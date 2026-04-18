Un nuevo dolor de cabeza para Gustavo Melella: la protesta docente escala en Tierra del Fuego

Escala el conflicto docente y amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para Gustavo Melella.

La escalada del conflicto docente en Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo y se convierte en un nuevo dolor de cabeza para la gestión de Gustavo Melella . El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció un paro por 24 horas para el lunes a la espera de una nueva propuesta salarial.

La advertencia es clara: si no hay una oferta que supere el 1% mensual, el gremio amenaza con un paro por tiempo indeterminado y hasta podría avanzar con la instalación de un acampe, una medida de alto impacto político y social que remite a antecedentes tan conflictivos como recientes en la provincia más austral de la Patagonia .

Desde el inicio del ciclo lectivo, a fines de febrero, el conflicto docente no hizo más que profundizarse. El SUTEF ya llevó adelante cinco jornadas de suspensión total de clases, además de aplicar medidas de desobligación, una modalidad de reducción de la jornada laboral que es característica del ámbito educativo fueguino, afectando la normalidad del calendario escolar.

A la discusión salarial se le suma un nuevo foco de conflicto como lo es la falta de cobertura de al menos 100 cargos considerados esenciales dentro del sistema educativo. Se trata, en su mayoría, de parejas pedagógicas y auxiliares homologados para salas de 2 y 3 años, además de otros puestos acordados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo , como cargos para primer ciclo y sexto año de primaria, y salas de 5 en nivel inicial.

Desde el sindicato denunciaron que “en algunos casos, estos cargos fueron solicitados por las propias instituciones debido a sus necesidades emergentes”, y advirtieron que su no implementación “representa un vaciamiento de los recursos pedagógicos indispensables para la realidad de las instituciones educativas”.

En esa línea, plantearon que “pensar en una verdadera transformación educativa es, necesariamente, pensar en recursos”, y cuestionaron cualquier intento de ajuste que impacte sobre la estructura del sistema.

La respuesta de Gustavo Melella

Detrás de la negativa del Ejecutivo provincial a avanzar con los nombramientos y los incrementos salariales acordes a la inflación aparece la restricción presupuestaria que marca el día a día de la gestión en Tierra del Fuego. Según el ministro de Educación fueguino, Pablo López Silva, la masa salarial del sector docente representa hoy el 66% de los ingresos que la provincia percibe en concepto de coparticipación federal, lo que deja un margen de maniobra casi nulo para futuros ajustes.

Pablo López SIlva Tierra del Fuego Pablo López Silva, ministro de Educación de Tierra del Fuego.

Tal como publicó Letra P, Tierra del Fuego viene enfrentando uno de los ajustes más significativos dentro del esquema de transferencias en lo que va de la era Javier Milei. El impacto por habitante posicionó al distrito que comanda Melella como el más afectado de la Patagonia y el segundo del país, detrás de La Rioja.

El dato expone la complicadísima situación de la gestión provincial, que el mes pasado blanqueó recientemente un déficit mensual de 27.000 millones de pesos, lo que obligó al gobernador del territorio más austral de la Patagonia a pedir un permiso a la Legislatura para sanear esa situación a partir del financiamiento externo.

Horacio Catena, el gremialista combativo al frente de la protesta

El SUTEF es la única organización sindical que representa a docentes de nivel inicial, primario y secundario en Tierra del Fuego. Con más de 3 mil afiliados, tiene un peso determinante en la dinámica educativa de la provincia. Desde 2013, el gremio es conducido por Horacio Catena, dirigente histórico del Partido Comunista Revolucionario. A lo largo de todo ese tiempo, mantuvo una postura confrontativa frente a los distintos gobiernos provinciales, sin distinción de signo político.

Horacio Catena Tierra del Fuego Horacio Catena, líder de la protesta docente en Tierra del Fuego.

Uno de los episodios más resonantes de su trayectoria fue su exoneración de la administración pública en 2017, luego de los disturbios que derivaron en la toma de la Casa de Gobierno durante la gestión de la Fabiana Rios, puntualmente en 2013.

La medida fue revertida en marzo de 2025, mediante decreto de Melella que le permitió su reincorporación al sistema educativo reforzando su centralidad dentro del esquema sindical fueguino. Ahora, la posibilidad de un acampe docente encendió alertas en el gobierno fueguino.

La medida, extrema según el gremialismo fueguino, tiene un antecedente muy recordado en 2016, cuando trabajadores estatales y docentes protagonizaron una de las protestas más extensas de la historia reciente de la provincia. Se trató de un acampe de 92 días frente a Casa de Gobierno en rechazo a la reforma previsional impulsada por la entonces gobernadora Rosana Bertone.

Aquel conflicto marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los gremios, y le costó a Bertone la reelección. Por ello, su recuerdo reaparece ahora como una advertencia latente frente a la falta de acuerdos en la mesa paritaria.