En La Pampa no hay cláusula gatillo que aguante y a Sergio Ziliotto se le empioja el frente sindical

El gremio que agrupa a la mayoría de la docencia de La Pampa, en la calle y otra vez en paro. Escala el enfrentamiento con el gobierno. FOTO: www.radiokermes.com

El derrame del ajuste libertario que impacta en los bolsillos de los trabajadores de La Pampa le picantea el frente salarial a Sergio Ziliotto , uno de los gobernadores que más resistencia le opuso a la reforma laboral. Aunque su gobierno planteó incrementar los sueldos por encima de la inflación, los gremios estatales rechazaron la propuesta y van por más.

Pese a que es cercano al gobierno, el sindicato que agrupa a la mayoría de la docencia dio un paso más en la batalla: declaró cerrada la paritaria y confirmó que no iniciará las clases. El paro de actividades convocado para el lunes será tanto contra las políticas del gobierno nacional como contra el de la provincia. Salvando las distancias, Ziliotto afronta un conflicto similar al que sacude a Buenos Aires y pone en aprietos a su par Axel Kicillof .

La Nación tiene con La Pampa una abultada deuda, por alrededor de $400.000 millones, según las cuentas oficiales. El acuerdo para el pago parcial de una acreencia vinculada al déficit previsional no tapa los agujeros financieros que se fueron haciendo, y que obligaron a Ziliotto y a su ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, a manotear el fondo anticíclico.

Aún así, desde la asunción de Javier Milei el gobierno pampeano venía muñequeando las negociaciones con los gremios, pero 2025 no terminó bien . Se rompió la costumbre del bono de fin de año y se hizo patente el efecto concreto del ajuste : “no hay plata”.

Aunque los sindicatos reconocen el esfuerzo oficial y admiten que se recuperó parte del salario perdido en la pandemia, la caída del poder adquisitivo y la presión de las bases puso a la dirigencia gremial entre la espada y la pared. Un paro a finales del año pasado fue el aperitivo para un 2026 que asoma picante. Como ocurre en la provincia de Buenos Aires , los gremios reclaman que se incrementen los impuestos a los sectores más favorecidos.

El primer encuentro del año en paritarias con la Intersindical pasó a cuarto intermedio: no hay acuerdo.

La docencia le para a Javier Milei y a Sergio Ziliotto

La puja con la docencia es la más sonora, no solo porque el paro impedirá el inicio de clases el lunes 2 de marzo como estaba previsto, sino porque además el enfrentamiento viene escalando.

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) no aceptó la oferta que hizo el gobierno y tampoco la fecha sugerida para el cuarto intermedio. La conducción exigía una respuesta concreta antes del inicio del ciclo lectivo. Un congreso provincial ya había definido que si eso no ocurría, se le abría la puerta a una medida de fuerza.

El gremio, entonces, convirtió el paro del 2 de marzo en una protesta nacional a tono con el planteo de CTERA, pero también en un reclamo provincial que amenaza con tener otros mojones a lo largo de 2026.

intersindical_rechimont_ladag-1 kermes La puja más picante del gobierno es con la docencia, pero tampoco aceptan su oferta ATE, Judiciales, Salud, y Luz y Fuerza, entre otros.

El ministerio de Educación, a cargo de Marcela Feuerschvenger, esta vez también la picó y acusó a UTELPa de "romper el diálogo salarial en forma abrupta". Hasta ahora, el gobierno y el gremio no cruzaban discursos en tono tan ardiente. Se suma a la disputa el hecho de que el Ejecutivo descontó del sueldo docente el paro de finales del año pasado.

Gremios con tironeos internos

UTELPa reconoce "el esfuerzo provincial sin desconocer el contexto nacional", pero se queja de que varios puntos que se vienen planteando, salariales y laborales, no son atendidos en tiempo y forma.

La conducción también está tironeada. Las bases reclaman más exigencias y hay movidas internas que debilitan la hegemonía del oficialismo gremial de la línea Celeste-Violeta.

El surgimiento de una oposición cada vez más organizada pone en riesgo a la dirigencia actual y la empuja a hacerle planteos a una cartera educativa con la que casi siempre tuvo un vínculo de simpatía.

Primero al ritmo de movilizaciones “autoconvocadas” y después dando una disputa en las urnas, la línea Rosa y Verde logró representatividad y estuvo a punto de quedarse con la seccional de Santa Rosa en las últimas elecciones, que terminaron judicializadas.

paritaria-provincial-2026-tres El gobierno realizó una doble oferta para mejorar el salario, pero la Intersindical no se baja de su reclamo.

Con menos importancia pero como signo de la época, la UTELPa perdió las internas por los tribunales de Clasificación y Disciplina, donde la oposición se envalentonó y dio un batacazo que se lee como un anticipo de lo que puede venir.

El sueldo mínimo de un estatal de La Pampa

Esta semana se concretó el primer encuentro de las paritarias 2026 y el gobierno intentó remontar la cuesta con una doble oferta para mejorar el salario, pero el horno del sector trabajador no está para bollos.

Con Ziliotto de licencia por cuestiones de salud familiar, el Ejecutivo arrimó una propuesta trimestral con dos alternativas. Una es aplicar una cláusula gatillo siguiendo el índice de inflación del INDEC, con un agregado del 2%; la otra es esa misma cláusula gatillo con el añadido de una suma fija de $50.000, lo que beneficiaría a las categorías menores y a los salarios más bajos.

Según esas variables, el sueldo mínimo de un estatal en La Pampa llegaría en el mes de abril a $ 1.105.353,95 o a $1.135.233,26. Pero la Intersindical se plantó, insistió en que la propuesta es insuficiente y no se movió de su reclamo: que un ingresante perciba $1.300.000.

En este caso, a diferencia de la docencia, las negociaciones no se cerraron y hay un encuentro convocado para la semana que viene. La Intersindical la conforman ATE, Judiciales, Legislativos, Viales, Luz y Fuerza, Salud y Obras Sanitarias. También UPCN participa de las paritarias.