice del PJ y Walter Vuoto queda aislado en el reseteo del oficialismo

Tierra del Fuego: renunció la vice del PJ y se reconfigura el mapa del oficialismo

La legisladora Myriam Martínez renunció a la vicepresidenta del PJ de Tierra del Fuego , en medio de la crisis política provincial, atravesada por la ruptura entre el intendente de Ushuaia , Walter Vuoto , y el gobernador Gustavo Melella, los otrora socios en la versión local de Fuerza Patria .

La disputa entre ambos dirigentes lleva ya cuatro meses y, lejos de disiparse, se profundiza cada vez más en medio de un complejo escenario económico para la provincia más austral de la Patagonia .

Martínez, legisladora provincial e integrante del bloque FORJA , el espacio que conduce Melella, decidió apartarse de la conducción partidaria del peronismo, profundizando una grieta que deja más aislado al espacio que encabeza Vuoto . Aunque su salida formaliza una distancia, no implica un salto inesperado, la dirigente ya venía jugando en ambos espacios, una convivencia que dejó de ser viable cuando se quebró la sociedad política entre el intendente y el gobernador.

Como parte del espacio que implosionó luego de las legislativas del año pasado, Martínez acompañó a Vuoto en sus dos mandatos al frente del partido. Sin embargo, en 2023 decidió formar parte de las listas de FORJA, el armado del mandatario provincial, consolidando una doble pertenencia que hoy quedó políticamente agotada.

“No tengo nada que ver con esa manera de hacer política”, sostuvo la legisladora que aseguró que el 98% de su decisión "tiene que ver con las decisiones, los modos y los métodos de conducir el partido”. Es decir, se fue por sus diferencias con Vuoto, que son las mismas que tiene el gobernador.

La crisis económica que ordena la política

La renuncia se explica menos por una interna que por un reordenamiento forzado por la crisis económica. La disputa por fondos coparticipables entre la provincia y el municipio de Ushuaia, que se arrastra desde enero, terminó de dinamitar la alianza que ambos espacios sostuvieron hasta las elecciones de 2025.

562550291_18290676109282980_1102134188300082096_n En 2025, Martínez participó activamente de la campaña en Tierra del Fuego junto a FORJA, el espacio de Melella.

En ese contexto, Martínez explicitó su desacuerdo con el rumbo del PJ bajo la conducción de Vuoto. “La política es construcción y convencimiento, y es muy difícil acompañar a alguien cuando no estás convencida de lo que hace y deja de representarte”, explicó.

“Le voy a dejar las manos libres al presidente del partido para que siga tomando las decisiones que está tomando en este último tiempo, pero ya no voy a ser parte”, señaló dejando en claro que su decisión busca correrse de una conducción con la que no comulga.

Vuoto minimiza y apunta al alineamiento

Desde el PJ evitaron pronunciarse oficialmente, pero en el entorno del intendente relativizaron el impacto de la renuncia. “Ya no formaba parte del partido desde el día que eligió ser candidata de FORJA”, señalaron ante la consulta de Letra P y enmarcaron la decisión en la disputa económica con la provincia.

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“Ahora se profundizaron las diferencias por la cuestión económica. En algún momento tenés que jugar para un lado, no podés siempre en los dos”, deslizaron.

Ahora, el intendente alineado con la conducción nacional que tiene como principal referentes

Un oficialismo fragmentado y un nuevo escenario

La salida de Martínez confirma el fin de una etapa: la del oficialismo unificado que llevó adelante la gestión provincial y municipal hasta fines del año pasado. Hoy, el mapa político muestra a aquella alianza que llevó a Melella al poder divida en tres vértices. Por un lado el armado del gobernador, por otro el del intendente de Río Grande, Martín Pérez, y por el Partido Justicialista que Vuoto tendrá que comandar en soledad.

Todo sucede con un escenario de fondo en la que la caída de recursos nacionales y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei presionan sobre las finanzas provinciales y municipales, condicionando la gobernabilidad y acelerando los desacoples.

En ese escenario, la fragmentación del oficialismo abre una ventana de oportunidad para La Libertad Avanza, que ya capitalizó el descontento y se impuso en las elecciones de 2025.