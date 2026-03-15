Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck: sintonía fina en Nueva York

La Argentina Week dejó más que anuncios para los gobernadores de la Patagonia , que le sacaron jugo a las reuniones con petroleras y sumaron gestos con el gobierno nacional. Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck buscaron consolidar inversiones para Vaca Muerta mientras equilibran su vínculo con la Casa Rosada .

En los salones de Nueva York se respiró pragmatismo. El road show reunió a varios jefes provinciales, ejecutivos energéticos y funcionarios nacionales con un objetivo compartido: instalar la idea de que el país intenta abrir un nuevo ciclo de inversiones ligadas a la producción no convencional y a la minería.

Neuquén y Río Negro fueron los que más aprovecharon el escenario para transmitir “previsibilidad institucional” y continuidad productiva . La señal se dirigió a compañías que evalúan comprometer miles de millones de dólares, como se fue anunciando en el transcurso de la última semana.

El encuentro organizado por el Council of the Americas funcionó como una vidriera donde el oficialismo nacional también pretendió mostrar respaldo al programa económico impulsado por el presidente Javier Milei . La escena tuvo rasgos de diplomacia petrolera. Fondos de inversión y directivos de operadoras compartieron paneles y charlas privadas donde el mensaje central giró alrededor de estabilidad y reglas previsibles para proyectos energéticos de largo plazo.

La industria hidrocarburífera no se mueve con calendarios electorales. Aunque siguen atentos a la realidad doméstica, apuestan a un plan de inversión de 50 años en la cuenca neuquina. Y dentro de ese esquema apareció uno de los datos más relevantes que se trajeron los gobernadores de la misión. La petrolera Chevron analiza duplicar su producción hacia 2030 dentro de la formación Vaca Muerta .

El plan corporativo apunta a ampliar actividad en el histórico bloque Loma Campana asociada con YPF y en el área El Trapial, ubicada cerca de Rincón de los Sauces, que abarcan una superficie acumulada de 450 kilómetros cuadrados. En 2025 la firma norteamericana también se quedó con la concesión por 35 años de Narambuena, otro proyecto operado por YPF.

Argentina week

El compromiso implica incrementar perforaciones y elevar la producción combinada de petróleo y gas durante los próximos años. En la delegación neuquina esa promesa fue leída como una señal de confianza en el desarrollo del shale argentino. “Es el gran anuncio de esta semana”, razonó desde Nueva York el ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele, en contacto con Letra P.

Durante la gira también apareció otro actor con ambiciones de crecimiento. La compañía estadounidense Continental Resources, que recientemente ingresó a la cuenca luego de comprar activos que pertenecían a Pluspetrol y a Pan American Energy, confirmó su intención de ampliar su presencia en Argentina

En una reunión extensa con la delegación neuquina, la firma ratificó que analiza adquirir nuevas concesiones dentro del desarrollo shale. Esta relevante operadora ingresó oficialmente a finales de 2025, cuando fue suscripta en un acuerdo entre la petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) y Pluspetrol Cuenca Neuquina S.R.L. para explotar el área Los Toldos II Oeste.

El detalle político no pasó inadvertido. Mientras el encuentro con Chevron se realizó con un vicepresidente de la compañía, en la reunión con Continental participó el dueño del grupo empresario. Esa presencia fue interpretada como una señal directa del interés corporativo en el mercado argentino.

Infraestructura y exportaciones desde Neuquén

La Argentina Week también dejó anuncios vinculados a infraestructura que busca potenciar las exportaciones energéticas. Uno de los proyectos destacados corresponde a la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), que presentó un plan de inversión cercano a los 3.000 millones de dólares para ampliar el procesamiento de líquidos del gas natural proveniente de la cuenca neuquina.

El objetivo es fortalecer el corredor energético que conecta Neuquén con el complejo petroquímico y portuario de Bahía Blanca. En paralelo avanza el oleoducto que permitirá transportar petróleo desde Vaca Muerta hacia la terminal exportadora proyectada en Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías, la gran apuesta que tiene el rionegrino Weretilneck para que la rueda de las inversiones empiece a rodar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2032788847789220056&partner=&hide_thread=false EL REPARTO DE LA TORTA Weretilneck redibuja la distribución de regalías petroleras y resetea el equilibrio entre municipios



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@arielboffelli pic.twitter.com/p5H9P1ZqIj — LETRA P (@Letra_P) March 14, 2026

Ese desarrollo se convirtió en una pieza clave para la estrategia energética de Río Negro, donde el mandatario busca consolidar a su provincia como la principal puerta de salida marítima del petróleo y del gas producido en la cuenca neuquina. “Neuquén produce, Río Negro exporta”, fue la frase que se repitió en cada ronda con inversores.

