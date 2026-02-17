Otro round La Pampa vs. Mendoza: Ziliotto desconfía de un pacto Milei-Cornejo por la ley de glaciares

Sergio Ziliotto en el cauce seco del río Atuel en La Pampa: "nos robaron un río", acusa a Mendoza.

El peronismo de La Pampa está plantado contra la ley de Glaciares que el Senado debería tratar antes de fin de mes. Aunque a primera vista parezca un asunto lejos del interés geográfico, se trata en realidad de otro capítulo en la batalla histórica que la provincia sostiene con Mendoza por el manejo de los recursos hídricos.

El gobernador Sergio Ziliotto bajó línea para ponerle un freno a la normativa que pretende imponer el gobierno libertario, y que según se huele desde el sur incluye un pacto del presidente Javier Milei con el jefe del Ejecutivo de la provincia cuyana, el radical Alfredo Cornejo .

Con esa idea respecto de La Guerra del Hielo en el radar , el senador Daniel Bensusán tiene puesto el tema entre los puntos centrales de su agenda. La Pampa aprendió del comportamiento histórico de Mendoza en estos asuntos, incluyendo el incumplimiento del último fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del río Atuel .

“No podemos no oponernos a este nuevo esquema”, dijo Ziliotto, al confirmar la apertura de un nuevo round con Milei y con Mendoza. "Somos un país federal y hay que tener una mirada integral sobre los recursos naturales . Este proyecto modifica presupuestos mínimos que todas las provincias deben cumplir”, agregó.

El gobernador asumió que la provincia tiene “una controversia con Mendoza". "Eso nos pone a su vez en inferioridad de condiciones, porque nuestros ríos son de origen glaciar y nacen en esa provincia, casualmente con la que tenemos un litigio de hace años. Nos robaron un río y no cumplen con los fallos de la Justicia”, azuzó.

ziliotto bensusan Sergio Ziliotto bajó la línea para que La Pampa se oponga a la Ley de Glaciares y Daniel Bensusán ya tiene puesto el tema entre los puntos centrales de su agenda.

La Pampa teme que el proyecto megaminero que Mendoza tiene atado a la modificación de la ley de Glaciares afecte el Río Colorado, que es el único recurso hídrico que permite un aprovechamiento.

En el departamento de Malargüe, en el sur mendocino, se encuentran las nacientes del Río Grande, principal afluente del Colorado. Ese recurso hídrico nace en los glaciares de alta montaña a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Valle Hermoso.

El Grande aporta el 66% del agua del Colorado y la sospecha es que si se aprueba la ley de Glaciares, comenzarán a efectuarse decenas de explotaciones mineras en búsqueda de cobre y oro, entre otros metales.

Ambientalismo en el Senado

Como parte de la estrategia para frenar la avanzada de La Libertad Avanza, Bensusán tiende puentes con sectores ambientalistas. Abrió la puerta de su despacho a representantes de “Jóvenes por el Clima”, Greenpeace Argentina, “¿Ahora qué?” y el Círculo de Políticas Ambientales. Esos espacios expresaron su alarma por la flexibilización de las áreas protegidas y la habilitación de actividades extractivas en zonas clave para la regulación hídrica.

El senador advierte que “La Pampa se verá perjudicada si se modifica la ley de Glaciares” e interpreta que la idea “atenta contra el federalismo y pone en riesgo un recurso fundamental como es el agua”.

bensusan_con_ambientalistas Bensusán abrió las puertas de su despacho a Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas que se oponen al proyecto libertario.

Ante la consulta de Letra P añade que “darle manejo discrecional a las provincias que tengan glaciares, pone en riesgo a los cursos de agua derivados de ese recurso. La Pampa es uno de los estados que sufrirá directamente estas consecuencias”.

Antecedente en la Corte Suprema

Organizaciones intermedias antiguas y prestigiosas en La Pampa , como la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos bancan la movida del peronismo en el Senado para evitar que avancen los cambios a pedir de las multinacionales mineras. Apelan a un antecedente. En 2019, la Barrick Gold, Minera Argentina Gold y la provincia de San Juan fueron a la Corte con una demanda por inconstitucionalidad de la Ley 26.639, que ahora pretenden modificar para abrirle la puerta a sus iniciativas. La CSJ rechazó las pretensiones y es probable que ahora le toque jugar algún rol.

Las ONG alertan por un “festival de entrega de los recursos naturales a los monopolios extranjeros” y aluden directamente a palabras de Milei y de Cornejo “que proponen la alteración o destrucción de la ley que protege a los glaciares, que son la fuente de agua de los ríos cordilleranos”. Ese planteo también lo vienen haciendo organizaciones ambientalistas cuyanas, que se movilizan contra la avanzada.

alfredo-cornejo-y-javier-milei-foto-prensa-gobierno-mendoza-1 El gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei, aliados en la cuestión Glaciares como en otros temas.

En La Pampa, además, se conformó una Multisectorial que también integran la CGT y las dos CGT, bajo la consigna "La ley de Glaciares no se toca".

El río robado y la pelea histórica entre La Pampa y Mendoza

La pelea entre La Pampa y Mendoza por los recursos hídricos tiene una larga y tensa historia. La puja se judicializó y en la provincia patagónica movilizó al Estado y a la comunidad cuando se cortó el curso del Atuel, que durante décadas dejó al oeste pampeano seco, desierto y sin posibilidad de producción. En la provincia, se lo llama "el río robado".

La confrontación llegó a la Corte en tiempos de Carlos Verna gobernador. La CSJ le dio la razón a La Pampa, pero el fallo del máximo organismo judicial que obliga a la provincia cuyana a garantizar que el río Atuel ingrese a La Pampa se sistemáticamente incumplido, pese a reiterados planteos durante las gestiones de Ziliotto.

El Atuel en Mendoza es utilizado para el rafting y el turismo. El curso de agua corre caudaloso y vital. Además es aprovechado para riego, aunque de modo deficiente, según analizan especialistas de ambas provincias.

La represa Los Nihuiles que acumula el agua frena la posibilidad de que La Pampa disfrute de algo de ese recurso hídrico. La zona oeste quedó fuera de juego, seca, deshabitada y sin posibilidades de producir.