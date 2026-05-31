Javier Milei, Martín Llaryora y el arte de no necesitarse

Javier Milei y Martín Llaryora avanzan con la misma lógica política. La Casa Rosada y el gobierno de Córdoba tratan de demostrar que no se necesitan. En ambos campamentos interpretan que cualquier señal de dependencia puede leerse como una muestra de debilidad. La estrategia de los contrapuntos y las diferencias de modelo se extenderá hasta fin de año.

Los últimos movimientos muestran la tendencia hacia la autonomía. El gobernador no aparece en la lista de mandatarios necesarios para blindar la reforma electoral. Diego Santilli tampoco tiene apuntado el nombre del peronista con el que habla fuera del marco institucional. Se especulaba con un cruce ocasional este domingo en el Autódromo Oscar Cabalén . Llaryora observará algunas carreras y el hijo del ministro corre en la categoría TC Pista. El entorno del Colo aseguró que no estaba previsto el paseo.

En el Congreso, voces afiladas de La Libertad Avanza refuerzan la lógica de prescindencia y dicen que es así porque el peso del cordobesismo es relativo. Quedó demostrado. El oficialismo cordobés viene de sufrir un revés en el debate del régimen de subsidios por zona fría que contó con el apoyo de gobernadores aliados a la administración libertaria, que recibieron contraprestaciones.

Esta situación obliga a hacer algunos ajustes a la estrategia legislativa. Efectivamente, la bancada cordobesista creía que Milei iba a necesitarlos para suspender las PASO. La necesidad le abría la oportunidad a Llaryora para pedir reglas claras en el ’27, las que esta semana ventiló el socio de La Libertad Avanza , Luis Juez , cuando recordó la tendencia de los presidentes a cerrar pactos de no agresión con los gobernadores.

No parecer ser así, por ahora. ¿Qué hará el oficialismo provincial entonces? Siguiendo la tendencia de mostrar independencia, altas fuentes el cordobesismo retrucan que la suerte de ese proyecto no les afecta.

El mayo cordobés de Martín Llaryora

Se abren dos opciones. Si las PASO continúan, probablemente con cambios que apuntan a la no obligatoriedad del proceso, Llaryora se encaminará a hacer la convocatoria temprana para la elección local. El mes elegido es mayo.

Las razones son bien locales y poco tienen que ver con las movidas que trascendieron y que ponen a algunos gobernadores pegando sus fechas. En el caso cordobés, la simplicidad de las razones expuestas asombra: marzo es un mes de alta presión económica para las familias y por ende de mal humor. El año que viene, Semana Santa cae en ese mes.

Abril suele ser lluvioso. Mayo gana la pulseada. Así de simple lo expresan.

llaryora passerini Martín Llaryora sigue con su agenda territorial, convencido que ya ató su reelección en Córdoba

Si las PASO se levantan, allí se abriría una ventana de dos meses más. En cualquier caso, Córdoba votará en el primer semestre.

Si hay PASO podría existir la posibilidad de que, con un potencial triunfo local en la mano, Llaryora juegue para empezar a instalarse como parte del peronismo que viene. Nada está descartado.

Donde mandan Martín Menem y Gabriel Bornoroni responden que el cordobesismo no tiente tantas opciones y creen que tienen que ser coherentes con la tradición antiprimarias de la provincia mediterránea.

Dónde esta parado el PJ de Córdoba

¿De dónde emana la confianza cordobesista pese a que se está quedando afuera de la rosca grande? En los pasillos del poder provincial miran encuestas que llevarían esa tranquilidad buscada. “Ganamos en todos los escenarios”, disparan con una autoconfianza envidiable.

Dicen que la gestión "se está viendo", que la gente empieza a adosarle al gobernador atributos que no encontrarán en Milei ni es sus lugartenientes. Agregan que el ritmo de campaña que marca la agenda del gobernador es propia de quien tiene mucho por inaugurar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2058624073064759639&partner=&hide_thread=false Con el AFAgate salpicando a Zamora, Llaryora logró romper la hegemonía del Madre de Ciudades y metió a la provincia en el radar



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La tesis la mantuvieron en estos despachos encumbrados en la semana en la que Córdoba pasó de estar en el centro de la atención por la final del Torneo Apertura al caso que conmociona a todo el país por la desaparición de Agostina, una adolescente de 14 años que fue hallada sin vida este sábado tras siete días de búsqueda.

Durante la investigación, Llaryora repitió la misma consigna que con la desaparición de otros menores: no escatimar recursos económicos ni humanos. Si bien no hay funcionario en el gobierno cordobés que no expresara real preocupación por el caso, también testeaban el impacto político. Creen que no afectará la imagen del gobierno, a pesar de que varios nombres del poder circularon durante la semana.

El concejal de Hacemos Unidos por Córdoba Ricardo Moreno, a quien el intendente Daniel Passerini había intentado bloquear para que no pudiera ocupar su banca moviendo piezas en el gabinete, quedó en el centro del conflicto por estar directamente relacionado con el imputado, Claudio Barrelier, quien milita en las 62 Organizaciones Peronistas, que este abogado penalista también comanda. Cómo habrá sido el cimbronazo que hasta del sector de la senadora Alejandra Vigo lo desconocieron: "El brazo sindical de Vigo es Pablo Chacón", encumbraron al líder de los mercantiles.

En la noche de este sábado, la oposición cordobesa que había elegido un perfil prudente no tardó en elevar el tono. "Todo lo que está pasando en nuestra Córdoba demuestra que la política barrabrava se apropió de la ciudad y la provincia. Van a tener que dar muchas explicaciones por cubrir y proteger mafias de todo tipo", escribió el candidato a gobernador, Rodrigo de Loredo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2060894202435694697&partner=&hide_thread=false Inmenso dolor y tristeza por Agostina. Ojalá encuentre paz. Exigimos justicia.



La conferencia del fiscal no merece el menor análisis, un ejercicio de petulancia inaceptable en momentos de mucha sensibilidad y ante demandas que aún continúan sobre el abordaje de la investigación.… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) May 31, 2026

La conferencia de prensa que dio el fiscal Raúl Garzón no convenció y potenció la conversación negativa en redes sociales y medios de comunicación nacionales. El el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, afirman que se hizo todo, pese a que las demoras en generar el alerta Sofía están en la cresta de la especulación. También se despegó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien dijo que ese recurso está atado al “timing del fiscal”.

Como sea, Llaryora dividió la agenda como si realmente el caso no afectara en el orden político y continuó diferenciándose de Milei en cada punto del interior provincial. Habrá que ver cómo mueve el oficialismo después de una semana en la que Córdoba estuvo en boca de todos y no precisamente por su modelo de gestión.