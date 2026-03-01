Elogio de la previsibilidad: Alberto Weretilneck subrayó el apoyo político al perfil productivo de Río Negro

Alberto Weretilneck mostró la imagen de una provincia previsible, ordenada y estable que empieza a desarrollar su potencial pleno gracias a las grandes inversiones del sector privado. Con profusión de datos y sin anuncios disruptivos, el gobernador de Río Negro abrió este domingo el 55º período de sesiones ordinarias con un mensaje que buscó mostrar hacia “dónde está yendo” la gestión.

“Uno de los grandes méritos es que hoy Río Negro es una provincia normal, en paz, en crecimiento”, señaló el mandatario al inicio de su mensaje, poco después de las 8.35. Esa línea argumental sustentó su discurso: los conceptos de “normalidad”, “estabilidad política”, “acuerdo social” y “seguridad jurídica” como pilares para la sanción de leyes estratégicas, de la llegada de inversión privada, el crecimiento del empleo y de las economías regionales.

Con gestos políticos hacia adentro y hacia afuera, en su décimoprimer discurso ante la Legislatura el mandatario se mostró fuertemente alineado con su par de Neuquén , Rolando Figueroa , y habló de la maduración de un cambio en la matriz productiva que abre “una nueva etapa” que marcará a la provincia durante “los próximos 100 años”.

La idea de la previsibilidad sobrevoló la primera parte del discurso montada sobre una serie de valores que la sustentan. Entre ellos, el gobernador valoró la estabilidad política como un rasgo de maduración del distrito, una característica que hace que “cuando se trata de los grandes proyectos, se achican las diferencias y se agrandan los consensos”.

“A los empresarios, previsibilidad para los negocios, y a los trabajadores, estabilidad”, resumió el líder de Juntos Somos Río Negro . Agregó a ese combo el acuerdo social que aporta la participación comunitaria en los proyectos y la seguridad jurídica, un principio que garantiza que “lo que firmamos se cumple: hoy y siempre”.

Esta frase quedó flotando en el ambiente como un mensaje a los capitales internacionales interesados en invertir en hidrocarburos y minería, como los que visitará Weretilenck desde este lunes cuando participe en Toronto de la influyente Convención de Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá.

Las variables del crecimiento

La primera tanda de aplausos cerrados se escuchó cuando el gobernador destacó que Río Negro es, junto a “la vecina hermana de Neuquén”, una de las dos únicas provincias que crearon empleo privado desde finales de 2023 a la fecha. En ese lapso, aumentó 0,6% la cantidad de trabajadores registrados.

Entre un conjunto de datos que brindó para dar cuenta de un crecimiento en marcha, Weretilneck habló de un aumento del 4% en la cantidad de contribuyentes desde 2022; del 5,3% en los inmuebles incorporados a la liquidación del impuesto inmobiliario; del 32% en el patentamiento de autos; un 7,1% de incremento en la cantidad de usuarios de agua potable y de 4,3% en la de usuarios de electricidad.

Funcionarios Alberto Weretilneck Dirigentes gremiales y ministros del gabinete, mezclados en el hemiciclo rionegrino.

De la mano de ello, el gobernador valoró que solo en 2025 casi 13 mil personas cambiaron de domicilio en el país desde otras provincias para radicarse en el distrito, donde los salarios promedios del sector privado superan los 1,5 millones de pesos, con el “segundo mejor escalafón de categoría inicial en los empleos públicos, el cuarto mejor salario docente del país, el cuarto mejor salario al agente de policía ingresante y el sexto mejor salario al médico ingresante del país”.

Vaca Muerta tambien es Río Negro

El tramo más largo del discurso que duró en total dos horas estuvo dedicado a las inversiones en hidrocarburos y minería, con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el acuerdo con YPF para exportar GNL como mascarón de proa.

“Río Negro empezó a formar parte del diseño mundial de abastecimiento de GNL”, destacó el mandatario y habló de la oportunidad histórica de la provincia para abastecer con este combustible a muchos países en crecimiento en un mercado en el que solo diez naciones producen gas natural licuado.

Legisladores JSRN La bancada oficialista observa con atención al fundador de Juntos Somos Río Negro.

En este punto el gobernador valoró “la decisión del presidente Javier Milei” de modificar el destino original del proyecto, que en un principio iba a radicarse en Bahía Blanca. En una muestra de equilibrio, unos minutos más tarde le reclamó al gobierno nacional que invierta más fondos en el mantenimiento de las rutas. “El mayor complejo exportador de gas y petróleo en Argentina no puede tener las rutas nacionales en las condiciones en que las tiene”, lanzó.

Además del petróleo y el gas, Weretilneck destacó la reactivación de la minería y precisó que actualmente hay activos 25 proyectos de oro y plata, 14 de uranio, siete de litio y 14 de polimetálicos, en una actividad que genera 1.700 empleos en la provincia.

La hora de la Patagonia

Weretilneck tomó el compromiso público de poner en marcha el Instituto de Planificación, una iniciativa impulsada por el vicegobernador Pedro Pesatti. Tras meses de distanciamiento, ambos dirigentes dieron signos de acercamiento y se fundieron en largos abrazos al comienzo y al final de la sesión.

Weretilneck y Pesatti Gestos de acercamiento entre el gobernador y su vice.

En la visión del gobernador, esa planificación será clave para ordenar el aumento poblacional que ya llega de la mano del crecimiento económico y que, asegura, se profundizará en el futuro. "Después de 200 años de historia económica argentina, el poder económico de nuestro país sale de las provincias centrales de la pampa húmeda, se corre a la Patagonia y la economía argentina empieza a girar a partir de este año desde Río Negro y desde Neuquén", concluyó.