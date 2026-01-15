Intendentes sin reelección en Neuquén: las cuatro batallas clave en el mapa de Rolando Figueroa

En el año previo a la elección provincial, el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , pone el ojo sobre aquellos municipios donde los intendentes propios o aliados no tienen reelección. Ante el avance libertario, debe construir una alternativa territorial que le garantice representación y le sume volumen político a su proyecto de continuidad.

Neuquén capital , San Martín de los Andes y Zapala son los distritos más influyentes en los que se termina un ciclo y asoma uno nuevo. Lo mismo sucede en Rincón de los Sauces , localidad petrolera dominada por Marcelo Rucci , secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La proyección del gobernador apunta a inscribir una boleta pura o aliada en acuerdo con el todavía influyente Movimiento Popular Neuquino ( MPN ), la fuerza con mayor representatividad en el interior profundo.

El epílogo de los mandatos de los jefes locales Mariano Gaido, Carlos Saloniti y Carlos Koopmann desata mini batallas por la sucesión en municipios estratégicos para la sumatoria final de la elección provincial, que se presenta desafiante por el antecedente cercano de los comicios nacionales de medio término, en los que La Libertad Avanza alcanzó un triunfo resonante .

La capital es el premio mayor. En el equipo del gobernador saben que la estrategia debe modificarse para doblegar a La Libertad Avanza (LLA), hoy con gran expectativa de continuar en la senda ganadora en la región de la Confluencia. Gaido deja la ciudad con la alternativa de construir una carrera desde el llano, como lo hizo Figueroa, y quizás reaparecer en 2029 en la siguiente instancia de medio término. Esa estrategia está en discusión, así como una potencial candidatura a concejal para traccionar la boleta del espacio municipalista en menos de un año.

Por las dudas, el intendente más poderoso del norte de la Patagonia empezó a cocinar una alternativa desde su gabinete. Letra P explicó en diferentes oportunidades cómo se planifica la continuidad del modelo denominado Primero Neuquén, que incluye al MPN y otras fuerzas de corte localista.

Amenaza libertaria

La principal amenaza surge desde LLA. La opción violeta tiene viento a favor para ganar la ciudad más populosa o al menos así lo entienden en su armado, principalmente por el respaldo del voto en las últimas dos elecciones nacionales. La pastora evangélica Nadia Márquez, recientemente electa senadora nacional, es la cara visible para encabezar el proceso que decante en una fórmula.

Sino es ella -aseguran que "está muy cómoda" en el Congreso-, suena algún integrante de su congregación, como David Schlereth, que supo ocupar una banca en la Cámara de Diputados nacional y la presidencia del Concejo Deliberante en los años de mandato de Horacio “Pechi” Quiroga.

En las últimas horas se sumó a esa danza de nombres el exsecretario de Culto, Francisco Sánchez. Fue presentado como una de las incorporaciones del sello Cumplir, la estructura que le facilitó al presidente Javier Milei representación en 2023 de la mano del empresario de medios Carlos Eguía, otro de los que abandonó las fuerzas del cielo para conformar un propio partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2008237938992091394&partner=&hide_thread=false Apoyo el cambio a nivel nacional, pero Neuquén necesita un proyecto propio.

Por eso estoy en Cumplir, un espacio provincial, junto a @brendabuchiniz

Me fui del PRO hace más de un año, cuando eligió ser parte del populismo provincial.

El cambio real se disputa, y será con Cumplir. pic.twitter.com/V9DQUFebEp — Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) January 5, 2026

El empresario tiene una propuesta que de aplicarse partiría el abanico libertario al posicionar a su hijo Joaquín Eguía, que actualmente tiene una destacada labor en el Concejo Deliberante de la capital. Fuerza Libertaria es la opción constituida.

En el panperonismo que no se fue con Figueroa suena el legislador Darío “Pampa” Peralta. Como escudero de Darío Martínez, el exsecretario de Energía en el gobierno de Alberto Fernández, Peralta ocupó un rol combativo en la Legislatura: protagonizó cruces con el bloque oficialista y así se abrió camino. Iría por NQN, el otro partido alternativo a un alicaído PJ, que tiene que elegir autoridades en marzo.

Movimientos en la cordillera

San Martín de los Andes es uno de los centros urbanos más impredecibles del sur neuquino. Con histórica supremacía del MPN a pesar de cierta alternancia en el poder con otros sellos, el intendente Saloniti logró un segundo mandato en 2023, pero termina el período desgastado. El peso de la gestión le enrostró desafíos apremiantes, como la renovación de la concesión en el Cerro Chapelco o el reacomodamiento del sistema de transporte público, que estuvo en jaque cuando Nación recortó subsidios.

