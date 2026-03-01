Entre muestras de autonomía y elogios a Caputo, Rolando Figueroa esbozó su plan Neuquén 2030

Rolando Figueroa abrió el período 2026 de sesiones ordinarias en Neuquén con un discurso de casi dos horas enfocado en el orden fiscal, la reducción de deuda y el salto exportador de Vaca Muerta . Marcó límites a Nación, aunque destacó el rol del ministro de Economía, Toto Caputo , y proyectó superávit para 2030.

El mensaje, que comenzó a las 10.07, se organizó en cuatro ejes: de dónde viene la gestión, qué proyecta para 2026 con un Estado presente, cómo debe ser la relación entre lo público y lo privado y, finalmente, hacia dónde va la provincia más relevante de la Patagonia .

El punto de partida fue un diagnóstico duro. Habló de deuda financiera, estructural y moral con emergencia en obra pública y en el campo sanitario. Una provincia atravesada por injusticias que llevó a tomar decisiones de alto impacto simbólico como la eliminación de jubilaciones de privilegio, reducción de la planta política, despido de “ñoquis” e intermediarios en planes sociales y la sanción de Ficha Limpia .

La referencia a las condenas judiciales por el manejo irregular de planes sociales no fue lateral: formó parte de una narrativa que busca despegar su administración de prácticas anteriores y consolidar un nuevo contrato moral. De todos modos, hubo un reconocimiento al trabajo de Jorge Sapag , caudillo del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , para instalar el no convencional como producción hidrocarburífera.

Si hubo un eje estructural fue el orden fiscal. Figueroa mostró números, dijo que la deuda pública representaba el 83% de los ingresos anuales y que hoy apenas equivale al 20%. Habló de una reducción del 38% y de 1.263 millones de dólares menos de carga financiera. Cambiar el paradigma, insistió, fue dejar de endeudarse para gastos corrientes y pasar a financiar infraestructura .

CONECTIVIDAD VIAL EN MARCHA



Seguimos avanzando con la primera etapa de la pavimentación de la ruta provincial 21 entre Loncopué y El Huecú. Un cambio que mejora la transitabilidad y la seguridad, integrando comunidades y fortaleciendo el desarrollo de toda la región.



Los… pic.twitter.com/9N0GgQ5WuT — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 28, 2026

La meta es ambiciosa. Pretende llegar a 2030, reelecto, con superávit suficiente para cancelar la deuda provincial. Esa es la base del plan quinquenal que anunciará en los próximos meses y que ordena el horizonte político y económico.

En paralelo, subrayó que Neuquén genera el 4,4% del PBI nacional, es la cuarta provincia exportadora y lidera la inversión por habitante. Mientras otras jurisdicciones cerraban empresas, dijo, en el sur se crearon 5.000 empleos y la pobreza cayó 36%.

Estado presente y crecimiento demográfico

El crecimiento poblacional fue otro argumento. Desde el último censo de 2022, Neuquén tiene 58 mil nuevos habitantes. Solo en 2025, 21 mil personas se afincaron en la región del Comahue. “Cuatro mil niños en edad escolar, lo que implica 160 aulas por año”, comparó.

“Es fácil hablar del sálvense quien pueda”, lanzó. La frase funcionó como crítica indirecta al clima de época nacional y al modelo libertario con el que convive. Reivindicó la necesidad de igualar líneas de partida y anunció establecimientos educativos nuevos. “Ningún chico va a quedar estudiando en un cubo de chapa”, prometió.

Discurso del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Así sumó datos de gestión. Dijo que hay medio millón de licencias menos por ausentismo docente y un ahorro de 10 mil millones de pesos. Anunció el primer natatorio olímpico y un plan provincial para que cada región tenga el suyo, además de la creación de la Universidad de las Artes.

En seguridad fue tajante. “En Neuquén no protegemos a los que venden droga”. Recordó que en abril de 2025 la provincia asumió la pelea contra el narcotráfico. El mensaje buscó reforzar autoridad en un tema sensible.

Infraestructura y mensaje a Toto Caputo

La relación con la Nación tuvo momentos de diferenciación y reconocimiento. Figueroa dejó una frase que resonó en el recinto: “Si hay algo de Toto Caputo que dijo que esa obra no vamos a hacer, la hacemos nosotros”.

La referencia apuntó a obras estratégicas, particularmente en energía e infraestructura. El gobernador remarcó que Neuquén no aceptará frenos a proyectos que considera vitales. Incluso ironizó con que ciertas iniciativas no se llamarán como se pretendía desde Buenos Aires, sino que las ejecutará la provincia con recursos propios.

Sin embargo, en otro tramo agradeció explícitamente al ministro de Economía por su intervención para que Neuquén fuera bonificada en la parte incremental del RIGI. Ese equilibrio entre reconocimiento y advertencia dibuja la estrategia de cooperación o autonomía cuando hace falta.

El trasfondo es Vaca Muerta. Figueroa recordó que la producción no convencional es necesariamente industrial y exigió inversión diaria. Anunció casi 800 kilómetros nuevos de rutas, la circunvalación de Añelo mediante fideicomiso público-privado y obras clave para ordenar “el corazón de la logística nacional”.

Vaca Muerta, GNL y la ventana 2030

El núcleo del discurso fue energético. El gasoducto VMOS, con participación del 1% de la empresa de energía provincial GyP, fue presentado como símbolo de una nueva etapa. En 2027 proyectan 190 mil barriles diarios; en 2028, 550 mil; en 2029, duplicar producción con 70% destinado a exportación.

Anunció dos proyectos de GNL y una ley específica para su tratamiento. Rechazó fijar precios por decreto y habló de “no robar el subsuelo”. El mensaje fue tanto al mercado como a la política nacional.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 12.27.15 (1)

También hubo guiños internos. Reconoció el impulso al RIGI y destacó el rol sindical y empresario en la formación de empleo, con el Instituto Vaca Muerta próximo a inaugurarse. Saludó al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, que siguió el discurso con rostro muy serio en el límite de las gradas.

La frase de cierre condensó la visión estratégica. Vaca Muerta no es sólo roca. Hay formaciones similares en otras provincias, pero la diferencia, dijo, son los neuquinos. El llamado fue a abandonar mezquindades y entender que se trata de un desafío generacional.

Lo que viene

Figueroa utilizó la apertura para consolidar tres ideas. Orden fiscal como condición de soberanía provincial, un Estado activo para corregir desigualdades en medio de un clima nacional de ajuste y Vaca Muerta como palanca para un salto exportador que permita cancelar deuda y financiar desarrollo.

El capítulo Caputo mostró el delicado equilibrio con la Casa Rosada, que se dividió en el voto favorable a la reforma laboral y a la posterior cancelación de la deuda con el Instituto de Seguridad Social.

En clave electoral, el gobernador buscó pararse por encima de la coyuntura desafiante. Habló de 2030. De una “última gran oportunidad”. Fue la presentación de un proyecto con horizonte extenso.

“Si a Neuquén le va bien, a la Argentina también”, cerró.