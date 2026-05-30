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RUTAS PRIVATIZADAS

Tarifazo en la autovía del Mercosur: Javier Milei autorizó un aumento del 270% en los peajes

El ajuste rige desde este sábado e impacta en autos, motos y camiones. Cartellone, ganador de la concesión, podrá instalar más cabinas. Críticas de usuarios.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
Autovía del Mercosur: peajes más caros tras la privatización de Javier Milei

Autovía del Mercosur: peajes más caros tras la privatización de Javier Milei

En una de las primeras concesiones de rutas bajo el esquema de privatización impulsado por Javier Milei, el Gobierno autorizó fuertes aumentos en los peajes de la autovía del Mercosur. Las subas alcanzan hasta el 270% en el puente Zárate-Brazo Largo y anticipan el esquema tarifario que podría extenderse al resto de los corredores viales nacionales transferidos a operadores privados.

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Letra P | Antonio Rossi
Antonio Rossi

La empresa concesionaria Autovía Construcciones y Servicios, controlada por el grupo Cartellone, recibió el visto bueno oficial para aplicar un nuevo cuadro tarifario en la estación del puente Zárate-Brazo Largo, con incrementos del 146% para automóviles y de entre 207% y 270% para distintos tipos de camiones.

La resolución 717/26 de Vialidad Nacional que convalidó los ajustes también incorporó a los motociclistas a la lista de usuarios alcanzados por el peaje, con una tarifa inicial de $2.353,67 mediante TelePase y de $4.707,32 con pago electrónico. Los incrementos rigen desde este sábado.

Según el argumento oficial, el aumento responde a que la concesionaria concluyó las “obras iniciales de puesta en valor” previstas para el subtramo correspondiente a la sección Zárate.

El comunicado del organismo vial conducido por Marcelo Campoy señaló únicamente que se finalizaron “las obras iniciales de rehabilitación sobre las rutas nacionales 12 y 14 entre Zárate y Gualeguaychú con inversión totalmente privada” y que, por ese motivo, quedó habilitada la aplicación de la “tarifa de oferta” presentada por la empresa.

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La privatización de las rutas con peaje en la era Javier Milei

La privatización de las rutas con peaje en la era Javier Milei

Sin embargo, el texto oficial evitó mencionar los porcentajes concretos de aumento aprobados para la estación Zárate, que en los próximos meses también se extenderán a las otras tres cabinas del corredor concesionado ubicadas en Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

Cuánto suben los peajes

El nuevo esquema tarifario, aprobado apenas cinco meses después del desembarco de la concesionaria privada, contempla los siguientes valores:

  • El peaje con TelePase para automóviles pasó de $1913,86 a $4707,32, mientras que con pago electrónico subió de $3827,71 a $9414,65.
  • Para los vehículos categoría 2, la tarifa con TelePase aumentó 146%, de $3827,71 a $9414,65. Con pago electrónico, el valor escaló de $7655,43 a $18.829,29.
  • Para los vehículos de tres y cuatro ejes de la categoría 3, el ajuste llegó al 270%: el peaje con TelePase pasó de $3827,71 a $14.121,97, mientras que con pago electrónico trepó de $7655,43 a $28.243,54.
  • En los camiones de cinco ejes, el aumento alcanza el 207%. La tarifa con TelePase pasó de $7655,43 a $23.536 y con pago electrónico subió de $15.310,86 a $47.073,24.
  • Para los camiones de seis ejes y más de 2,10 metros de altura, el incremento llegó al 270%. El peaje con TelePase pasó de $7.655,43 a $28.243,94 y con pago electrónico de $15.310,86 a $56.487,88.

Las primeras concesiones de la era Milei

La estación de peaje del puente Zárate-Brazo Largo integra el denominado Tramo Oriental, que comprende las rutas nacionales 12 y 14, los accesos a Colón y Concordia y el paso fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana.

Grupo cartellone
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Ese corredor vial transferido al grupo Cartellone —cuyos propietarios están imputados en la causa Cuadernos— y el puente Rosario-Victoria, adjudicado al consorcio Conexión Alto Delta, fueron las dos primeras concesiones viales concretadas por la administración libertaria.

A fines de junio deberían comenzar a operar los nuevos concesionarios de la segunda ronda licitatoria, correspondiente a los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa.

En paralelo, los 12 tramos incluidos en la tercera y cuarta ronda de licitaciones ya recibieron ofertas de 37 empresas, que todavía están bajo análisis de la comisión evaluadora antes de avanzar hacia la etapa económica.

La privatización de rutas nacionales impulsada por el Gobierno contempla además un incremento del 135% en la cantidad de estaciones de peaje. Sobre los más de 9100 kilómetros licitados existen actualmente 40 cabinas de cobro y se sumarán otras 54 cuando los corredores pasen a manos privadas. En promedio, los usuarios deberán pagar peaje cada 97 kilómetros.

El rechazo de usuarios y transportistas

Para Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), los aumentos aprobados para cruzar el puente Zárate-Brazo Largo “son totalmente abusivos y no guardan relación con las subas registradas en los costos de la construcción”.

“Mientras hablan de bajar impuestos y costos para los productores, Milei y el ministro Toto Caputo avalan estos incrementos desmedidos que representan un impuesto al tránsito y un aumento en los gastos logísticos y de transporte que afectan a usuarios y economías regionales”, advirtió.

Según los cálculos de Conaduv, un automovilista que utilice únicamente el puente Zárate-Brazo Largo durante 20 días al mes deberá desembolsar $188.280 mensuales en peajes de ida y vuelta. En un año, el gasto ascenderá a $2.259.300.

En tanto, un camión de seis ejes que cruce el puente con la misma frecuencia deberá afrontar pagos mensuales por $1.129.720, cifra que supera los $13,5 millones anuales.

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