Qué buscan las empresas de Santa Fe en Vaca Muerta: entre el salvavidas, el desafío y un complemento

Entre las industrias de Santa Fe que formaron parte de la comitiva de Maximiliano Pullaro en Vaca Muerta flotó, durante el viaje, una mezcla de entusiasmo y cierta desesperación. La meca del petróleo argentino es una tierra de oportunidades, pero también es un bálsamo en una economía difícil, y eso fueron a buscar.

De las veinte empresas que enviaron representantes entre el miércoles por la noche y el jueves a la mañana a Neuquén , alrededor de la mitad ya tiene algún tipo de vínculo comercial con la industria petrolera en Vaca Muerta . Conocen el paño y se enfrentan a las dificultades que implica hacer negocios a más de mil kilómetros de casa. Otras no, y se sumaron al viaje con la esperanza de llevarse algún contacto salvador: están en la trinchera del “momento crítico” que denunció la Unión Industrial Argentina días atrás, en un comunicado teledirigido a Javier Milei .

“¿Qué busco? Un salvavidas”, resumió un empresario metalúrgico del Gran Rosario ante la consulta, en el ágape posterior al acto encabezado por Pullaro y Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén . “Tengo a la mitad de la fábrica parada, trabajamos a media máquina. No sé cuánto podremos sostenernos así”, se desahogó. En esa línea, no es casualidad que la apertura indiscriminada de importaciones -especialmente de maquinaria agrícola usada, un motor de la industria santafesina- hayan sido tema de conversación: “Contra lo chino es imposible competir”, se quejaban.

Después del almuerzo, el auditorio de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén se transformó en el recinto donde se montó una ronda de negocios entre ambas provincias. Mirándose frente a frente, casi como una reunión de autoayuda, cada industrial se presentó y, aprovechando el brochure con data que les habían acercado en la previa, enumeró las empresas a las que le interesaba acercarse para ofrecer sus productos. A la noche, hubo agasajo local con una cena. Fueron los momentos más provechosos en términos económicos.

En la comitiva hubo representantes de industrias de un amplio abanico de rubros: metalúrgicas, metalmecánicas, transportistas, ingenierías, carroceras, loneras, eléctricas, inmobiliarias. Entre ellas, se destacó la fábrica de maquinaria agrícola Ombú , que hace años dio el paso y empezó a construir piletas petroleras y otros accesorios para el desarrollo de la industria en Vaca Muerta . De esta manera, Ombú logró aprovechar la capacidad ociosa de su fábrica en épocas en las que el trabajo agrícola, de fuerte estacionalidad, mermaba su demanda.

RondaNegociosVacaMuerta La ronda de negocios entre empresarios neuquinos y de Santa Fe en torno a Vaca Muerta.

Algo de eso también estuvo entre los intereses del grupo de industriales invitado por Santa Fe: que Vaca Muerta complemente al campo, que funcione como un destino de producción cuando el agro -marcado por una fuerte estacionalidad- no la requiera, pero también que sea un lugar donde invertir las ganancias. La desarrolladora ZLT, que formó parte de la comitiva, está construyendo un parque industrial y un complejo habitacional en Añelo, la ciudad cabecera del polo petrolífero, y ofrece los proyectos como una oportunidad de inversión a sus clientes de Rosario y la región.

El petróleo, el campo y la patria

Hay, también, algo de épica en Vaca Muerta. Se podía respirar en el aire del colectivo que llevó a empresas y representantes del gobierno santafesino -el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani y el director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto- a la recorrida por Loma Campana, el principal yacimiento de YPF en el hostil desierto neuquino. Cuando el paisaje empezó a mostrar escenas de la industria petrolera, aparecieron los celulares listos para grabar y las narices se pegaron contra el vidrio.

PucciniVacaMuerta Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en Vaca Muerta.

Tanto en la charla previa, donde se dimensionó el potencial de Vaca Muerta -que solo está explotada en un 8% y podría empatar las exportaciones del agro- y la necesidad de aprovecharlo rápido antes de que se produzca la transición a energías renovables, como en la visita a uno de los quince equipos de perforación que trabajan buscando el petróleo a tres mil metros de profundidad, las preguntas y el interés por cada detalle técnico del procedimiento de fracking fueron una moneda corriente. Esa idea de oportunidad única para la patria se impregnó en el espíritu de las industrias santafesinas.

Una escena sirve como muestra de lo que sintieron. El colectivo puesto a disposición comenzó a desandar los caminos de ripio de Loma Campana. Se veían obras de pavimentación, camiones yendo y viniendo, pozos petroleros trabajando de manera constante e instalaciones monumentales como oasis en un desierto inabarcable. Invadido por semejante desarrollo, un industrial santafesino dedicado a los lubricantes no pudo reprimir un comentario que mezcló gracia y entusiasmo: “Alguien tiene que necesitar grasa acá, a alguno le vamos a vender”.