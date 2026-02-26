EFECTO MILEI

En La Pampa no hay cláusula gatillo que aguante y a Sergio Ziliotto se le empioja el frente sindical

El gobierno propuso incrementos por encima de la inflación, pero no alcanza. La docencia, un gremio compañero en pie de guerra y con tironeos internos.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El gremio que agrupa a la mayoría de la docencia de La Pampa, en la calle y otra vez en paro. Escala el enfrentamiento con el gobierno. FOTO: www.radiokermes.com

El gremio que agrupa a la mayoría de la docencia de La Pampa, en la calle y otra vez en paro. Escala el enfrentamiento con el gobierno. FOTO: www.radiokermes.com

El derrame del ajuste libertario que impacta en los bolsillos de los trabajadores de La Pampa le picantea el frente salarial a Sergio Ziliotto, uno de los gobernadores que más resistencia le opuso a la reforma laboral. Aunque su gobierno planteó incrementar los sueldos por encima de la inflación, los gremios estatales rechazaron la propuesta y van por más.

Notas Relacionadas
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en la Legislatura junto a la vice Alicia Mayoral que lo releva en estos días de licencia. FOTO: www.radiokermes.com
LA GUERRA DEL PETRÓLEO

La Pampa: Ziliotto enfrenta un camino de espinas para imponer la transición de Pampetrol en Medanito

Por 
Letra P | Juan Pablo Gavazza
Juan Pablo Gavazza

Pese a que es cercano al gobierno, el sindicato que agrupa a la mayoría de la docencia dio un paso más en la batalla: declaró cerrada la paritaria y confirmó que no iniciará las clases. El paro de actividades convocado para el lunes será tanto contra las políticas del gobierno nacional como contra el de la provincia. Salvando las distancias, Ziliotto afronta un conflicto similar al que sacude a Buenos Aires y pone en aprietos a su par Axel Kicillof.

Los gremios, entre la espada y la pared

La Nación tiene con La Pampa una abultada deuda, por alrededor de $400.000 millones, según las cuentas oficiales. El acuerdo para el pago parcial de una acreencia vinculada al déficit previsional no tapa los agujeros financieros que se fueron haciendo, y que obligaron a Ziliotto y a su ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, a manotear el fondo anticíclico.

paritaria-provincial-2026
El primer encuentro del año en paritarias con la Intersindical pasó a cuarto intermedio: no hay acuerdo.

El primer encuentro del año en paritarias con la Intersindical pasó a cuarto intermedio: no hay acuerdo.

Aunque los sindicatos reconocen el esfuerzo oficial y admiten que se recuperó parte del salario perdido en la pandemia, la caída del poder adquisitivo y la presión de las bases puso a la dirigencia gremial entre la espada y la pared. Un paro a finales del año pasado fue el aperitivo para un 2026 que asoma picante. Como ocurre en la provincia de Buenos Aires, los gremios reclaman que se incrementen los impuestos a los sectores más favorecidos.

La docencia le para a Javier Milei y a Sergio Ziliotto

La puja con la docencia es la más sonora, no solo porque el paro impedirá el inicio de clases el lunes 2 de marzo como estaba previsto, sino porque además el enfrentamiento viene escalando.

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) no aceptó la oferta que hizo el gobierno y tampoco la fecha sugerida para el cuarto intermedio. La conducción exigía una respuesta concreta antes del inicio del ciclo lectivo. Un congreso provincial ya había definido que si eso no ocurría, se le abría la puerta a una medida de fuerza.

El gremio, entonces, convirtió el paro del 2 de marzo en una protesta nacional a tono con el planteo de CTERA, pero también en un reclamo provincial que amenaza con tener otros mojones a lo largo de 2026.

intersindical_rechimont_ladag-1 kermes
La puja más picante del gobierno es con la docencia, pero tampoco aceptan su oferta ATE, Judiciales, Salud, y Luz y Fuerza, entre otros.

La puja más picante del gobierno es con la docencia, pero tampoco aceptan su oferta ATE, Judiciales, Salud, y Luz y Fuerza, entre otros.

El ministerio de Educación, a cargo de Marcela Feuerschvenger, esta vez también la picó y acusó a UTELPa de "romper el diálogo salarial en forma abrupta". Hasta ahora, el gobierno y el gremio no cruzaban discursos en tono tan ardiente. Se suma a la disputa el hecho de que el Ejecutivo descontó del sueldo docente el paro de finales del año pasado.

