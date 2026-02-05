La Pampa: Ziliotto aceita con Santilli el traspaso de rutas y viviendas del Procrear

"Obra abandonada por Milei", dicen los carteles del ProCreAr en General Pico y otros puntos de La Pampa.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto se fue de la cumbre con el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni con la sensación de que hay una puerta abierta a que el gobierno nacional transfiera las obras públicas que su gestión reclama para que la provincia pueda terminarlas.

En concreto, se trata de las más de 600 viviendas del Plan Procrear y una serie de rutas que La Pampa está en condiciones de arreglar y mantener si acuerda con el gobierno de Javier Milei el reparto de recursos necesarios para hacer frente a esos trabajos.

Ziliotto ratificó en el encuentro con Nación los reclamos que repite desde el 10 de diciembre de 2023, y especialmente agitó la necesidad de que el gobierno libertario cumpla con el Plan Canje del modo en que el ministro de Hacienda Toto Caputo lo diseñó en su momento, cuando La Pampa fue la primera provincia peronista en adherir. “A valores actuales, el Gobierno nacional le debe a La Pampa más de 400 mil millones de pesos y la provincia no le debe nada”, asegura el gobernador.

El gobierno nacional dejó abandonadas las viviendas del Procrear y La Pampa no se lo perdona. Tanto que en las obras a mitad de camino que quedaron en las tres principales ciudades de la provincia, Santa Rosa , General Pico y Toay , hay carteles que lo refriegan en la cara de quienes pasan por el lugar.

“Obra abandonada por Milei”, dicen en caracteres gigantes esos anuncios desde el momento en que Nación le sacó el cuerpo y la billetera a la continuación de esas casas, en una provincia donde el déficit habitacional pegó un salto importante durante la gestión presidencial de Mauricio Macri .

En un nuevo encuentro con el Jefe de Gabinete @madorni y el Ministro del Interior @diegosantilli abordamos una variada agenda vinculada tanto al ámbito del Congreso Nacional como a temas comunes a ambas jurisdicciones, entre ellos la deuda del Estado Nacional con La Pampa,… pic.twitter.com/TylJYjw37U — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) February 3, 2026

Ziliotto reconoce que desde que Santilli abrió una puerta a relativas negociaciones hay algo más parecido al diálogo. Por eso, aunque el gobernador no cambió de postura en ninguno de los temas en conflicto con la Casa Rosada, sí modificó el tono y las expectativas.

Reconoce que el ministro del Interior atiende y tiene predisposición. No es casualidad que ni bien el gobierno nacional dio un aval el pedido de la Emergencia Ígnea en la Patagonia Ziliotto difundiera su primer mensaje de cierto elogio a Milei, destacando que haya “escuchado” los planteos de los gobernadores de la región.

Sergio Ziliotto a la espera de las buenas noticias

Entre las obras del Procrear se cuentan168 departamentos en Santa Rosa, 270 en Toay y 198 en General Pico. Ziliotto hizo el planteo en el encuentro del martes por exactamente 636 casas y reafirmó que “la provincia está dispuesta a terminarlas, adjudicarlas y administrarlas”.

El tema ya se había puesto sobre la mesa y hasta ahora Nación se había ocupado del asunto casi que de compromiso, pero a partir del nuevo diálogo con Santilli la gestión pampeana percibe otro interés.

Letra P pudo saber que en el diálogo con el gobierno nacional, el gobernador pampeano avanzó incluso en los términos del posible traspaso. “Esperamos tener una buena noticia dentro de poco”, lanzó tras la cumbre.

Las rutas de La Pampa

El otro punto central de la obra pública que mantiene movilizada a la gestión provincial se vincula con las rutas. Ya en el mensaje legislativo de marzo del año pasado, Ziliotto pudo en su radar 1.400 kilómetros de rutas nacionales y provinciales que necesitan urgente atención, mantenimiento o reconstrucción.

ruta152bacheo2022-1 Unos 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan La Pampa están en un estado que necesita urgente intervención.

La que aparece en primer plano, por asuntos productivos y también a partir de tragedias viales que conmovieron a la zona, es la RN 151, ahora en el tapete como La Ruta de Vaca Muerta.

Un informe al que accedió Letra P señala otras carreteras en estado deplorable: la RN 35 desde Santa Rosa hacia el norte pampeano; la RN 5 especialmente en el tramo comprendido entre Santa Rosa y Catriló (límite con la provincia de Buenos Aires); la RN 154, en el cercano a la sureña La Adela y también las rutas nacionales 188, 152, 143 y 232.

La cuestión se ha convertido en un asunto de interés primordial en la comunidad provincial y la temporada turística puso el tema en primer plano. Las patronales hoteleras y gastronómicas se sumaron al reclamo que ya vienen haciendo organizaciones de familiares de víctimas de tránsito y entidades que, por ejemplo, piden por una Autovía en la Ruta Nacional 5 que es la salida hacia Buenos Aires.

Diego Santilli hizo otro guiño

Santilli también hizo un guiño positivo y avanzó en la designación de representantes que negocien un acuerdo con financiamiento conjunto.

Ziliotto reprocha, en acuerdo con el resto de los gobernadores, que el gobierno nacional sigue cobrando un Impuesto a los Combustibles que debería ser invertido íntegramente en rutas, pero que el Tesoro se guarda e impide “mejorar la calidad de la infraestructura”.

santilli adorni ziliottos El ministro Diego Santilli, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto mantuvieron el martes su segundo encuentro en la Casa Rosada.

La iniciativa que manejan las partes contempla recursos nacionales provenientes justamente del impuesto a los combustibles y aportes provinciales, bajo un sistema de administración diferenciada.

En el final del encuentro, Ziliotto coló un reclamo sobre los incendios. La Pampa es la provincia donde más hectáreas se quemaron durante esta temporada: más de 170.000. Eso obedece también a las condiciones climáticas y del territorio.

La zona oeste de la provincia a la que peor la pasa. El gobernador exigió asistencia nacional para compensar los daños en infraestructura productiva, como alambrados y pérdida de animales. Se aguarda que por vía de la Emergencia Ígnea puedan llegar recursos en forma de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o bajo otra modalidad.