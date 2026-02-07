Río Negro: quién es Patricia Mc Kidd, la voz y ojos de Aníbal Tortoriello en la Legislatura

La designación de Patricia Mc Kidd como presidenta del bloque Cambia Río Negro en la Legislatura representa una avanzada de Aníbal Tortoriello en su proyecto a la gobernación en 2027. El diputado nacional designó a una leal, con la que comparte pensamiento y visión del Estado, para expresarse en cada debate durante la previa del año electoral.

Acompañada en la flamante bancada provincial por Gabriela Picotti , que recientemente dejó el bloque del PRO , y el radical con peluca Santiago Ibarrolaza , una expresión de la UCR de Viedma con pasado en la estructura que gobernó la provincia durante 28 años, Mc Kidd se apresta a protagonizar una campaña de alto voltaje en los próximos meses.

La decisión de la cipoleña de asumir la presidencia del bloque que responde al diputado de La Libertad Avanza no es un movimiento administrativo ni una rotación de nombres para cumplir con el reglamento. Tortoriello, ya lanzado a una candidatura, empieza a ordenar su tropa con vistas a una pelea mayor y necesita, en el corazón parlamentario, a alguien que no dude y no negocie "sus" convicciones.

En ese esquema, Mc Kidd no es una pieza más. Es, como admiten sin vueltas en su propio entorno, Tortoriello pura.

Nacida y criada en Cipolletti, su biografía está lejos del molde clásico del dirigente profesional. Profesora de inglés, dedicó 36 años de su vida a la docencia en el Colegio Industrial de la ciudad, luego fue vicedirectora en el colegio Umbrales y, desde hace más de cuatro décadas, dirige su propio instituto de inglés. Una carrera extensa, constante, sin atajos.

Recién después de jubilarse dio el paso decisivo hacia la política partidaria y de gestión. No lo hizo desde la especulación sino desde la cercanía, por eso se sumó al equipo del hoy diputado cuando gobernaba Cipolletti. Ahí se conocieron, en el barro cotidiano de la administración municipal, y se produjo el match que hoy explica buena parte del armado opositor rionegrino.

image Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, dos alfiles de Aníbal Tortoriello.

La clave no fue un cargo ni una conveniencia electoral, sino método y visión conjunta. Ambos comparten una idea muy concreta del servicio público: gestión austera, obsesión por el uso “honesto de los recursos” y una lógica de trabajo que privilegia el hacer antes que el relato. "Piensan muy parecido", repiten quienes los ven trabajar todos los días. Y en el armado de CREO Río Negro, el sello del legislador nacional, esa sintonía vale más que cualquier acuerdo formal.

El pasado en el PRO

Antes de llegar a la Legislatura, Mc Kidd ya tenía rodaje partidario. Militó en el PRO de Cipolletti, fue vicepresidenta del partido amarillo en Río Negro y acompañó desde adentro el proceso que llevó a Tortoriello a convertirse en una referencia provincial, incluso después de dejar la intendencia. En 2023 encabezó la lista de Cambia Río Negro por el circuito Alto Valle Oeste y fue electa legisladora provincial, con mandato hasta 2027.

En mayo del 2024, cuando la relación entre el actual diputado nacional y el roquense Juan Martín voló por el aire, Mc Kidd se puso una candidatura al hombro y no pudo ante su ex compañero de espacio. Martín, como lo explicó Letra P, se había definido por Patricia Bullrich en la pelea nacional y Tortoriello por Horacio Rodríguez Larreta, antes de saltar a La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATortorielloOk/status/2006118550000300077&partner=&hide_thread=false Hoy se conformó un nuevo bloque en @LegislaturaRN: "CAMBIA RIO NEGRO" integrado por los legisladores @PatriciaMckidd y @SIbarrolaza. — Aníbal Tortoriello (@ATortorielloOk) December 30, 2025

Desde entonces, Mc Kidd construyó un perfil bajo de trabajo constante y una lógica interna de bloque que hoy la posiciona en la conducción. Por eso, cuando se definió que presida el bloque Cambia Río Negro, el mensaje no fue dirigido solo a la Legislatura: fue una señal hacia afuera, hacia el sistema político provincial.

Aníbal Tortoriello y el 2027

La avanzada del exintendente de Cipoletti para competir por la gobernación necesita anclaje. No alcanza con recorridas, declaraciones o armado. Hace falta una voz confiable y alineada en la arena parlamentaria y Mc Kidd cumple ese rol sin fisuras.

No es casual que quienes conocen la cocina del espacio lo digan sin eufemismos: "Patricia es Tortoriello". Comparten la misma forma de leer el Estado, la incomodidad con la rosca y la convicción de que la política es, antes que nada, "administración responsable".

En un escenario provincial donde abundan lealtades de ocasión, la presidencia de bloque de Mc Kidd aparece como una rareza. Para Tortoriello, es la garantía de que su proyecto no se diluye en el camino. Y para Cambia Río Negro, una señal clara de que la pelea que viene ya empezó.