Gildo Insfrán cortó con la dulzura: acusó a Javier Milei de entregar el país y pidió no votar verdugos

El gobernador de Formosa , Gildo Insfrán , arremetió contra Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura . Lo acusó de "entregar las riendas del país a líderes extranjeros" y de discriminar a su provincia. En su mensaje, defendió el superávit fiscal formoseño y anunció nuevas medidas de inversión y asistencia.

Haciendo foco en el alineamiento de Milei con Estados Unidos y Donald Trump , y horas más tarde del bomaberdeo a Irán, Insfrán advirtió que "avalar invasiones de otros países termina debilitando el derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida ", pero redobló la apuesta y dijo que “no hay lugar para la tibieza ni tiempo para la resignación". "No podemos aceptar que entreguen nuestra Patria ni que la pongan de rodillas, transformando a la Argentina en una triste colonia. Nosotros, desde Formosa, la vamos a defender”, exclamó.

Además, el impenetrable formoseño denunció una “discriminación evidente” contra la provincia, que identificó como uno de los distritos que se ubicó entre los de menor ejecución presupuestaria por habitante y sostuvo que recibió seis veces menos recursos que la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe del Ejecutivo provincial aseguró que Formosa perdió más de 400 mil millones de pesos por decisiones de la administración libertaria. Incluyó en ese cálculo fondos de consensos fiscales, obras impagas, programas sociales y sanitarios, además de una deuda previsional superior a 270 mil millones de pesos.

“El discurso libertario tiene un gran problema: la realidad”, afirmó y consideró que cualquier familia argentina podía comprobar el deterioro económico. Señaló que la actividad cayó, que cerraron más de 22 mil empresas y que se perdieron más de 650 empleos registrados por día.

También cuestionó el superávit del Tesoro nacional. Sostuvo que fue “mentiroso”, porque omitió intereses de deuda y se basó en el incumplimiento de obligaciones. Agregó que el consumo descendió 13% y que los jubilados acumularon una pérdida del 27% en su poder adquisitivo.

“Ya anticipábamos que quienes elegían la opción libertaria estaban votando a sus propios verdugos. El tiempo nos dio la razón”, lamentó y agregó: “Todas las iniciativas de este Gobierno, como la reciente reforma laboral, la apertura indiscriminada de importaciones y el desmantelamiento del Estado, pretenden llevarnos a una Argentina preperonista. Es decir, un país sin industrias, sin desarrollo propio ni derechos para los trabajadores y sus familias”.

Los números en Formosa

Con el foco en la gestión propia, Insfrán informó un resultado financiero consolidado que arrojó un superávit de $34.349 millones. En ese sentido, remarcó que la provincia sostiene esos números positivos durante 24 años consecutivos, todos bajo su administración, que se extiende desde hace más de 30. “Esto se llama Modelo Formoseño”, expresó y vinculó ese esquema con la planificación estatal y la inversión pública en infraestructura, energía, rutas, hospitales y escuelas.

Además, precisó que durante 2025 finalizaron 139 obras públicas, se pagaron salarios antes de fin de mes y se otorgó un aumento a estatales del 55%, uno de los más altos del país, por encima de la inflación acumulada.

Inversiones privadas y anuncios productivos

El mandatario formoseño destacó que el sector privado invirtió más de 477 mil millones de pesos en áreas estratégicas y anunció la inminente puesta en marcha de Fermosa Biosiderúrgica y del Parque Industrial Carbonífero en Los Matacos, que ya generaron más de 3.300 empleos y proyectaron una producción anual de 144 mil toneladas de arrabio verde para exportación.

En materia social, ratificó la continuidad del Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño, con una inversión de 10.679 millones de pesos para sostener el componente provincial de la tarifa eléctrica. Además, informó aportes para transporte interurbano y subsidios al gas en garrafa.

Finalmente, puso en valor un fallo judicial impulsado por la Defensoría del Pueblo que ordenó restituir pensiones por discapacidad suspendidas por la Nación. “Acompañamos a los damnificados y a sus familias con un despliegue territorial oportuno, capacitación y realización de trámites a efectos de restituir sus derechos”, dijo, volviendo a apuntar conta los recortes del gobierno nacional.