Saluden al recorte de Zonas frías que se va: los gobernadores bloquean la nueva ley

Los gobernadores de la Patagonia usan su representación en el Senado para frenar el impacto sobre el bolsillo de sus poblaciones.

Los gobernadores de la Patagonia se atrincheran en el Senado y ya atisban con optimismo que no hay posibilidad de que la ley que determina las nuevas condiciones de la Zonas fría pase así como está. Esa es la mirada que, en el actual escenario, tienen senadores de las provincias del sur.

Por lo visto, lo mismo huelen el gobierno de Javier Milei y el oficialismo de la cámara alta, porque la normativa que determina la modificación en la distribución de subsidios no es llevada ni a dictamen de comisiones. Está congelada. Y no es un juego de palabras.

La parálisis es fruto, entre otras cosas, de la resistencia conjunta que armaron diferentes representantes, no solo de las provincias sureñas, sino de distintas fuerzas políticas, a quienes además se sumarían gustosos referentes de Mendoza que cuidan el idéntico beneficio que tiene Malargüe . También el bloque radical se siente cerca de esa postura.

El Senado tratará el tema en dos comisiones: Minería, Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda . Pero no hay plafón para avanzar. La Libertad Avanza no tiene el número para sacar la ley, por ahora ni siquiera un dictamen.

Senadores de los peronismos del sur, como Daniel Bensusán , soldado del gobernador Sergio Ziliotto en La Pampa, Carlos Linares (Chubut) , Martín Soria (Río Negro) o Cristina López (Tierra del Fuego) ya hicieron tronar su escarmiento y dejaron en claro que irán contra el recorte.

rauschenberger kroneberger bensussan.jpg Diputado nacional peronista Ariel Rauschenberger, senador radical Daniel Kroneberger, senador peronista Daniel Bensusán: actores clave en la discusión por Zonas Frías. FOTO: www.radiokermes.com

Pero en la misma lógica ya se explicaron otras referencias de fuerzas que no son tan claramente opositoras. En La Neuquinidad que comanda el gobernador Rolo Figueora, Julieta Corroza dijo que no acompañará nada que afecte el bolsillo de su población. El gobierno neuquino había dejado trascender que para aflojar tensiones, la Casa Rosada analizaba cambiar el proyecto para no afectar a la Patagonia.

Desde Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Ganado, de Alianza por Santa Cruz, salieron con los tapones de punta. El gobernador Claudio Vidal también torpedeó de entrada esa iniciativa.

Sin elevar la voz, la chubutense Edith Terenzi, que responde al gobernador Ignacio Torres, también deshoja la margarita, pero con tendencia a oponerse. Lo mismo ocurre con el radical pampeano Daniel Kroneberger, e incluso con su coprovinciana Victoria Huala, del PRO.

A contramano de la mayoría, en el bloque patagónico, hay 5 votos puros de La Libertad Avanza: Mario Cervi y Nadia Márquez, de Neuquén; Enzo Fullone, de Río Negro; Agustín Coto y Belén Monte de Oca, de Tierra del Fuego.

Provincias re – unidas del Sur vs Toto Caputo

Para tomar en pleno Mundial de fútbol un concepto del periodista deportivo Dante Panzeri, el nuevo panorama en el Senado demuestra a la política otra vez como una dinámica de lo impensado. O a la inversa, una dinámica de lo pensado.

Ayer nomás, cuando La Libertad Avanza festejó su triunfo para la nueva Zona fría en la Cámara de Diputados, los gobernadores de la región parecían atender cada cual su juego y descuidar el frente que no hace tanto tiempo los llevó a conformar un grupo al que llamaron Provincias Unidas del Sur.

Con el gobierno nacional a la defensiva y ocupado de sus escándalos de corrupción, en especial en el caso de Manuel Adorni, asoma una coyuntura de provincias re-unidas del sur contra la avanzada del ministro de Economía, Toto Caputo. Lo que busca el gobierno es un “ahorro” de $450.000 millones.

La realidad, única verdad, es que el recorte sobre el subsidio al gas es un viejo sueño fiscal. Quiso avanzar en su momento la presidencia de Mauricio Macri. La Libertad Avanza insistió con artilugios de redacción en la Ley Bases y el Presupuesto. Encontró trabas y ahora hizo el intento de que la tercera fuera la vencida. Pasó Diputados. Pero en el Senado, así como está, no tiene futuro.

Tampoco hay muchas opciones para una alternativa. Además el tiempo es tirano si al oficialismo se le ocurriera una salida a mitad de camino: cualquier cambio haría volver la ley a Diputados. Y el invierno ya está a la vuelta de la esquina.

