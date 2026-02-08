Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, bajo la lupa por la reforma laboral

El avance del gobierno libertario para obtener su reforma laboral genera un escenario particular en cada una de las administraciones de los gobernadores Rolando Figueroa ( Neuquén ) y Alberto Weretilneck ( Río Negro ), que surfean reacciones y presiones que llegan desde el mundo sindical y político.

Ambos sobrellevan tiempos de alta complejidad, con las tensiones normales de sus distritos, pero condicionados por el crecimiento de La Libertad Avanza en la Patagonia . Mientras se balancean entre el respaldo y el rechazo a la propuesta libertaria que regula el mundo del trabajo, deben atender la realidad del complejo entramado local .

Todavía no se sabe cómo va a reaccionar el neuquino Figueroa, que debe resolver el voto de la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza , una leal 100% al armado en su esquema . Es el único que se quedó con votos, en una suerte de representación a su amigo Weretilneck, que escuchó al ministro Diego Santilli en la Casa Rosada y habló sobre algunos temas que le preocupan a la Nación y otros que urgen a la provincia.

También lo hizo el mentor de La Neuquinidad , que fue uno de los especialmente visitados por Santilli, que trabaja como recaudador de votos.

Al ritmo de esta agenda, los armados de ambos jefes patagónicos reaccionan de manera diversa. Aliados de la pata del PJ en La Neuquinidad o en algunas líneas de Juntos Somos Río Negro reaccionan ante la posibilidad de que el parlamento apruebe esta ley que hace volar por el aire la regulación del empleo que rige desde los albores del peronismo.

Cómo repercute en la Patagonia

La reforma laboral genera tensión y rechazo entre los sectores sindicales, y por esa razón dejó de ser un expediente para convertirse en una prueba de alto riesgo en Neuquén y Río Negro. Los sindicatos en alerta, los gobernadores incómodos y los armados provinciales que empiezan a crujir frente a una agenda nacional descontrolada.

En el sur, donde el empleo es poder real y la calle sigue siendo un actor decisivo, la negociación nacional rebotó en seco. Ni Figueroa ni Weretilneck saben del costo de quedar alineados con una reforma que el mundo sindical lee como el punto de quiebre en cualquier relación amistosa.

Desde los despachos patagónicos repiten una idea que se escucha cada vez más. En Buenos Aires miran números, pero no conflictos. La Casa Rosada necesita mostrar avances para sostener su narrativa de orden y competitividad, pero carece de anclaje territorial en provincias donde los sindicatos no son actores secundarios, sino estructuras de poder con capacidad de complejizar la armonía.

Ese desfasaje explica el rebote. El mensaje nacional baja rápido, pero cuando toca suelo en la región del Comahue se encuentra con una realidad más espesa. Petróleo, salud, empleo público y gremios acostumbrados a sentarse de igual a igual con los gobiernos, dan señales que el conflicto puede derramarse.

El riesgo en Vaca Muerta

En Neuquén, Figueroa administra una contradicción permanente. Necesita sostener una relación funcional con el gobierno nacional para garantizar recursos, obras y acuerdos. Al mismo tiempo, sabe que no gobierna sin Vaca Muerta. Y Vaca Muerta tiene un ejército ligado a la organización de base.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que conduce Marcelo Rucci ya marcó la cancha sin rodeos. No hubo matices ni eufemismos. Cualquier intento de avanzar sobre convenios o condiciones laborales será leído como una provocación directa al gremio que puede paralizar la producción de hidrocarburos.

“El riesgo empresarial no puede recaer sobre el lomo de los trabajadores. No vamos a aceptar multiplicidad de tareas, banco de horas ni pérdida de condiciones laborales”, advirtió en el último encuentro del sindicato, a mediados de enero.

Rucci no habla solo para sus afiliados. Habla para el gobernador, para las empresas y también para la Casa Rosada. El mensaje es lineal y conocido en la cuenca. Si el conflicto escala, será en los yacimientos. Ese es un idioma que Neuquén entiende mejor que nadie.

Por eso Figueroa eligió una estrategia de bajo perfil. Silencio público, diálogo reservado y gestos internos hacia el sindicalismo. No confrontar con Nación, pero tampoco quedar del lado equivocado del conflicto que de verdad importa en la provincia.

Río Negro y sus particularidades

En Río Negro, Weretilneck juega en otro escenario, igual de delicado a sus intereses. Su apuesta es mostrar orden, previsibilidad y control del gasto, sin romper el equilibrio con los gremios. El problema es que la reforma laboral aparece como un factor externo que desordena ese esquema y obliga a recalcular. Sin votos en el Congreso, aparece como un actor secundario, pero igual fue convocado a la Casa Rosada por Santilli.

La reacción sindical fue inmediata. La CGT Río Negro se reunió el viernes pasado en General Roca para analizar el impacto de la reforma y coordinar una respuesta común. No fue un encuentro testimonial ni protocolar. Fue una señal política hacia el gobierno provincial y, por elevación, hacia la Csa Rosada.

En la CGT rionegrina interpretan que el avance de la reforma puede habilitar, más temprano que tarde, cambios en convenios, condiciones de empleo y negociación colectiva. Frente a esa lectura, la decisión fue anticiparse. Unidad interna, advertencia temprana y presión política antes de que el escenario se vuelva irreversible.

Para Weretilneck, el mensaje es incómodo, pero claro. No hay margen para alineamientos automáticos con la Casa Rosada si eso implica abrir un frente gremial que complique la gobernabilidad y desordene el clima social.

Para colmo, la situación con los docentes no es de fácil resolución. UnTER, el gremio que reúne al sector de la educación pública, tuvo un cambio en la conducción y quedó en manos de la Izquierda dura, que anticipa un 2026 a puro conflicto. Recientemente, a pesar de una oferta salarial por IPC, la secretaria general dejó entrever una batalla ideológica. “Estamos frente un Gobierno que se sigue alineando con las políticas nacionales”, lanzó.

¿Y el 2027?

El rebote de la reforma laboral también impacta en los armados locales. Los gobernadores que intentan consolidar liderazgos propios se ven forzados a tomar distancia -sin éxito- de una agenda nacional que no suma votos y acumula conflictos.

En Neuquén, Figueroa necesita sostener su esquema sin romper con sindicatos que funcionan como factor de estabilidad además de otras estructuras con neta oposición a Javier Milei. En Río Negro, Weretilneck busca preservar su base política sin quedar atrapado entre ajuste y protesta. En ambos casos, el cálculo es similar. Una mala foto hoy puede costar caro mañana, tanto en la calle como en las urnas.

Figueroa tiene mucho peronismo metido en su gabinete y observa, de reojo, lo que sucede en la interna de marzo en el PJ. Weretilneck lleva una guerra (no tan fría) con su vicegobernador Pedro Pesatti, que no para de cuestionar el diálogo con la administración central.

Por ahora, los gobernadores eligieron enfriar y los sindicatos organizarse, mientras la reforma parece avanzar. El conflicto no se cerró. Apenas cambió de escenario.