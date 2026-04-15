Otra mala nota para Tierra del Fuego: fue la provincia con mayor caída de empleos registrados en enero

Tierra del Fuego no para de sumar malas noticias. Tras conocerse que la provincia que gobierna Gustavo Melella padeció el mayor ajuste per cápita de la Patagonia en la era libertaria, los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social muestran ahora que fue el distrito que sufrió la mayor caída de empleos registrados en enero.

De acuerdo a la información oficial procesada por la consultora Politikon Chaco , en enero de este año se registró a nivel nacional una pérdida de 2.667 empleos respecto del mes de diciembre pasado, acumulando así ocho meses consecutivos con caídas en ese nivel. Producto de ello, entre junio 2025 y enero se perdieron 101.128 empleos privados formales en todo el país.

En ese contexto, 14 provincias registraron descensos y el distrito fueguino quedó ubicado en el fondo de la tabla.

Entre las jurisdicciones subnacionales, volvieron a predominar los resultados negativos. Apenas ocho distritos presentaron mejoras mensuales, encabezados por La Rioja (+1,3%), Neuquén (+1,2%), Santa Cruz y Río Negro (+0,9% en cada caso).

Por su parte, fueron 14 los distritos que registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes. Tierra del Fuego (-3,2%) presentó el descenso más abrupto.

01_Empleo registrado en el sector privado_Enero 2026

En la comparación interanual, no se observan diferencias significativas. Sólo cuatro distritos subnacionales muestran alzas respecto a enero de 2025: Río Negro (2,8%), Neuquén (2,0%), San Juan (1,6%) y Santiago del Estero (0,9%). Las otras 20 provincias registran bajas interanuales en diferentes intensidades y Tierra del Fuego también muestra una caída pronunciada del -9,8%, solo superada por Catamarca (-10,5%).

Pérdida de empleo en la era Milei

En una perspectiva más amplia, la consultora especializada en el análisis de los indicadores provinciales que dirige Alejandro Pegoraro comparó los volúmenes de empleo actual respecto de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno. A nivel nacional está aún 3,2% por debajo de aquella marca, lo que equivale a la pérdida acumulada de 206.262 empleos en el segmento privado formal.

En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la gestión de Javier Milei.

Entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 5,1% (+7.306 empleos) y Río Negro con 2,2% (+2.425 empleos).

Por el contrario, las 22 jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos. El descenso más leve se observa en Mendoza (-0,9%); mientras que en el otro extremo aparece otra vez Tierra del Fuego (-13,2%) y Santa Cruz (-15,4%), las dos que presentan las caídas más fuertes.