Gremios con tironeos internos

UTELPa reconoce "el esfuerzo provincial sin desconocer el contexto nacional", pero se queja de que varios puntos que se vienen planteando, salariales y laborales, no son atendidos en tiempo y forma.

La conducción también está tironeada. Las bases reclaman más exigencias y hay movidas internas que debilitan la hegemonía del oficialismo gremial de la línea Celeste-Violeta.

El surgimiento de una oposición cada vez más organizada pone en riesgo a la dirigencia actual y la empuja a hacerle planteos a una cartera educativa con la que casi siempre tuvo un vínculo de simpatía.

Primero al ritmo de movilizaciones “autoconvocadas” y después dando una disputa en las urnas, la línea Rosa y Verde logró representatividad y estuvo a punto de quedarse con la seccional de Santa Rosa en las últimas elecciones, que terminaron judicializadas.

paritaria-provincial-2026-tres
El gobierno realizó una doble oferta para mejorar el salario, pero la Intersindical no se baja de su reclamo.

El gobierno realizó una doble oferta para mejorar el salario, pero la Intersindical no se baja de su reclamo.

Con menos importancia pero como signo de la época, la UTELPa perdió las internas por los tribunales de Clasificación y Disciplina, donde la oposición se envalentonó y dio un batacazo que se lee como un anticipo de lo que puede venir.

El sueldo mínimo de un estatal de La Pampa

Esta semana se concretó el primer encuentro de las paritarias 2026 y el gobierno intentó remontar la cuesta con una doble oferta para mejorar el salario, pero el horno del sector trabajador no está para bollos.

Con Ziliotto de licencia por cuestiones de salud familiar, el Ejecutivo arrimó una propuesta trimestral con dos alternativas. Una es aplicar una cláusula gatillo siguiendo el índice de inflación del INDEC, con un agregado del 2%; la otra es esa misma cláusula gatillo con el añadido de una suma fija de $50.000, lo que beneficiaría a las categorías menores y a los salarios más bajos.

Según esas variables, el sueldo mínimo de un estatal en La Pampa llegaría en el mes de abril a $ 1.105.353,95 o a $1.135.233,26. Pero la Intersindical se plantó, insistió en que la propuesta es insuficiente y no se movió de su reclamo: que un ingresante perciba $1.300.000.

En este caso, a diferencia de la docencia, las negociaciones no se cerraron y hay un encuentro convocado para la semana que viene. La Intersindical la conforman ATE, Judiciales, Legislativos, Viales, Luz y Fuerza, Salud y Obras Sanitarias. También UPCN participa de las paritarias.

Temas
Notas Relacionadas
El Comité de Crisis, con todo el gabinete de La Pampa: en la cabecera, el intendente Luciano di Nápoli junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral. FOTO: Agencia Provincial de Noticias.
TEMPESTAD POLÍTICA

Temporal en La Pampa: Di Nápoli pilotea la reconstrucción de Santa Rosa y la oposición libertaria hace agua

Una tormenta devastó la capital. El intendente cerró filas con la cooperativa eléctrica y la provincia para salir a flote. Solidaridad opositora, pero LLA...
La manifestación de este miércoles en Trenel, en el norte de La Pampa: más de 200 despidos.
ES LA ECONOMÍA REAL

Efecto Milei en La Pampa: la caída del Frigorífico Pico impacta en el peronismo de Ziliotto y Alonso

El despido de 250 personas complica el territorio a las intendencias del norte. El rol del Sindicato de la Carne y los cuestionamientos a LLA.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina MIlei, y Pilar Ramirez en la escuela de dirigentes de LLA. 
DISCUSIÓN 2027

Karina Milei lanzó una escuela de dirigentes para un eventual gabinete porteño

Por  Pablo Lapuente
Juan Manuel Urtubey vuelve al PJ de Salta. 
PERONISMO 2027

Urtubey toma el control del PJ en Salta con el aval de CFK, pero avisa que no habrá expulsiones

Por  Maira López
Toto Caputo activó un nuevo bono en dólares, para cancelar deuda con el ahorro doméstico.
FESTIVAL DE DEUDA

Caputo activó el bono "dólar colchón", bajó la tasa y empieza a pedalear con la Inocencia Fiscal

Por  Lorena Hak
Andrés Larroque y Gabriel Katopodis
PJ SIN PAZ

Larroque vs. Katopodis, la interna menos pensada del peronismo en San Miguel

Por  Macarena Ramírez