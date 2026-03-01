Osvaldo Jaldo cantó retruco: "Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista".

El gobernador Osvaldo Jaldo abrió el período ordinario de sesiones de la Legislatura de Tucumán ratificando su decisión de pactar gobernabilidad con Javier Mile i . “Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista”, dijo en el cierre de un mensaje de poco más de una hora y media en el que deslizó algunas críticas para los recortes de fondos nacionales.

En medio de un debate nacional que pone en foco el rumbo del peronismo, Jaldo agradeció expresamente a los diputados y senadores de su espacio que acompañaron las leyes impulsadas por la Casa Rosada durante el período extraordinario de sesiones del Congreso .

Vestido de equilibrista, Jaldo se presentó ante el Poder Legislativo tucumano con mensajes claros para las pujas políticas que se vivieron en enero hacia dentro del peronismo. También, con algunas referencias críticas a la situación del país aunque sin adjetivaciones. “El gobierno nacional está muy ocupado en la macroeconomía, a la que no están pudiendo controlar. En la microeconomía está la gente y no la está pasando bien”, precisó.

En el arranque de la apertura de sesiones de la Legislatura tucumana, Jaldo optó por saludar expresamente a los diputados y senadores cercanos a su espacio que acompañaron las votaciones de la reforma laboral y el régimen penal juvenil. Por el nombre y apellido mencionó a Gladys Medina , a Javier Noguera y a Elia Mansilla . Los tres diputados, que lo acompañaban desde los palcos del parlamento tucumano, fueron clave para alcanzar el quorum en las últimas sesiones de la cámara baja. También agradeció a las senadoras Beatriz Avila y Sandra Mendoza . “Están acompañando la gestión por un Tucumán mejor”, precisó.

En su mensaje, el gobernador tucumano manifestó su preocupación por el escenario internacional y pidió por la paz mundial. En esa línea reclamó diálogo a todos los sectores y planteó que Argentina enfrenta sus propias transformaciones.

“Gobernar es entender y prepararse para el futuro. Tucumán tiene una posición muy clara: acompañar cambios que permitan generar trabajo, inversión, desarrollo, defendiendo la gente, las economías regionales y fortaleciendo rol del Estado como garante de orden”, sostuvo.

Los pedidos a Javier Milei

En tono de demanda para la administración nacional, el gobernador tucumano aclaró que su vocación de consensos no implica abandonar reclamos de fondos adeudados a la provincia. En esa línea sostuvo que la deuda alcanza los $ 100 mil millones, entre los que se incluyen pasivos por compromisos del PAMI ($35.000 millones), ANSES ($ 34.000 millones), compensaciones ($ 8 mil millones) y más de $ 74 mil millones que se dejaron de enviar desde Nación por el incentivo y la conectividad docente.

El mandatario tucumano también advirtió sobre recortes disupuestos por la administración de Milei en salud, educación y asistencia social; y pidió por la urgente inversión en los 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan suelo tucumano. “Que lo hagan como les parezca mejor, pero que comiencen a atender el problema lo más pronto posible”, deslizó.

Las batalla que viene para Osvaldo Jaldo

Jaldo eligió el protocolo y la formalidad para su presentación en la Legislatura tucumana. A diferencia de años anteriores, no hubo movilización de dirigentes y militantes hacia el edificio parlamentario. Tampoco muestras elocuentes de apoyo en el recinto. Durante su larga exposición, el mandatario tucumano fue interrumpido en 22 ocasiones con aplausos y solo hubo ovación casi al cierre cuando se salió al libreto para replicar críticas opositoras al sistema electoral de Tucumán.

Osvaldo Jaldo apertura de sesiones 2026 Tucumán Osvaldo Jaldo abrió sesiones en la Legislatura de Tucumán.

“Los tucumanos van a tomar decisiones. El Partido Justicialista está listo para enfrentarlas”, mencionó en todo desafiante tras volver a abrir la puerta a una modificación del cuestionado sistema electoral regido por el régimen de acoples que en la provincia tiene rango constitucional.