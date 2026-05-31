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SEMANA SANTA FE

La reforma electoral de Maximiliano Pullaro y el fantasma de la sábana

La unificación de las boletas para la gobernación y para Diputados tensa las bilaterales subterráneas entre la UCR y el socialismo. Sin plazos para la sanción.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El gobernador Maximiliano Pullaro votando bajo el sistema de boleta única, que será reformado.

El gobernador Maximiliano Pullaro votando bajo el sistema de boleta única, que será reformado.

Sin apuro, en puntas de pie, Unidos empieza a discutir los alcances de una reforma electoral en Santa Fe. Para el oficialismo, hay un punto sensible en el debate interno: la unificación de las boletas únicas de Gobernador y Diputados. El temor del socialismo es volver a una nueva versión de la lista sábana y fuerza el despliegue del juego contenedor de Maximiliano Pullaro.

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Los primeros diálogos cruzados en la coalición que lidera el gobernador arrancaron. Informales, sí, pero con intercambio de borradores entre los partidos del frente oficialista. La Casa Gris presiona, sobre todo, para unir las papeletas de las dos categorías más importantes y el socialismo, determinante en la cámara baja, no rechaza la inciativa de pleno, pero no quiere desvirtuar el sistema electoral de la provincia.

Cómo juega el socialismo en la reforma electoral

Lo que no le termina de cerrar al PS es que, a través del marcado de una sola cruz, el electorado vote por las dos categorías. Así, de un tirón. Habilitaría, entienden en las entrañas del partido de la rosa, que el mandatario de turno arme a la lista a su antojo. Es una crítica a la coyuntura, a la situación interna actual de Unidos, pero también a una suerte de daño a futuro a la institucionalidad. Al menos, así lo dejan trascender.

En concreto, de sancionarse dicha modificación, Pullaro podría –si quisiese– armar una lista a su gusto porque dependería pura y exclusivamente de su performance electoral. El socialismo no quiere que se replique el método utilizado para el armado de la lista de convencionales constituyentes, donde figuras de primera línea de Unidos como Clara García, Gisela Scaglia y Pablo Javkin, por citar tres ejemplos, quedaron excluidos a merced de una dirigencia más joven, sin raspaduras. “Sin olor a casta”, según una de las personas que vivió el año pasado esa definición desde adentro.

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Dicha decisión disparó broncas internas, pero era la primera elección de Pullaro como gobernador en funciones y el socialismo priorizó el respeto por la estrategia diseñada por el mandatario radical y su entorno. Ahora, la cosa es distinta. Lo que se cocina en 2027 es distinto. Con una personalidad y un estilo tan agresivo, tan catch all, como el de Pullaro, el resto de los partidos del oficialismo pelea por su supervivencia. Corre para cualquiera, no solo el socialismo.

Bilaterales en marcha entre la UCR y el socialismo

Entonces, si el PS le concede al Ejecutivo la junta de dos papeletas, ¿qué habrá además dentro de la negociación? Porque es fundamental recordar que la reforma constitucional cambió el sistema de reparto de bancas en Diputados. A partir del año próximo, la ecuación de 28 asientos automáticos para el ganador será sustituida por un D’Hondt directo por el total de 50 escaños.

¿Habrá margen, entonces, para que un candidato a gobernador lleve más de una lista para Diputados? De esa manera, el socialismo, o cualquier otro dirigente con ganas de encabezar la tira legislativa, podría animarse y armar una lista más a su antojo o medida. Para ello, se deberían sostener las PASO, medida que defiende el propio Pullaro.

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Más adelante, en las generales, quien gane la interna legislativa se convertirá en el único candidato del mandatario. “Es una buena idea, solo hay que encontrarle un nombre distinto para que no parezca la vieja ley de lemas”, grafica un dirigente experimentado del oficialismo. Pregunta, ¿el socialismo se anima a enfrentar a otras expresiones de Unidos en una interna? Si alguna figura radical compite en esa instancia, ¿no se queda de manera automática con la representación del jefe?

En cambio, si la futura reforma electoral contemplase una única lista para la gobernación y una única lista de Diputados, Unidos entrará en un proceso de negociación sensible. Pullaro demostró más de una vez gestos de generosidad para sostener la familia ensamblada de Unidos, pero no estamos en 2023. Más de uno cree que volver a ofrecerle a Scaglia la vicegobernación y a García la cabeza de la lista legislativa es una manera de mantener el triángulo del poder oficialista en Santa Fe. ¿Será?

Mantener las 28 bancas, el sueño imposible de Unidos

Con el nuevo esquema de reparto, Unidos no va a garantizarse 28 bancas y el socialismo tampoco lo hará con las 14 que detentaa hoy. Entonces, la clave de supervivencia pasa a la rosca bilateral. Falta mucho, es verdad, pero ya se discute quién y cómo se arma una eventual lista de Diputados. De esa definición depende gran parte de la salud mental de la coalición. Es más, hay legisladores que creen que la suerte del paquete de mano dura en leyes de seguridad que entró en debate en estos días depende en gran parte de la rosca por la reforma electoral.

Pullaro sacó 58 puntos en las generales de 2023 y García trepó a los 33. Ambos ganaron, pero con una diferencia grande entre sí. Es de esperar que el radical no repita semejante porcentaje, pero está en condiciones de traccionar y arrastrar a cualquiera. Entonces, ¿por qué el socialismo no avala sin chistar la chance de colgarse del radical? Por supervivencia.

Al margen de lo que pueda hacer el PS, la Casa Gris demuestra que, por la sensibilidad del caso, no tiene apuro en tratar la reforma. Necesita tenerla sancionada antes de septiembre, pero se esfuerza por no dar pasos en falso. Distinto obró en el paquete de leyes de seguridad, donde movió de modo sorpresivo, inesperado, dejando en offside a los socios. Lo electoral, en cambio, merece otro timing.

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