Neuquén: un sector de la oposición busca meter una cuña en el oficialismo y sondea a Mariano Gaido para 2027

Luego del virtual lanzamiento de Nadia Marquez , el mundo político de Neuquén activó su camino hacia 2027 y los nombres empiezan a superponerse en el pasilleo y las charlas de café. Entre los que sorprende (y no tanto) aparece el del intendente de capital, Mariano Gaido , hoy socio político del gobernador Rolando Figueroa .

En puntas de pie y sin hacer olas, sectores de distinto color político agitan la chance de que Gaido pegue ese zarpazo, que debería producirse en el momento justo y cuidando una diversidad de alianzas que lo llevaron y lo sostienen en una de las ciudades más importantes de la Patagonia .

La estrategia que imagina al líder de Primero Neuquén frustrando los deseos reeleccionistas de Figueroa aparecen en un plano hoy alejado del día de la política neuquina. "Hay que ver si se anima", dicen entre los que se entusiasman. Por lo pronto, Gaido se concentra en la gestión y se pone como meta principal conservar el poder para su espacio. No puede ser reelecto y sabe que en sus manos está la definición para su sucesión. Para eso tiene casi un año por delante. O tal vez menos.

Detrás de la idea está parte del núcleo del antiguo Movimiento Popular Neuquino . El MPN como sello partidario está en repliegue sin abandonar el sueño de sus mejores tiempos . Pero en la base electoral y dirigencial es el espacio que nutre de identidad y sustento a las actuales autoridades provinciales y locales.

También oxigenan la operación Gaido Gobernador sectores sindicales, referencias empresariales y hasta popes del peronismo que en las próximas horas pone en juego su conducción .

mariano gaido discurso Mariano Gaido, intendente de la capital de Neuquén, tiene su propio espacio: Primero Neuquén.

Si el Gaido se anima, todos suponen que empezará a enviar señales, pero mientras tanto el intendente no da indicios de ninguna rebelión y cuida como oro su vínculo con Figueroa. Aunque siempre dando señales de autonomía. Esa siempre fue una parte fundamental del acuerdo entre ambos.

En ese sentido se inscribe el inicio de una amplia gira por China y Japón, que comienza la semana que viene y prevé altos contactos empresariales y políticos, mientras hace constantes apariciones locales marcando la cancha, inaugurando obras y fortaleciendo anuncios.

También fue una demostración de juego propio por parte de Gaido conseguir su sello partidario a fines del año pasado.

El pacto de no agresión con Rolando Figueroa

Figueroa y Gaido conservan desde hace tiempo un pacto de no agresión que tácitamente implica que el gobernador tiene el camino libre hacia su reelección, mientras Gaido teje para cuidar el poder en la capital, donde no puede presentarse para otro mandato.

A esta altura, el marco provincial parece marcado por una hipotética polarización entre la reelección de Figueroa y la ofensiva libertaria posiblemente encabezada por Nadia Márquez. Figueroa no se distrae y acelera un rearmado amplio.

gaido y figueroa Las apariciones públicas conjuntas de Gaido y Rolo Figueroa son una constante: se respaldan mutuamente y tienen un pacto de no agresión, pero la cercanía del 2027 tensiona.

En ese sentido, y como parte del compromiso con el gobernador, a la vista de todos Gaido parece ocupado centralmente de armar el esquema de su sucesión en la capital. Tanto que es prácticamente un hecho que será candidato a concejal para traccionar desde ese lugar de la boleta a favor de quien ocupe la postulación para la Intendencia.

Tampoco está claro a quién le legará ese poder, porque hay varios nombres en danza: en esa carrera se anotan al menos la jefa de Gabinete María “La Tana” Pasqualini, un técnico como Alejandro Nicola y el secretario de Hacienda, Fernando Schpoliansky.

