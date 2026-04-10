Javier Milei financia por debajo del radar a algunos gobernadores, siempre con plata de las provincias

Javier Milei financia por debajo del radar a algunos gobernadores, pero con plata de las provincias

El gobierno de Javier Milei habilitó este lunes un esquema de adelantos de coparticipación federal para asistir a 12 provincias con desembolsos de hasta $400.000 millones para que los gobernadores puedan hacer frente a sus urgencias. La novedad sería que los financiará con plata de los propios distritos si no fuera que ya lo viene haciendo por otra vía, debajo del radar.

A pesar de la retórica presidencial y del célebre "no hay plata", la Casa Rosada asistió el año pasado y en el primer trimestre de 2026 a algunos distritos a través de mecanismos que no alcanzan dimensión pública. Se trata de adelantos de coparticipación denominados "intramés": son anticipos que las provincias reciben y la Nación se cobra dentro del mismo mes por medio del goteo de las transferencias automáticas derivadas de la coparticipación.

En algunos casos, ese mecanismo aparece bajo la figura de convenios marco entre el Palacio de Hacienda y cada uno de los distritos beneficiados. Quedan registrados solo en el Boletín Oficial de las provincias, pero no en su análogo nacional. Hubo préstamos relámpago de entre 20.000 y 80.000 millones de pesos por mes, entre los que sobresalen los casos de Chaco y de Tierra del Fuego .

El decreto 219/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial blanquea la ayuda decidida por la Casa Rosada para otorgar adelantos de la coparticipación de manera discrecional a Chaco , Mendoza , Salta , Tucumán , Catamarca , Misiones , La Rioja , Tierra del Fuego , Chubut , Corrientes , Río Negro y Santa Cruz .

Según pudo saber Letra P , el chaqueño Leandro Zdero ya acordó un anticipo financiero de $350.000 millones en tres desembolsos: $214.000 millones esta misma semana; otros $84.000 millones el 5 de mayo y $52.000 millones más el 3 de junio. Los devolverá en cuatro cuotas a partir de agosto. El misionero Hugo Passalacqua logró un plan más relajado: $93.000 millones a reponer en siete cuotas.

Como contó este medio días atrás, el Gobierno les prestará a las provincias sus propios recursos por adelantado con un interés del 15% anual, una tasa por debajo del mercado. El monto otorgado debe ser "reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso".

Esta ventana de oportunidad que la Casa Rosada anunció la semana pasada y que fuentes del Ejecutivo adjudicaron a los buenos oficios del ministro del Interior, Diego Santilli, toma de referencia un anticipo financiero que recibió Entre Ríos por $220.000 millones a comienzos de año, sustentado en el decreto 922 de diciembre pasado.

Con todo, la decisión publicada este lunes no menciona el adelanto dispensado en similares condiciones el mes pasado a Santa Cruz, en este caso por $100.000 millones, según refleja el decreto 161/2026 publicado el 19 de marzo.

BO Sta Cruz marzo

La omisión del antecedente llama la atención. En especial, porque la provincia que gobierna Claudio Vidal había recibido otros $40.000 millones semanas antes. Fuentes de la primera línea del Ejecutivo santacruceño le confirmaron a este medio que existió "un adelanto intramés" por ese monto en febrero. La modalidad, que como se dijo más arriba implica la devolución de los fondos en el mismo mes que fueron otorgados, no queda plasmada en el Boletín Oficial.

El caso de Tierra del Fuego

En el listado de 12 distritos beneficiados por la decisión del Ejecutivo publicada este lunes sorprendió la inclusión de La Rioja y Tierra del Fuego. Ricardo Quintela y Gustavo Melella son dos de los cuatro mandatarios provinciales opositores con los que la Casa Rosada cortó el diálogo y las ayudas del gobierno libertario recaen en la mayoría de los casos en provincias aliadas, como sucede con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Sin embargo, el gobierno fueguino viene recibiendo anticipos financieros por $20.000 millones mes a mes al menos desde principios de este año.