Desde entonces, debió recostarse en la administración de Figueroa y empezó a ceder terreno en el pago chico. Al mismo tiempo, cuando su imagen pagaba el costo, empezaron a realizarse movimientos en todos los frentes e incluso en el MPN. Hay varios nombres anotados dentro de La Neuquinidad, el peronismo díscolo al kirchnerismo o LLA.

Como contó Letra P, sonó como alternativa Esteban Bosch. De pasado frustrado en el gobierno de Milei, ya había tenido intenciones de ser intendente de la ciudad con el sello de Cambiemos en 2019 y ocupó un rol importante en el proceso de transición que se dio en Chapelco. Sin embargo, desde su entorno lo desestimaron.

image.png Rolando Figueroa en una visita a San Martín de los Andes. Carlos Saloniti es una aliado del gobernador de Neuquén.

Otro de los que se nombran es Gustavo Fernández Capiet, que pasó por el Ministerio de Turismo antes de que Leticia Esteves absorbiera la cartera. Su pertenencia al círculo rojo de la localidad le habilitan la chance de competir.

Un caso particular es el de Natalia Vita, actual presidenta del Concejo Deliberante sanmartinense, que ya ha dejado entrever sus diferencias con Saloniti y su manera de conducir. Nacida y criada en la ciudad, de familia de pioneros y nieta de uno de los primeros intendentes, Alfonso Creide, toma carrera para competir.

café liberal

LLA también juega en San Martín

En LLA, Márquez sería la gran ordenadora. A la espera de esos movimientos, empezó a reunirse una masa crítica por "las ideas de la libertad" y ya hay varios autoproclamados, como la nutricionista María Ferreyra, que convoca a tertulias para leer autores liberales durante la semana en un reconocido café céntrico de San Martín.

También aparece el empresario Marcelo Veiga, que en su momento se sentó con la senadora Márquez y comparte en sus redes sociales mensajes a favor del gobierno nacional.

La región centro, en análisis

Zapala estará conducida por Koopmann hasta 2027. Con la potestad de convocar de manera desdoblada, siempre y cuando el armado electoral lo permita, el intendente del MPN debe preparar una sucesión.

Fuentes partidarias ratificaron a Letra P que “tallará el acuerdo con Rolo” para redactar la boleta municipal. Koopmann entiende que la sucesión tiene que aportar a la continuidad local y provincial, como toda la cúpula del MPN pretende cerrar.

Todavía no hay nombres, pero tomó protagonismo en la última elección María José Rodríguez, recientemente designada en la Secretaría de Cultura provincial y con pasado en el municipio. Fue inscripta en el tercer lugar en el tramo a Diputados, en un reflejo del pacto entre la Gobernación y Zapala. “Desde el corazón de la provincia, María José aporta su mirada social, su compromiso educativo y su experiencia en gestión local”, la presentaron en el frente La Neuquinidad.

image.png Rolando Figueroa fue a Zapala y se fotografió con los principales actores políticos de la ciudad.

Impredecible es la actitud de la actual ministra de Educación, Soledad Martínez, la antecesora de Koopmann en el ejecutivo zapalino. Se sumó desde el Frente Grande al gabinete y como expresión del kirchnerismo en el acuerdo variopinto de Figueroa, aunque por ahora no hay indicios de una posible vuelta.

En cuanto a LLA y otros sellos, poco se sabe más que la intercesión de Márquez a una posible alternativa. El dato importante: en la ciudad del centro geográfico de Neuquén se realizaron varios encuentros para conformar cuadros.

El resto de las localidades

Rincón de los Sauces es otro de los destinos donde habrá que elegir Ejecutivo. Sustancial es el rol del petrolero Rucci, que armó su partido Fuerza Neuquina y Federal (y busca expandirlo a Río Negro y La Pampa) para competir en todas las instancias. Rincón es parte del tesoro acuñado, además del influyente sindicato en Vaca Muerta.

Todavía no hay nombres para el reemplazo de Norma Sepúlveda, pero la candidatura no saldría de la actual gestión. La Carta Orgánica establece que se vota el primer domingo de septiembre.

La oposición añora una segunda vuelta del sindicalista César Godoy, un dirigente de la UOCRA que hizo un buen papel en 2023. Hoy el gremialista trabaja para competir por el PJ Neuquén y, si hay garantías, buscar una revancha.

Piedra del Águila, Mariano Moreno, Buta Ranquil y Taquimilán son otros de los lugares que aparecen a renovar. En todas, La Neuquinidad-MPN corre con ventaja.