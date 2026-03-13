Neuquén: un sector de la oposición busca meter una cuña en el oficialismo y sondea a Mariano Gaido para 2027

En puntas de pie y sin hacer olas, sectores de distinto color político agitan la chance de que Gaido pegue ese zarpazo, que debería producirse en el momento justo y cuidando una diversidad de alianzas que lo llevaron y lo sostienen en una de las ciudades más importantes de la Patagonia.
La estrategia que imagina al líder de Primero Neuquén frustrando los deseos reeleccionistas de Figueroa aparecen en un plano hoy alejado del día de la política neuquina. "Hay que ver si se anima", dicen entre los que se entusiasman. Por lo pronto, Gaido se concentra en la gestión y se pone como meta principal conservar el poder para su espacio. No puede ser reelecto y sabe que en sus manos está la definición para su sucesión. Para eso tiene casi un año por delante. O tal vez menos.
Si el Gaido se anima, todos suponen que empezará a enviar señales, pero mientras tanto el intendente no da indicios de ninguna rebelión y cuida como oro su vínculo con Figueroa. Aunque siempre dando señales de autonomía. Esa siempre fue una parte fundamental del acuerdo entre ambos.
En ese sentido se inscribe el inicio de una amplia gira por China y Japón, que comienza la semana que viene y prevé altos contactos empresariales y políticos, mientras hace constantes apariciones locales marcando la cancha, inaugurando obras y fortaleciendo anuncios.
A esta altura, el marco provincial parece marcado por una hipotética polarización entre la reelección de Figueroa y la ofensiva libertaria posiblemente encabezada por Nadia Márquez. Figueroa no se distrae y acelera un rearmado amplio.
En ese sentido, y como parte del compromiso con el gobernador, a la vista de todos Gaido parece ocupado centralmente de armar el esquema de su sucesión en la capital. Tanto que es prácticamente un hecho que será candidato a concejal para traccionar desde ese lugar de la boleta a favor de quien ocupe la postulación para la Intendencia.
Tampoco está claro a quién le legará ese poder, porque hay varios nombres en danza: en esa carrera se anotan al menos la jefa de Gabinete María “La Tana” Pasqualini, un técnico como Alejandro Nicola y el secretario de Hacienda, Fernando Schpoliansky.
Neuquén, capital de Vaca Muerta
Pero así como todo cardenal quiere ser cura, ese panorama estático es desafiado no solo por las silenciosas ambiciones personales del propio intendente, sino por una serie de circunstancias que podrían modificar el escenario. También por el agite de otros actores que prefieren que Figueroa sea desbancado.
Ese acto fue una fiesta de Gaido y compañía, porque permitió un repaso que puso a la luz el crecimiento económico de la ciudad, el despliegue de obra pública y la presencia del futuro a la vuelta de la esquina, con anuncios de más obras y de mejor calidad de vida para quieren residen en Neuquén.
A la potencia que ya significa Vaca Muerta se suma un contexto internacional que alienta sensaciones positivas en la zona.
La ciudad es capital de la provincia a la que todos los índices económicos y sociales acarician en un contexto de generalizada decadencia en el país. Desde la generación de empleo hasta los kilómetros de asfalto construidos, pasando por otras estadísticas centrales de la vida en comunidad posicionan a Neuquén como el lugar de mayor desarrollo de la Argentina.
El equilibrio y las grietas
Así de positivos son también los números de las encuestas que llegan a los oídos y al despacho de Gaido. Los espacios sindicales y del peronismo que lo empujan para dar el paso al costado y mandarse como figura de liderazgo tienen en cuenta esos sondeos y ya se animan a decir que Figueroa ni siquiera tiene garantizado su triunfo.
En Neuquén, La Libertad Avanza también crece y se posiciona, sacando provecho de la ola violeta, en un clima donde los pesares económicos de la mayoría del país no son visibles. Figueroa estuvo en este tiempo haciendo equilibrio entre la autonomía que corresponde a la representación de La Neuquinidad, y el pragmatismo a que lo obliga el cinturón ajustado que le quita recursos como a todas las provincias.
Ese juego tiene sus pro y sus contra, y genera a veces aplausos y a veces reproches. En esa grieta también crecen los enemigos y el desgaste.
Lo mismo vale para Gaido, quien tiene un Concejo Deliberante multicolor, que todavía le responde. Y al que entre las alianzas centrales de Figueroa también le asoman algunos enemigos.
Incertidumbres y especulaciones en Neuquén
Las especulaciones en el sistema político neuquino están a la orden del día y las suposiciones también se abren a distintos escenarios posibles, en el caso de que Gaido pelee por la Gobernación. Hay al menos dos caminos. El primero es una alianza con el poder de Figueroa que demuestre que el intendente es mejor postulante, el segundo un enfrentamiento entre quienes hoy asoman como tensos socios políticos. Ambos escenarios se presentan demasiado complicados.
También está por verse cuál es el clima nacional en los próximos meses, a la luz de los resultados de la economía, y cómo fluctúa en ese caso la mayor o menor cercanía de los dirigentes vernáculos con las políticas libertarias.
Esa circunstancia explica el silencio y la prudencia alrededor de la jugada. Sin embargo, el río empieza a sonar. Mariano Mansilla, como referencia de UNEN, uno de los espacios que sostienen al intendente, fue uno de los pocos que ya dijo que Gaido es naturalmente un candidato, aunque todavía no se anima a ponerle fecha al sueño. "Más temprano que tarde, Gaido va a ser gobernador", avisó.