Sin plata, Gustavo Melella propone tomar deuda para surfear la crisis y recuperar la iniciativa

El gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , envió a la Legislatura un paquete de leyes que apuntan a la creación de empleo, el desarrollo productivo y la eficiencia estatal, en medio de una fuerte crisis financiera atribuida en gran medida a la motosierra del gobierno de Javier Milei y que obligan al Ejecutivo fueguino a solicitar un nuevo pedido de endeudamiento.

La provincia más austral de la Patagonia blanqueó recientemente un déficit mensual de 27.000 millones de pesos, una situación que se agrava por la baja de la recaudación por regalías hidrocarburíferas. En ese marco, las iniciativas anticipadas en la apertura de sesiones del 1 de marzo persiguen un relanzamiento de la gestión provincial.

Bajo la consigna de “Nuevo impulso fueguino”, que incluyó varios cambios en el gabinete , Melella busca recuperar centralidad en un escenario adverso: a la derrota en las elecciones de 2025 a manos de La Libertad Avanza le siguió la ruptura con socios políticos y la pérdida de peso legislativo, además de impulsar una reforma constitucional sin consensos.

Atento a la situación financiera que atraviesa la Provincia, Melella impulsa un proyecto de ley para ampliar el uso de herramientas de endeudamiento. La iniciativa propone fijar el límite del Programa de Letras del Tesoro en 80 mil millones de pesos para “administrar los desfasajes temporales de caja propios de la estacionalidad de los recursos” y sostener el funcionamiento del Estado en un contexto de restricción financiera.

La iniciativa también habilita la toma de deuda de hasta 40 mil millones de pesos para obras públicas mediantes préstamos y otros instrumentos financieros en moneda nacional y con tasas de interés que no sean superiores a las prevalecientes para operaciones de mercado.

Cabe recordar que, tal como publicó Letra P, el último pedido de endeudamiento del Ejecutivo fue rechazado por la Legislatura a fines de 2024. En aquel entonces, el oficialismo no consiguió el respaldo de los dos tercios del cuerpo necesarios para aprobarlo. El panorama, ahora, es bastante similar.

Por caso, el legislador provincial de Mopof Pablo Villegas ya anticipó que no acompañará. "No voy a votar más endeudamiento para seguir con la misma fórmula que nos llevó a este lugar. Ya dimos muchas herramientas y estamos fundidos", dijo anticipando un escenario complejo para el oficialismo.

Un paquete de Gustavo Melella

“Tierra del Fuego no tiene otra opción que seguir transformándose”, planteó el mandatario al presentar su paquete de proyectos, a los que caracterizó como una respuesta a los "permanentes cambios" en el país, en la sociedad y en la cultura que moldean la "nueva realidad".

Las iniciativas legislativas comprenden un abanico de temas que atraviesa la salud, la educación y la obra social provincial, "pero también tienen que ver con la infraestructura sanitaria y educativa, con la protección de la niñez, tienen que ver con la agilización de trámites para que el Estado no sea tan burocrático", apuntó Melella.

Según dice el gobernador, el paquete no solo apunta a resolver problemas estructurales, sino también a reposicionar políticamente a un gobierno que viene golpeado. Tras la derrota electoral y el avance opositor en la Legislatura, el Ejecutivo sabe que necesita recuperar agenda y volumen político, algo que intenta construir con esta batería de iniciativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/2036834001109799339&partner=&hide_thread=false Nuevo impulso fueguino

Presentamos en la Legislatura un paquete de leyes para avanzar en las transformaciones que Tierra del Fuego necesita.

Generar trabajo y desarrollo

Simplificar trámites para reducir la burocracia

Construir un Estado más eficiente, cercano y presente pic.twitter.com/FyBHN81o8o — Gustavo Melella (@gustavomelella) March 25, 2026

La propuesta de Melella incluye la modificación de la Ley Provincial de Actividades y Servicios de Turismo Aventura, el Régimen de Promoción de Nuevos Emprendimientos Generadores de Empleo y la creación de la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria S.A., una herramienta que podría tener impacto estratégico en la logística y el comercio exterior de la provincia.

Este último resulta uno de los proyectos más relevantes, teniendo en cuenta que el puerto de Ushuaia lleva poco más de dos meses de intervención por parte de la gestión libertaria. Melella ya pidió que la Corte intervenga, pero sigue esperando.

A tono con el relato de época de un gobierno nacional del que busca diferenciarse, Melella también propone cambios tendientes a la desburocratización y ordenamiento de las cuentas públicas. Además, se propone la creación del Registro Provincial de Historia Laboral del Régimen Previsional, una nueva Ley Orgánica de la Autoridad Laboral y cambios vinculados a la OSEF, un área especialmente sensible por su situación crítica.

Gustavo Melella Menos burocracia, Estado eficiente y desarrollo productivo y laboral, los ejes del paquetazo de Melella.

Gestión en clave de supervivencia

El relanzamiento de la gestión también convive con otra jugada de fondo: el intento de reforma constitucional, para la que el gobernador tampoco reúne los consensos necesarios. No obstante, el Ejecutivo provincial ratificó la necesidad de avanzar en esta agenda y convocaría a elecciones constituyentes el próximo mes.

“La reforma de la Constitución es necesaria, hoy, mañana, pasado, cuando sea", dijo el gobernador al respecto.

Con “vientos en contra”, como reconoció el propio Melella, el oficialismo apuesta a que un flaco músculo legislativo empuje a la gestión para poder revertir un escenario adverso y evitar que el desgaste se convierta en parálisis.