EL FIN DEL MUNDO

Otra mala nota para Tierra del Fuego: fue la provincia con mayor caída de empleos registrados en enero

El distrito que gobierna Gustavo Melella mostró el bajón más pronunciado en el primer mes del año. En la comparación interanual, también para atrás.

Por Letra P | Periodismo Político
Otra mala nota para Tierra del Fuego: fue la provincia con mayor caída de empleos registrados en enero

Otra mala nota para Tierra del Fuego: fue la provincia con mayor caída de empleos registrados en enero

Tierra del Fuego no para de sumar malas noticias. Tras conocerse que la provincia que gobierna Gustavo Melella padeció el mayor ajuste per cápita de la Patagonia en la era libertaria, los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social muestran ahora que fue el distrito que sufrió la mayor caída de empleos registrados en enero.

Notas Relacionadas
Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego. 
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Tierra del Fuego es la provincia de la Patagonia que sufrió el mayor ajuste per cápita en la era libertaria

Por  Letra P | Periodismo Político

De acuerdo a la información oficial procesada por la consultora Politikon Chaco, en enero de este año se registró a nivel nacional una pérdida de 2.667 empleos respecto del mes de diciembre pasado, acumulando así ocho meses consecutivos con caídas en ese nivel. Producto de ello, entre junio 2025 y enero se perdieron 101.128 empleos privados formales en todo el país.

En ese contexto, 14 provincias registraron descensos y el distrito fueguino quedó ubicado en el fondo de la tabla.

Captura empleo

Otra preocupación para Gustavo Melella

Entre las jurisdicciones subnacionales, volvieron a predominar los resultados negativos. Apenas ocho distritos presentaron mejoras mensuales, encabezados por La Rioja (+1,3%), Neuquén (+1,2%), Santa Cruz y Río Negro (+0,9% en cada caso).

Por su parte, fueron 14 los distritos que registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes. Tierra del Fuego (-3,2%) presentó el descenso más abrupto.

01_Empleo registrado en el sector privado_Enero 2026

En la comparación interanual, no se observan diferencias significativas. Sólo cuatro distritos subnacionales muestran alzas respecto a enero de 2025: Río Negro (2,8%), Neuquén (2,0%), San Juan (1,6%) y Santiago del Estero (0,9%). Las otras 20 provincias registran bajas interanuales en diferentes intensidades y Tierra del Fuego también muestra una caída pronunciada del -9,8%, solo superada por Catamarca (-10,5%).

Pérdida de empleo en la era Milei

En una perspectiva más amplia, la consultora especializada en el análisis de los indicadores provinciales que dirige Alejandro Pegoraro comparó los volúmenes de empleo actual respecto de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno. A nivel nacional está aún 3,2% por debajo de aquella marca, lo que equivale a la pérdida acumulada de 206.262 empleos en el segmento privado formal.

En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la gestión de Javier Milei.

Entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 5,1% (+7.306 empleos) y Río Negro con 2,2% (+2.425 empleos).

Por el contrario, las 22 jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos. El descenso más leve se observa en Mendoza (-0,9%); mientras que en el otro extremo aparece otra vez Tierra del Fuego (-13,2%) y Santa Cruz (-15,4%), las dos que presentan las caídas más fuertes.

Temas
Notas Relacionadas
El GNL de Vaca Muerta: Alberto Weretilneck puso el gancho y se aseguró una inversión de US$15 mil millones
CLINK CAJA

Weretilneck puso el gancho y se aseguró una inversión de U$S15.000 millones para el GNL de Vaca Muerta

El gobernador de Río Negro firmó un acuerdo para impulsar exportaciones energéticas. El programa Argentina LNG, la reunión con Santilli y las obras que faltan.
Manuel Adorni y Karina Milei podrían llegar a la Patagonia esta semana.
ZONA DESFAVORABLE

Tensiones abiertas en la Patagonia

La visita que preparan Karina Milei y Manuel Adorni a Vaca Muerta expone el estado de La Libertad Avanza en Neuquén y Río Negro.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Federico Sturzenegger no puede con la industria farmacéutica (imagen generada con IA)
LOS PERFILES DEL PODER

Un Coloso sin remedio: Sturzenegger no puede con la industria farmacéutica nacional

Por  Esteban Rafele
Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y otros referentes del PJ federal. 
DISCUSIÓN 2027

Peronistas federales se suben a la carrera presidencial con un acto el 1 de mayo

Por  Gabriela Pepe
Mauricio Macri, entre Cristian Ritondo y Soledad Martínez.
EL GATO DESAFÍA AL LEÓN

Arenga de Macri en la cumbre del PRO bonaerense: hay equipo y decisión de gobernar

Por  Kevin Cavo
Mauricio Macri se diferencia del Gobierno y arranca su gira nacional en un distrito aliado de Javier Milei
Próximo paso, Chaco

Macri se diferencia del Gobierno y arranca su gira nacional en un distrito aliado de Milei

Por  César Pucheta