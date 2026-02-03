LOS CORONELES DE MILEI

Tierra del Fuego: Agustín Coto, el candidato inevitable de La Libertad Avanza para pelear en 2027

La gobernación no figura entre sus ambiciones personales, pero el triunfo en las legislativas lo pone al tope de las opciones libertarias. La interna que asoma.

Laura Funes
Por Laura Funes
Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027

Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027

En La Libertad Avanza de Tierra del Fuego casi nadie lo dice en voz alta, pero todos descuentan que si el mileísmo decide tener un candidato competitivo para disputar la gobernación en 2027,Agustín Coto es número puesto. No por deseo propio sino por cintura política, volumen institucional y alineamiento con la Casa Rosada.

Tierra del Fuego: la intervención del puerto de Ushuaia ensanchó la grieta entre Gustavo Melella y LLA
patagonia

Tierra del Fuego: la intervención del puerto de Ushuaia ensanchó la grieta entre Melella y LLA

Por  Letra P | Periodismo Político

En apenas cuatro años, el senador se convirtió en la pieza central del armado libertario en la provincia más austral de la Patagonia. En apenas unos años, fue convencional constituyente en Ushuaia, legislador provincial y en diciembre asumió en el Senado. Esta trayectoria express lo dejó posicionado como el dirigente con mayor densidad política dentro de un espacio que todavía muestra estructura liviana y cuadros escasos.

Hoy, además, ocupa un lugar estratégico en el Congreso como secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta y segundo en la mesa de conducción que encabeza Patricia Bullrich. Ese rol técnico-político lo puso en el radar directo del oficialismo nacional y lo consolidó como articulador del espacio fueguino.

El elegido por estructura, no por vocación

En su entorno aseguran que la gobernación no figura entre sus ambiciones personales inmediatas. Pero en el esquema libertario la vocación pesa menos que la necesidad política. Y la necesidad indica que es el dirigente mejor plantado para encabezar la boleta provincial si el Gobierno nacional decide jugar fuerte en un distrito geopolíticamente estratégico.

agustin coto
Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027

Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027

La lógica es simple, es el que más mide dentro del espacio, el que ordena la tropa y el que tiene línea directa con la conducción nacional. En un partido donde las candidaturas estratégicas se definen arriba, su nombre corre con ventaja.

El antecedente electoral que envalentona a La Libertad Avanza

En las elecciones de octubre, La Libertad Avanza se impuso en la provincia con una diferencia cercana a los diez puntos sobre el oficialismo provincial. Ese triunfo dejó al espacio convencido de que puede disputar el Ejecutivo fueguino en el próximo turno.

En paralelo, el gobierno de Gustavo Melella atraviesa un escenario fiscal delicado y crecientes tensiones políticas. La pelea reciente con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, por el reparto de coparticipación expuso fisuras en el frente gobernante que la oposición libertaria busca capitalizar.

En este contexto, 2026 será un año clave y de importantes definiciones si finalmente se concreta la reforma constitucional que impulsó el mandatario fueguino a fines de 2023 y superó varios obstáculos judiciales. Si Melella finalmente convoca a elecciones de constituyentes, Tierra del Fuego no solo irá nuevamente a las urnas, sino que el gobernador tendrá el camino allanado para presentarse una vez más como candidato.

La interna que asoma: Pauli también juega

El camino de Coto, en tanto, no estaría completamente despejado. Dentro del mismo espacio aparece con aspiraciones el diputado Santiago Pauli, referente de Río Grande, con base territorial propia y llegada a sectores evangélicos. En el armado libertario admiten que podría haber competencia interna si ambos sostienen sus pretensiones.

G5l-1nWXsAAORcz
Coto es secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y segundo en la mesa de conducción que encabeza Patricia Bullrich

Coto es secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y segundo en la mesa de conducción que encabeza Patricia Bullrich

Sin embargo, cerca de la conducción nacional consideran que el peso institucional de Coto y su rol en la arquitectura parlamentaria del oficialismo lo colocan un escalón arriba en la consideración de la Casa Rosada.

Un armado chico para una ambición grande

El principal límite del proyecto libertario fueguino no es hoy electoral sino estructural. El partido creció rápido pero con equipos reducidos y dirigencia de reciente incorporación a la política. La eventual construcción de un gabinete provincial aparece como uno de los desafíos más complejos.

El núcleo actual incluye a la senadora Belén Monte de Oca, los legisladoras provinciales Natalia Gracianía y Luciano Selzer, el diputado Pauli, su compañero de bancada Miguel Rodríguez y los responsables de delegaciones nacionales como Anses, a cargo de Mariano “Tano” Delucca; y Vialidad Nacional, con Javier Lépori a la cabeza. Un esquema todavía corto para una gestión provincial completa.

Esa misma debilidad empuja, hacia adentro, la figura de Coto. Es uno de los pocos dirigentes del espacio con experiencia institucional, manejo legislativo y capacidad de coordinación política.

Por eso, aunque no lo busque, en el tablero libertario fueguino ya lo ubican en la casilla principal. Si Milei decide jugar a fondo en 2027, el senador aparece como el candidato inevitable.