Seguridad energética y geopolítica patagónica

En varias reuniones apareció un concepto repetido por ejecutivos y funcionarios: seguridad energética. La Patagonia aparece en el mapa global como un territorio con recursos inagotables, estabilidad y distancia respecto de conflictos internacionales.

Para empresas que buscan diversificar fuentes energéticas, producir hidrocarburos en la cuenca neuquina y exportarlos desde la costa atlántica, representa una ventaja estratégica. Dentro de esa ecuación cobra importancia la coordinación entre Neuquén y Río Negro.

Mientras la primera concentra la mayor parte de la producción shale, la segunda se proyecta como plataforma exportadora hacia los mercados globales. La articulación entre ambas provincias permite construir una narrativa atractiva para capitales internacionales.

gobernadores-eeuu caputo La Casa Rosada buscó mostrar a un grupo amplio de gobernadores acompañando su estrategia económica.

Gobernadores y Casa Rosada

La gira por Nueva York tuvo una clara dimensión política. El gobierno nacional buscó mostrar a un grupo amplio de mandatarios acompañando la estrategia económica impulsada por la administración libertaria. Las reuniones organizadas durante la Argentina Week se dieron en un clima de respaldo al nuevo rumbo económico.

Figueroa y Weretilneck eligieron moverse dentro de una lógica pragmática. Evitaron confrontaciones públicas con la Casa Rosada y centraron su discurso en estabilidad, inversiones y empleo. Ese vínculo responde a una necesidad mutua de que no se detenga el flujo vinculado a Vaca Muerta.

La presión libertaria en la Patagonia

Detrás del clima diplomático que dominó las reuniones en la gran manzana aparece un tablero político más complejo. En Neuquén el gobernador Figueroa construye un esquema propio que mezcla sectores del histórico Movimiento Popular Neuquino con aliados provenientes de distintas fuerzas. En paralelo, el espacio libertario intenta consolidar presencia territorial con la intención de disputar poder provincial en los próximos turnos electorales.

Como publicó Letra P, la senadora violeta Nadia Márquez tiene decidido presentarse como candidata a gobernadora si es necesario. Ese es un clima espeso entre exaliados, que hoy analizan el tablero neuquino.

Nadia Márque en campaña La senadora por Neuquén, Nadia Márquez, quiere ser gobernadora.

Río Negro presenta otra dinámica. Weretilneck mantiene el control institucional, aunque observa con atención el crecimiento del voto libertario en ciudades del Alto Valle y otras regiones. Ese escenario explica por qué los mandatarios patagónicos pusieron énfasis en el impacto social del desarrollo energético durante los encuentros con empresas.

Por ahora, el único desafío concreto es la candidatura de Aníbal Tortoriello, diputado que representa a La Libertad Avanza y promueve un cambio drástico en la forma de gobernar. El cipoleño tiene sus desafíos: la Justicia determinó que su acusación de administración fraudulenta y peculado por la megacausa Techo Digno vaya a juicio.

El desafío social del boom petrolero

Varias compañías plantearon una preocupación común. El crecimiento energético necesita traducirse en mejoras concretas para las comunidades. Si bien Neuquén muestra índices de crecimiento y una enorme lista de obra pública, Río Negro adolece de ese flujo de dinero y tiene una seria carencia vinculada a la logística.

Infraestructura, formación técnica y capacitación laboral aparecen como pilares de ese proceso de mejora. Dentro de esa agenda surgió el proyecto del Instituto Vaca Muerta, pensado como usina de formación especializado para trabajadores de la industria energética.

La lógica que circula entre funcionarios neuquinos resulta sencilla: el desarrollo shale puede extenderse durante décadas, pero solo tendrá legitimidad social si deja capacidades instaladas en la sociedad. Por eso la Argentina Week blanqueó algo más que anuncios empresariales. Les reforzó una idea que atraviesa a empresarios y dirigentes del sur.

El éxito de Vaca Muerta depende de tres factores alineados. Estabilidad macroeconómica, coordinación política y una sociedad preparada para convivir con la cultura petrolera. En esa sintonía fina se juega el futuro energético del país y una porción importante del capital político de los gobernadores patagónicos frente a la Casa Rosada.