Neuquén, capital de Vaca Muerta

Pero así como todo cardenal quiere ser cura, ese panorama estático es desafiado no solo por las silenciosas ambiciones personales del propio intendente, sino por una serie de circunstancias que podrían modificar el escenario. También por el agite de otros actores que prefieren que Figueroa sea desbancado.

El intendente de Neuquén fue recibido al grito de “Gaido gobernador” el día en que abrió el período de sesiones legislativas en su ciudad. Fue uno de los tantos cruces amenos que tuvo últimamente con Figueroa, siempre con aplauso, medalla y beso para la foto y el abrazo.

Ese acto fue una fiesta de Gaido y compañía, porque permitió un repaso que puso a la luz el crecimiento económico de la ciudad, el despliegue de obra pública y la presencia del futuro a la vuelta de la esquina, con anuncios de más obras y de mejor calidad de vida para quieren residen en Neuquén.

gaido- apertura-sesiones-concejo-deliberante-mariano-gaido El mensaje del intendente de la capital más importante de la Patagonia, Mariano Gaido: hubo anuncios para el territorio y pensando en el escenario provincial y nacional.

A la potencia que ya significa Vaca Muerta se suma un contexto internacional que alienta sensaciones positivas en la zona.

La ciudad es capital de la provincia a la que todos los índices económicos y sociales acarician en un contexto de generalizada decadencia en el país. Desde la generación de empleo hasta los kilómetros de asfalto construidos, pasando por otras estadísticas centrales de la vida en comunidad posicionan a Neuquén como el lugar de mayor desarrollo de la Argentina.

El equilibrio y las grietas

Así de positivos son también los números de las encuestas que llegan a los oídos y al despacho de Gaido. Los espacios sindicales y del peronismo que lo empujan para dar el paso al costado y mandarse como figura de liderazgo tienen en cuenta esos sondeos y ya se animan a decir que Figueroa ni siquiera tiene garantizado su triunfo.

En Neuquén, La Libertad Avanza también crece y se posiciona, sacando provecho de la ola violeta, en un clima donde los pesares económicos de la mayoría del país no son visibles. Figueroa estuvo en este tiempo haciendo equilibrio entre la autonomía que corresponde a la representación de La Neuquinidad, y el pragmatismo a que lo obliga el cinturón ajustado que le quita recursos como a todas las provincias.

Ese juego tiene sus pro y sus contra, y genera a veces aplausos y a veces reproches. En esa grieta también crecen los enemigos y el desgaste.

Lo mismo vale para Gaido, quien tiene un Concejo Deliberante multicolor, que todavía le responde. Y al que entre las alianzas centrales de Figueroa también le asoman algunos enemigos.

Incertidumbres y especulaciones en Neuquén

Las especulaciones en el sistema político neuquino están a la orden del día y las suposiciones también se abren a distintos escenarios posibles, en el caso de que Gaido pelee por la Gobernación. Hay al menos dos caminos. El primero es una alianza con el poder de Figueroa que demuestre que el intendente es mejor postulante, el segundo un enfrentamiento entre quienes hoy asoman como tensos socios políticos. Ambos escenarios se presentan demasiado complicados.

También está por verse cuál es el clima nacional en los próximos meses, a la luz de los resultados de la economía, y cómo fluctúa en ese caso la mayor o menor cercanía de los dirigentes vernáculos con las políticas libertarias.

Desde ya que la construcción de una candidatura a la Gobernación implica tareas que van más allá del entusiasmo y la voluntad política. Una incógnita es cuánto músculo puede mostrar Gaido en el interior de la provincia, si bien el peso electoral de la capital es contundente.

Esa circunstancia explica el silencio y la prudencia alrededor de la jugada. Sin embargo, el río empieza a sonar. Mariano Mansilla, como referencia de UNEN, uno de los espacios que sostienen al intendente, fue uno de los pocos que ya dijo que Gaido es naturalmente un candidato, aunque todavía no se anima a ponerle fecha al sueño. "Más temprano que tarde, Gaido va a ser gobernador", avisó.