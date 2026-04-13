Tierra del Fuego es la provincia de la Patagona que sufrió el mayor ajuste per cápita en la era libertaria

Tierra del Fuego viene enfrentando uno de los ajustes más significativos dentro del esquema de transferencias en lo que va de la era Javier Milei . El impacto por habitante posicionó al distrito que comanda Gustavo Melella como el más afectado de la Patagonia y el segundo del país, detrás de La Rioja .

El dato expone la complicadísima situación de la gestión provincial, que el mes pasado blanqueó recientemente un déficit mensual de 27.000 millones de pesos, lo que obligó al gobernador del territorio más austral de la Patagonia a pedir un permiso a la Legislatura para sanear esa situación a partir del financiamiento externo .

Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la reducción acumulada de recursos enviados desde la Nación a Tierra del Fuego mostró diferencias marcadas según el criterio de análisis. En términos absolutos, la jurisdicción registró una de las menores pérdidas, pero ese dato cambió de forma sustancial al observar la variable per cápita.

En el caso de las transferencias no automáticas, que dependen de la decisión de la Casa Rosada , Tierra del Fuego tuvo una merma de $185.000 millones, ubicándose entre las provincias con menor recorte total. La explicación se debe al peso territorial y demográfico de la provincia, razón por la cual al dividir ese monto por población, el descenso alcanza los $1.014.081 por habitante, el segundo más alto del país.

La situación se repitió en los envíos automáticos, vinculados a la coparticipación, destruida por la caída de la actividad y la recaudación . Allí, la provincia registró una caída per cápita de $966.000, lo que representó el peor desempeño relativo entre todas las jurisdicciones.

Este contraste evidenció un problema estructural: distritos con menor población pueden mostrar caídas moderadas en volumen, pero sufrir un impacto mucho más severo en términos reales sobre sus habitantes.

Impacto del ajuste fiscal de Javier Milei en las provincias

Al sumar ambos tipos de transferencias, la pérdida total de Tierra del Fuego fue de $362.000 millones, nuevamente entre las más bajas en el ranking nacional. Sin embargo, el indicador por habitante escaló a $1.980.000, lo que la ubicó como la segunda provincia más perjudicada.

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El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) explicó que la reducción respondió tanto a decisiones discrecionales del Gobierno, en el caso de las transferencias no automáticas, como a la caída en la recaudación de impuestos coparticipables, que afectó los envíos automáticos.

En ese contexto, tributos como el IVA y Ganancias mostraron una dinámica que terminó impactando de forma directa en los recursos provinciales. A eso se sumaron cambios en la política tributaria que redujeron la recaudación en términos reales.

El caso fueguino reflejó con claridad cómo el ajuste no se distribuyó de manera homogénea. Mientras las provincias más grandes encabezaron las pérdidas en términos absolutos, los distritos más chicos quedaron más expuestos cuando se analizó el impacto sobre su población.

Una mano para Gustavo Melella

Atento a la situación financiera que atraviesa la provincia fueguna, Melella impulsa un proyecto de ley para ampliar el uso de herramientas de endeudamiento. La iniciativa propone fijar el límite del Programa de Letras del Tesoro en 80 mil millones de pesos para “administrar los desfasajes temporales de caja propios de la estacionalidad de los recursos” y sostener el funcionamiento del Estado en un contexto de restricción financiera.

La iniciativa también habilita la toma de deuda de hasta 40 mil millones de pesos para obras públicas mediantes préstamos y otros instrumentos financieros en moneda nacional y con tasas de interés que no sean superiores a las prevalecientes para operaciones de mercado.

La provincia aparece, de hecho, en el listado de 12 distritos beneficiados por la decisión de la Casa Rosada de adelantar fondos coparticipables para hacer frente a las necesidades más urgentes.

Sin embargo, como contó el viernes Letra P, la práctica carece de novedad y tuvo al gobierno fueguino viene recibiendo anticipos financieros por $20.000 millones mes a mes al menos desde principios de este año.

Así lo acreditan los convenio marco que llevan la firma del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y de Melella, quien atraviesa un segundo mandato plagado de dificultades a partir de fallas de gestión y de la ofensiva de Milei sobre la provincia, que agudizó la crisis del régimen industrial de la isla.