LETRA P EN VACA MUERTA

Qué buscan las empresas de Santa Fe en Vaca Muerta: entre el salvavidas, el desafío y un complemento

La comitiva que llevó Pullaro contempló distintas realidades: industrias que ya se subieron a la ola y otras que necesitan salir a flote. La épica petrolera.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
La comitiva empresaria de Santa Fe en Vaca Muerta.

La comitiva empresaria de Santa Fe en Vaca Muerta.

Entre las industrias de Santa Fe que formaron parte de la comitiva de Maximiliano Pullaro en Vaca Muerta flotó, durante el viaje, una mezcla de entusiasmo y cierta desesperación. La meca del petróleo argentino es una tierra de oportunidades, pero también es un bálsamo en una economía difícil, y eso fueron a buscar.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa, los gobernadores cancilleres que quieren eludir la economía planchada de Javier Milei.
LETRA P EN VACA MUERTA

Pullaro y Figueroa apuestan a la diplomacia de provincias para sobrevivir a Milei

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

El salvavidas Vaca Muerta

De las veinte empresas que enviaron representantes entre el miércoles por la noche y el jueves a la mañana a Neuquén, alrededor de la mitad ya tiene algún tipo de vínculo comercial con la industria petrolera en Vaca Muerta. Conocen el paño y se enfrentan a las dificultades que implica hacer negocios a más de mil kilómetros de casa. Otras no, y se sumaron al viaje con la esperanza de llevarse algún contacto salvador: están en la trinchera del “momento crítico” que denunció la Unión Industrial Argentina días atrás, en un comunicado teledirigido a Javier Milei.

“¿Qué busco? Un salvavidas”, resumió un empresario metalúrgico del Gran Rosario ante la consulta, en el ágape posterior al acto encabezado por Pullaro y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. “Tengo a la mitad de la fábrica parada, trabajamos a media máquina. No sé cuánto podremos sostenernos así”, se desahogó. En esa línea, no es casualidad que la apertura indiscriminada de importaciones -especialmente de maquinaria agrícola usada, un motor de la industria santafesina- hayan sido tema de conversación: “Contra lo chino es imposible competir”, se quejaban.

Después del almuerzo, el auditorio de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén se transformó en el recinto donde se montó una ronda de negocios entre ambas provincias. Mirándose frente a frente, casi como una reunión de autoayuda, cada industrial se presentó y, aprovechando el brochure con data que les habían acercado en la previa, enumeró las empresas a las que le interesaba acercarse para ofrecer sus productos. A la noche, hubo agasajo local con una cena. Fueron los momentos más provechosos en términos económicos.

La sinergia campo - petróleo

En la comitiva hubo representantes de industrias de un amplio abanico de rubros: metalúrgicas, metalmecánicas, transportistas, ingenierías, carroceras, loneras, eléctricas, inmobiliarias. Entre ellas, se destacó la fábrica de maquinaria agrícola Ombú, que hace años dio el paso y empezó a construir piletas petroleras y otros accesorios para el desarrollo de la industria en Vaca Muerta. De esta manera, Ombú logró aprovechar la capacidad ociosa de su fábrica en épocas en las que el trabajo agrícola, de fuerte estacionalidad, mermaba su demanda.

RondaNegociosVacaMuerta
La ronda de negocios entre empresarios neuquinos y de Santa Fe en torno a Vaca Muerta.

La ronda de negocios entre empresarios neuquinos y de Santa Fe en torno a Vaca Muerta.

Algo de eso también estuvo entre los intereses del grupo de industriales invitado por Santa Fe: que Vaca Muerta complemente al campo, que funcione como un destino de producción cuando el agro -marcado por una fuerte estacionalidad- no la requiera, pero también que sea un lugar donde invertir las ganancias. La desarrolladora ZLT, que formó parte de la comitiva, está construyendo un parque industrial y un complejo habitacional en Añelo, la ciudad cabecera del polo petrolífero, y ofrece los proyectos como una oportunidad de inversión a sus clientes de Rosario y la región.

El petróleo, el campo y la patria

Hay, también, algo de épica en Vaca Muerta. Se podía respirar en el aire del colectivo que llevó a empresas y representantes del gobierno santafesino -el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani y el director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto- a la recorrida por Loma Campana, el principal yacimiento de YPF en el hostil desierto neuquino. Cuando el paisaje empezó a mostrar escenas de la industria petrolera, aparecieron los celulares listos para grabar y las narices se pegaron contra el vidrio.

PucciniVacaMuerta
Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en Vaca Muerta.

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en Vaca Muerta.

Tanto en la charla previa, donde se dimensionó el potencial de Vaca Muerta -que solo está explotada en un 8% y podría empatar las exportaciones del agro- y la necesidad de aprovecharlo rápido antes de que se produzca la transición a energías renovables, como en la visita a uno de los quince equipos de perforación que trabajan buscando el petróleo a tres mil metros de profundidad, las preguntas y el interés por cada detalle técnico del procedimiento de fracking fueron una moneda corriente. Esa idea de oportunidad única para la patria se impregnó en el espíritu de las industrias santafesinas.

Una escena sirve como muestra de lo que sintieron. El colectivo puesto a disposición comenzó a desandar los caminos de ripio de Loma Campana. Se veían obras de pavimentación, camiones yendo y viniendo, pozos petroleros trabajando de manera constante e instalaciones monumentales como oasis en un desierto inabarcable. Invadido por semejante desarrollo, un industrial santafesino dedicado a los lubricantes no pudo reprimir un comentario que mezcló gracia y entusiasmo: “Alguien tiene que necesitar grasa acá, a alguno le vamos a vender”.

Temas
Notas Relacionadas
Ricardo Diab, presidente de CAME y Javier Martín, titular de FISFE; dos entidades que se juntan por el ajuste de Javier Milei.
ES EL MODELO

Milei lo hizo: el ajuste une por primera vez a entidades de la industria y el comercio de Santa Fe

FISFE y CAME arman un encuentro inédito en Rosario para hacer catarsis y exigir medidas ante la caída de la actividad, las importaciones y el crédito caro.
El industricidio de Javier Milei
MODELO PARA DESARMAR

El industricidio de Milei: los números del momento "crítico" que denuncia la UIA

Desde textiles a automotrices sufren la baja demanda y la apertura. Cerraron 1500 fábricas y se destruyeron 36 mil empleos en un año. Buenos Aires, en rojo.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Javier Milei amplía su agenda internacional: viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid.
NO PARA DE SUMAR MILLAS

Milei amplía su agenda internacional: viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid

Por  Pablo Lapuente
Teherán no tiene tregua bajo el fuego de Estados Unidos e Israel (foto: Atta Kenare/AFP/Getty Images).  
LA QUINTA PATA

Trump, Irán y el riesgo de otra guerra inconclusa

Por  Marcelo Falak
Oscar Centeno y un fragmento de los cuadernos k. 
LETRA PEPE

Cuadernos K: empresarios bombardean el juicio con denuncias de aprietes

Por  Gabriela Pepe
Abad-Lousteau
NOVENA SECCIÓN

Quinta a fondo

Por  Juan Rubinacci