Ayuda TdF

Así lo acreditan los convenio marco que llevan la firma del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y de Melella, quien atraviesa un segundo mandato plagado de dificultades a partir de fallas de gestión y de la ofensiva de Milei sobre la provincia, que agudizó la crisis del régimen industrial de la isla.

La denuncia del senador Bensusán

En la sesión del Senado celebrada este jueves, Daniel Bensusán (Unión por la Patria) denunció que la existencia de estos mecanismos de ayuda discrecional en "un contexto de enfriamiento económico, caída del consumo y deterioro social" revelan en primer lugar un escenario crítico dado que "varias jurisdicciones deben anticipar ingresos futuros para cubrir necesidades corrientes".

El senador pampeano enfatizó que "cuando estos mecanismos se aplican de manera selectiva se abre un debate sobre la equidad en la relación federal" y calificó de "engañapichanga" al truco contable que efectúa el Gobierno.

Embed - SENADOR DANIEL PABLO BENSUSÁN - SESIÓN ORDINARIA 09-04-26

Según calculó, el Ejecutivo tiene retenido un saldo acumulado de un billón y medio de pesos en concepto de ATN, fondos que pertenecen a las provincias y no requieren devolución alguna. En el primer trimestre de 2026 sólo transfirió en ese rubro unos $74.000 millones.

Al mismo tiempo, afirmó que Milei entregó en 2026 1,1 billón de pesos en adelantos de coparticipación, entre ellos $300.000 millones para Tucumán, $250.000 millones a Chaco y $85.000 millones a Tierra del Fuego. Es dinero que los gobernadores sí tienen que devolver. Ahora, con el decreto 219, ampliará esa cifra, por la que cobrará intereses.

Bensusán tildó de "discriminatoria" a la decisión oficial y fue más allá. "¿Hasta qué punto estos mecanismos condicionan el accionar de los legisladores nacionales de esas provincias, cuando el acceso a recursos queda sujeto a decisiones del gobierno nacional y a compromisos de devolución con intereses?".

Antes de reivindicar la solidez fiscal de La Pampa y de detallar que su provincia recibió cero pesos en ATN por parte de la Casa Rosada pese a los pedidos por distintas emergencias, como el temporal de este verano en Santa Rosa y Toay, el senador peronista hundió el dedo en la llaga: "Veremos qué leyes se van a tratar al momento de los vencimientos financieros y cómo van a votar cada unos de los legisladores nacionales".

El caso Chaco

El caso de Chaco parece amoldarse fielmente a las acusaciones de Bensusán y, a la vez, aparece como un exponente nítido de la dependencia de las finanzas de algunas provincias con el Palacio de Hacienda.

Según pudo averiguar este medio, Zdero no sólo recibió anticipos financieros por $80.000 millones por mes entre enero y abril de este año: durante 2025 la asistencia de la Casa Rosada ascendió a los $800.000 millones, con adelantos que arrancaron en $60.000 millones en enero, crecieron a $70.000 millones en julio y finalizaron en diciembre en los $85.000 millones.

Chaco

En todos los casos, esa calesita financiera "intramés" estuvo refrendada por los convenio marco que sólo se pueden rastrear en el Boletín Oficial chaqueño.

No está de más recordar que el oficialismo chaqueño que lidera el radical Zdero compitió en las elecciones provinciales de mayo pasado aliado con La Libertad Avanza y que en las legislativas nacionales de octubre compitió directamente pintado de violeta con la lista del partido del Presidente. De hecho, el segundo casillero en la boleta para el Senado lo ocupó la entonces vicegobernadora Silvana Schneider.

"Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos", avisó Milei en una de las primeras reuniones de gabinete en el verano de 2024, cuando varios gobernadores se resistían a acompañar en el Congreso la fallida primera versión de la Ley Bases. Mientras algunos municipios empiezan a tener problemas para pagar los sueldos, la sentencia sigue teniendo vigencia, aunque nada es tan lineal como parece.