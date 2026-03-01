APERTURA DE SESIONES

Gildo Insfrán cortó con la dulzura: acusó a Javier Milei de entregar el país y pidió no votar verdugos

El gobernador eterno ratificó su posición opositora, denunció discriminación por parte de la Casa Rosada y volvió a celebrar el superávit de Formosa.

Por Letra P | Periodismo Político
Gildo Insfrán y su vice, Eber Solis, en la apertura de sesiones de Formosa.&nbsp;

Gildo Insfrán y su vice, Eber Solis, en la apertura de sesiones de Formosa. 

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, arremetió contra Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Lo acusó de "entregar las riendas del país a líderes extranjeros" y de discriminar a su provincia. En su mensaje, defendió el superávit fiscal formoseño y anunció nuevas medidas de inversión y asistencia.

Notas Relacionadas
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en la Legislatura.
APERTURA DE SESIONES

Entre muestras de autonomía y elogios a Caputo, Figueroa presentó su plan Neuquén 2030

Por 
Letra P | Ariel Boffelli
Ariel Boffelli

Haciendo foco en el alineamiento de Milei con Estados Unidos y Donald Trump, y horas más tarde del bomaberdeo a Irán, Insfrán advirtió que "avalar invasiones de otros países termina debilitando el derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida", pero redobló la apuesta y dijo que “no hay lugar para la tibieza ni tiempo para la resignación". "No podemos aceptar que entreguen nuestra Patria ni que la pongan de rodillas, transformando a la Argentina en una triste colonia. Nosotros, desde Formosa, la vamos a defender”, exclamó.

Los reclamos a Javier Milei

El jefe del Ejecutivo provincial aseguró que Formosa perdió más de 400 mil millones de pesos por decisiones de la administración libertaria. Incluyó en ese cálculo fondos de consensos fiscales, obras impagas, programas sociales y sanitarios, además de una deuda previsional superior a 270 mil millones de pesos.

“El discurso libertario tiene un gran problema: la realidad”, afirmó y consideró que cualquier familia argentina podía comprobar el deterioro económico. Señaló que la actividad cayó, que cerraron más de 22 mil empresas y que se perdieron más de 650 empleos registrados por día.

Gildo Insfrán previa a su mensaje ante la Asamblea Legisaltiva en Formosa

"Como provincia hemos perdido más de 400 mil millones de pesos. Esto incluye la apropiación ilegal que la gestión libertaria hace de recursos que nos corresponden", dijo Gildo Insfrán.

También cuestionó el superávit del Tesoro nacional. Sostuvo que fue “mentiroso”, porque omitió intereses de deuda y se basó en el incumplimiento de obligaciones. Agregó que el consumo descendió 13% y que los jubilados acumularon una pérdida del 27% en su poder adquisitivo.

“Ya anticipábamos que quienes elegían la opción libertaria estaban votando a sus propios verdugos. El tiempo nos dio la razón”, lamentó y agregó: “Todas las iniciativas de este Gobierno, como la reciente reforma laboral, la apertura indiscriminada de importaciones y el desmantelamiento del Estado, pretenden llevarnos a una Argentina preperonista. Es decir, un país sin industrias, sin desarrollo propio ni derechos para los trabajadores y sus familias”.

Los números en Formosa

Con el foco en la gestión propia, Insfrán informó un resultado financiero consolidado que arrojó un superávit de $34.349 millones. En ese sentido, remarcó que la provincia sostiene esos números positivos durante 24 años consecutivos, todos bajo su administración, que se extiende desde hace más de 30. “Esto se llama Modelo Formoseño”, expresó y vinculó ese esquema con la planificación estatal y la inversión pública en infraestructura, energía, rutas, hospitales y escuelas.

Además, precisó que durante 2025 finalizaron 139 obras públicas, se pagaron salarios antes de fin de mes y se otorgó un aumento a estatales del 55%, uno de los más altos del país, por encima de la inflación acumulada.

Inversiones privadas y anuncios productivos

El mandatario formoseño destacó que el sector privado invirtió más de 477 mil millones de pesos en áreas estratégicas y anunció la inminente puesta en marcha de Fermosa Biosiderúrgica y del Parque Industrial Carbonífero en Los Matacos, que ya generaron más de 3.300 empleos y proyectaron una producción anual de 144 mil toneladas de arrabio verde para exportación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/insfran_gildo/status/2028086101110362575&partner=&hide_thread=false

En materia social, ratificó la continuidad del Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño, con una inversión de 10.679 millones de pesos para sostener el componente provincial de la tarifa eléctrica. Además, informó aportes para transporte interurbano y subsidios al gas en garrafa.

Finalmente, puso en valor un fallo judicial impulsado por la Defensoría del Pueblo que ordenó restituir pensiones por discapacidad suspendidas por la Nación. “Acompañamos a los damnificados y a sus familias con un despliegue territorial oportuno, capacitación y realización de trámites a efectos de restituir sus derechos”, dijo, volviendo a apuntar conta los recortes del gobierno nacional.

Temas
Notas Relacionadas
Gustavo Sáenz ratificó su alianza con la Casa Rosada, con reservas, en la apertura de sesiones en Salta.
APERTURA DE SESIONES

Sáenz ratificó su alianza con la Casa Rosada y dijo que quiere cantar con Milei en el Movistar Arena

El gobernador reafirmó su respaldo al Presidente, pero marcó diferencias con los libertarios que pelean el poder en Salta. “Primero la patria chica”, insistió.
Leandro Zdero quiere cambiar la Constitución en Chaco
APERTURA DE SESIONES

Alineado y por el bronce, Zdero quiere reformar la Constitución en Chaco

Busca institucionalizar un modelo basado en el control del gasto, reducción de impuestos y estabilidad jurídica a grandes inversiones. Los anuncios.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en la Legislatura.
APERTURA DE SESIONES

Entre muestras de autonomía y elogios a Caputo, Figueroa presentó su plan Neuquén 2030

Por  Ariel Boffelli
Claudio Vidal llamó a dejar atrás el modelo de la dependencia y cambiar la matriz productiva de Santa Cruz.
APERTURA DE SESIONES

Vidal llamó a abandonar la dependencia de la Nación y a cambiar la matriz productiva de Santa Cruz

Por  César Pucheta
Alberto Weretilneck dejó inaugurado el 55º período de sesiones ordinarias de Río Negro.
APERTURA DE SESIONES

Elogio de la previsibilidad: Weretilneck subrayó el apoyo político al perfil productivo de Río Negro

Por  Martiniano Nemirovsci
Gustavo Melella cruzó a Milei, pero pidió adherir al RIGI para atraer inversiones
Apertura de sesiones

Una de cal y una de arena: Melella cruzó a Milei, pero pidió adherir al RIGI para atraer inversiones