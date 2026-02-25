TEMPORADA DE PASES

Río Negro: otro legislador abandonó el PRO y Aníbal Tortoriello vacía el bloque amarillo en la Legislatura

El bloque Cambia Río Negro sigue creciendo a expensas de la bancada macrista y suma músculo para el proyecto provincial del diputado libertario.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Aníbal Tortoriello suma fuerza para pelear por la gobernación de Río Negro.

A días del inicio de las sesiones ordinarias, el mapa legislativo de Río Negro sigue reconfigurándose. El roquense Claudio Doctorovich anunció su salida del bloque del PRO para sumarse a Cambia Río Negro, la bancada que se referencia en el diputado nacional Aníbal Tortoriello. El pase suma volumen político al armado del cipoleño, anotado en la carrera por la gobernación.

En la decisión de Doctorovich fue determinante “el proyecto de provincia que viene planteando" el exintendente de Cipolletti, le dijo a Letra P el legislador con pasado radical, quien planteó la necesidad de avanzar en un rumbo político distinto.

Pasado radical, presente violeta

“Hay que construir una alternativa real, con volumen político y territorial, que represente a los rionegrinos que no se sienten contenidos por el esquema actual”, le dijo el legislador a este medio.

Claudio Alejandro Dcotorovich
Claudio Doctorovich pegó el salto al bloque Cambia Río Negro.

Formado en la Unión Cívica Radical (UCR), Doctorovich transita su primer período legislativo y no descarta volver a competir por una banca en 2027, en la lista que encabece el hombre que en octubre ganó una banca en el Congreso por La Libertad Avanza (LLA).

El flamante integrante de Cambia Río Negro fue director de Deportes durante la gestión de Miguel Saiz en el municipio de General Roca y más tarde integró la UCR provincial. De allí se fue en 2023, cuando el partido boina blanca se plegó al Gran Acuerdo Rionegrino que sumó votos para el gobernador, Alberto Weretilneck. Actualmente figura como vocal en LLA en Río Negro.

La expansión de Cambia Río Negro

La incorporación de Doctorovich al bloque más nuevo de la Legislatura rionegrina se suma a la de Gabriela Picotti, que recorrió el mismo camino en diciembre pasado. La bancada se completa con su presidenta, Patricia Mc Kidd, y el viedmense Santiago Ibarrolaza, que preside CREO, el partido fundado por Tortoriello.

Bloque-PRO-Union-Republicana
La sangría en la bancada del PRO le reditúa a Aníbal Tortoriello.

“Este espacio está creciendo y todos son bienvenidos. No le cerramos la puerta a nadie que quiera cambiar la realidad de la provincia”, sostuvo Mc Kidd en diálogo con Letra P. Al igual que la nueva incorporación, la mujer que comparte pensamiento y visión con Tortoriello mantiene una postura fuertemente crítica hacia el gobierno provincial, al que achaca la falta de reformas estructurales y critica por el rumbo económico.

El crecimiento de Cambia Río Negro supone un golpe para el PRO que conduce Juan Martín, que a medida que pierde peso en la discusión parlamentaria ve crecer a su exrival en la interna partidaria de 2024.

Movimientos en la Patagonia

A pesar del pedido, para que el pase se formalice deberá esperar la firma de Pesatti, quien como contó este medio, mantiene una interna abierta con Weretilneck.

El movimiento se produce en la antesala del inicio legislativo. Un plenario de comisiones analizará la reforma ministerial y el acuerdo con YPF para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías, proyectos que se tratarán e viernes en una sesión extraordinaria. Luego, el gobernador abrirá el período de sesiones ordinarias en un escenario que muestra un reordenamiento opositor.

En ese marco Tortoriello, inscripto en la competencia para gobernador, ordena su tropa para el trabajo territorial y suma músculo en la Legislatura. El pase de Dcotorovich no sólo altera la aritmética parlamentaria: anticipa una disputa más amplia por la conducción de la oposición de cara al 2027.