El impacto en la Patagonia y otras zonas

En el camino se esclareció de qué se trata la nueva Zona fría y cuál es el impacto real en la Patagonia, y también en Malargüe y la Puna. Si el proyecto se cae, celebrarán también los gobernadores de las provincias alcanzadas por el régimen ampliado: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, La Rioja.

Justamente, lo que con más claridad avanzó en el Congreso respecto de los subsidios al gas, fue la idea de limitar el beneficio en los territorios que se sumaron tardíamente a las históricas Zonas frías. Pero la letra no tan chica de esa iniciativa también aplica motosierra sobre la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Las facturas de gas serán un 50% o 60% más dolorosas para el bolsillo si se sanciona esa ley. No aparecen senadores entusiastas en perjudicar de semejante modo a sus poblaciones, a excepción de quienes están dispuestos a inmolarse por la causa libertaria.

patagonia fria Hay que pasar el invierno: el frío en la Patagonia no es una excepción, sino la regla. El gobierno libertario mira solo la cuestión fiscal.

Como explicó Letra P, la ley da por tierra con la garantía de que se alivie el 50% de la tarifa plena en el frío sur argentino. Y además limita ese subsidio al precio del gas, pero deja fuera de consideración otros componentes de la factura, como el transporte, la distribución, cargos e impuestos. Esa serie de ítems, representan el 60% del costo total.

Los gobernadores sospechan una avanzada sobre la Patagonia

Por eso, tarde pero a tiempo, los gobernadores de la Patagonia reaccionaron en cadena y se atrincheraron. El tratamiento rápido, la falta de información y los aspectos más técnicos facilitaron la media sanción el 20 de mayo. Pero a la hora de los bifes, en el Senado, la representación de la Patagonia puso la pelota bajo la suela, miró con lupa y aceitó vínculos.

Los mandatarios de las provincias del sur, además, en general tienen en la cámara alta a sus legisladores más confiables, o que les responden a pie juntillas. Eso a veces no pasa en Diputados, donde hay más espacio para librepensadores o quienes forjan su propio destino.

Reina la idea de que hay una avanzada para quitarle a la región los beneficios generales que tiene. Una especie de ninguneo a lo que significa ser de la Patagonia. Por ejemplo, ya se les mochó a los trabajadores un beneficio zonal que aliviaba el pago de Ganancias.

Bajo el mismo criterio, podrían caer mañana otros derechos patagónicos que ya son parte de la vida cotidiana, como el precio reducido de los combustibles en surtidor, o el plus regional de las jubilaciones.

El intento de ir por el subsidio al gas puede ser la punta de un iceberg, porque la lógica libertaria explicada durante el tratamiento es que “el gas hay que pagarlo lo mismo, no importa donde vivas”. Por eso mismo la idea de sostener el subsidio tal como está hizo ofusca a algunos senadores violetas que evaluaban una salida alternativa, sabiendo que el frío en la Patagonia es una excepción, sino la regla y que el consumo de determinado volumen de gas no es opcional sino imprescindible.

Una rosca Norte-Sur: peronismo y UCR

Con todo, además de la mirada regional, se armó otra rosca. El radicalismo escuchó con atención las advertencias de que el “canje” que se acordó en Diputados para las provincias del norte es un parche.

gobernadores-ucr-radicales Los gobernadores de la UCR fueron claves para aceitar la media sación de la nueva ley de Zonas Frías. También son centrales en la disputa del Senado.

En la cámara baja, el gobierno se aseguró varias manos alzadas contra la Zona Fría a cambio de un Plan Canje: la oferta de aliviar en el norte el costo de la energía eléctrica durante el verano. Los cinco gobernadores que tiene la UCR están en la parte superior del mapa nacional: Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Alfredo Cornejo en Mendoza, Juan Pablo Valdés en Corrientes, Carlos Sadir en Jujuy, Leandro Zdero en Chaco.

Conociendo ese paño, asesores del bloque de la UCR en el Senado se juntaron con el diputado peronista de La Pampa, Ariel Rauschenberger, uno de los que mejor trabajó el tema Zona fría, para un análisis fino.

El gran temor, que podría afectar a futuro a las gobernaciones radicales del norte, es que la resolución que prometió el gobierno a cambio de manos alzadas contra la Zona fría, sea exclusivamente por este año.

Lo que se cocina entre peronistas y radicales es que la Zona fría no se toque y a su vez se genere, pero por ley y no por arbitrio del Ejecutivo, una Zona caliente, que alivie el costo de la energía eléctrica en el verano en los territorios más sofocantes.