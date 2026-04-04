Tierra del Fuego: La Libertad Avanza aprovechó los actos por Malvinas para marcarle la cancha a Melella

La Libertad Avanza de Tierra del Fuego aprovechó los actos por el aniversario del desembarco argentino en Malvinas para mostrar musculatura política en un escenario en el que la interna del oficialismo provincial volvió a quedar expuesta . En Río Grande y en Ushuaia , el mileísmo se reunió en locales partidarios y mandó un mensaje directo al Ejecutivo provincial de cara a 2027.

Una comitiva de diputados y senadores viajó hasta el territorio más austral de la Patagonia para participar de la inauguración de locales partidarios en Río Grande y Ushuaia. “Vamos a pintar Tierra del Fuego de violeta”, vaticinó envalentonado el diputado Santiago Pauli .

Hasta su provincia habían llegado el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , junto a los diputados Nicolás Mayoraz , Andrés Leone , Virginia Gallardo , Carlos Brizuela , Verónica Razzini , Álvaro Martínez y Lorena Villaverde , en una muestra de respaldo político y fortalecimiento territorial del espacio en la provincia.

También participaron de cada una de las acciones partidarias el diputado Miguel Rodríguez y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura , Natalia Gracianía . En el acto central de Ushuaia dijeron presente, además, los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca .

Más allá de las diferencias internas que asoman en el escenario fueguino, La Libertad Avanza ve un gobierno provincial groggy. Entienden que la ciudadanía del sur de la Patagonia ya empezó a romper el cerco que supo proteger al oficialismo y que eso se manifiesta en la ruptura del espacio que llevó a Gustavo Melella al poder.

En ese contexto, señalan que el acto en Ushuaia tuvo una muestra clara de ese descontento cuando el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, fue increpado públicamente por el radar en Tolhuin. “Desde hace rato quieren responsabilizar al gobierno nacional, pero el veterano que los increpó recordó que esa fue decisión del gobierno provincial. Básicamente, les dijo que no se hagan los boludos”, subrayan en la escuadra libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AbdalaBartolome/status/2039368807462863027&partner=&hide_thread=false ¡Llegamos a Ushuaia!

Junto a diputados de La Libertad Avanza, nos encontramos en la ciudad más austral del mundo para acompañar la vigilia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.#TeQuieroSanLuis #TeQuieroArgentina pic.twitter.com/fqas3D8zms — BartoloméAbdala (@AbdalaBartolome) April 1, 2026

Acusan al gobierno provincial por “la falta de transparencia en la información pública, el desorden económico y la ausencia de respuestas frente a la crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”. “Los números no le cierran por ningún lado y, mientras sobreactúa la postura opositora, necesita del salvataje del gobierno nacional a través de sucesivos adelantes de la coparticipación”, leen en los tinglados opositores.

Como ya contó Letra P, la provincia blanqueó recientemente un déficit mensual de 27.000 millones de pesos, por lo que el gobernador impulsa un proyecto de ley para ampliar el uso de herramientas de endeudamiento. La iniciativa propone fijar el límite del Programa de Letras del Tesoro en 80 mil millones de pesos.

En ese marco, la administración fueguina es una de las 12 que, según anticipó la Casa Rosada, podría acceder a un adelanto de la coparticipación que debería devolver antes de fin de año luego de usar el dinero para cubrir sus obligaciones más urgentes e intentar acomodar el barco.

Las visitas a Río Grande y Ushuaia

En los tinglados libertarios se sorprendieron por la presencia de dirigentes de otras provincias en Tierra del Fuego. Dicen que es habitual que cada 2 de abril arriben al sur referentes del gobierno nacional, pero no es tan común ver gobernadores, intendentes y legisladores de otros distritos, como pasó esta vez.

Ponen el ojo en Axel Kicillof y Ricardo Quintela. “Más allá de que Malvinas es una causa de todos es muy raro que vengan desde tan lejos”, dicen y advierten que las visitas responden a un juego de Melella que, en sus palabras, “por un lado profundiza su total falta de diálogo con el gobierno nacional desde el plano político, mientras que por otro lado acuerda para pedir el adelanto de la coparticipación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2039748581637153078&partner=&hide_thread=false A 44 años de Malvinas, Kicillof visitó Tierra del Fuego



Kilómetro cero de una agenda para recorrer el país, construir su candidatura y polarizar con Milei



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La mirada, como ya contó este medio, estuvo puesta particularmente sobre Kicillof, que tuvo una agenda que lo reunió con tres intendentes y lo puso en el escenario nacional del 2 de abril alejado del acto capitalino del Presidente. “Se juntaron tres del club de los gobernadores enojados con Milei. Parecía el lanzamiento de una precandidatura”, describen.

La proyección electoral en Tierra del Fuego

En La Libertad Avanza de Tierra del Fuego aseguran que tienen con qué ilusionarse y salir a pelear por la gobernación. Miran los números de 2025, cuando LLA arañó el 40% de los votos y le sacó casi diez al armado de Melella y el peronismo. Por eso creen que es posible el batacazo el año próximo. El desafío, dicen, es competir en Tolhuin, Ushuaia y Río Grande, y desde ahí sumar votos para pelear por la provincia.

Claro que en el desagregado final jugará un papel importante el futuro de la otrora alianza oficial hoy rota en tres partes. Ya le ganaron al gobernador y al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pero saben que las matemáticas podrían complicar el escenario si ambos, después de arreglar sus problemas internos, se reconcilian con Martín Perez, el intendente de Río Grande que en las elecciones de 2025 jugó por afuera y terminó en tercer lugar sumando un 20% de los votos.

Elecciones 2025 senadores TdF

Con todo, están también atentos a los intentos de Melella por modificar la Constitución para poder acceder a un nuevo mandato. “Puede pasar cualquier cosa, eso está todo roto, pero podemos ir a un escenario en el que nos enfrentemos a los tres o que se junten todos de nuevo”, dicen, pero avisan que se están preparando para ganar.