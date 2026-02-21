Río Negro: a quién responde Capozzi, el líbero patagónico que fue clave en el debate de la reforma laboral

El diputado por Río Negro Sergio Capozzi dio que hablar en el Congreso . Su presencia en el recinto garantizó el estrecho cuórum de 129 bancas con el que La Libertad Avanza pudo abrir el debate sobre la reforma laboral , pero el desmarque del bloque que integra, Provincias Unidas , dejó flotando una pregunta en los pasillos de la cámara: ¿a quién responde el exPRO?

“A Capozzi. Hago lo que considero que está bien”, le contestó a Letra P el diputado que durante cinco meses trabajó en el proyecto de ley desde el Consejo de Mayo . “¿Cómo iba a votar en contra?”, continuó, antes de aclarar que se opuso a la derogación de los estatutos profesionales, al banco de horas y al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un punto que “incluyó el ministerio de Economía” por iniciativa propia.

Luego de garantizado el cuórum , variadas versiones sobre su postura circularon rápido por los pasillos de la cámara baja. Una señalaba una estrategia del bloque para desmarcarse del proyecto oficialista, pero sin romper del todo. Otras hablaban de un pacto con Alberto Weretilneck , el gobernador que en diciembre se quedó sin votos propios en el Congreso para tender puentes con el Gobierno. También se habló de una larga reunión a solas con Patricia Bullrich , previa a la sesión.

“Hoy estoy en un bloque con mucho debate interno, en el que cada uno tiene total libertad de decisión”, señaló Capozzi, al argumentar por qué fue el único que decidió aportar su presencia para el inicio del debate de los 18 integrantes de un bloque donde, como contó este medio , no hay homogeneidad.

El diputado rionegrino llegó al Congreso en 2023 en la lista del PRO tras un largo recorrido en la Fundación Pensar , desde donde construyó una relación sólida con Bullrich. Sin embargo, en diciembre pasado pegó el portazo y se fue de un bloque amarillo que con el correr de los meses se había ido oscureciendo.

Sergio Capozzi 2 En Provincias Unidad cada diputado "tiene total libertad de decisión”, afirma el legislador nacional por Río Negro.

“Me fui del PRO porque el bloque había arrancado con 37 diputados y en diciembre tenía 12. Muchos, sin blanquearlo, ya se habían puesto la campera violeta”, sostuvo ante Letra P. En ese bloque, asegura, no tenía representación. Junto a los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez atendieron el llamado del mandatario chubutense Ignacio Torres y se sumaron a la bancada en la que inciden gobernadores dialoguistas.

La referencia política en el post macrismo

A la hora de referenciarse en el mapa federal, Capozzi no duda. Menciona a Nacho Torres, un gobernador joven que “garantiza la renovación en el partido”. Valora que es una persona con ideas “muy fuertes” y que “siempre está metido en los problemas” del territorio, desde los incendios en la cordillera hasta el reclamo al Gobierno por la deuda previsional.

Lo nota con “mucho impulso y muchas ganas” y destaca que “fue el primero en ponerle los puntos sobre las íes al gobierno” de Javier Milei, en alusión al reclamo por el envío de fondos nacionales a la provincia en los albores de la gestión libertaria. En el Congreso se identifica con sus pares de linaje PRO Scaglia y Núñez. Comparte con ellos que ahora, luego de garantizar la corrección del déficit fiscal, “toca la hora de las provincias”.

WhatsApp Image 2024-10-08 at 23.46.05.jpeg Capozzi posa con Nacho Torres y Juan Martín, presidente del PRO Río Negro.

Si bien tras su salida del bloque del PRO se especuló con un acercamiento al gobernador Weretilneck, el diputado afirma que nunca se reunió con él a solas y que apenas se conocen de cruzarse en actos protocolares, además de alguna que otra llamada o mensaje por inquietudes que pudiera tener la provincia de la Patagonia.

Esta versión la confirman fuentes del PRO rionegrino. Capozzi es "un librepensador total. Con Weretilneck, cero”, ratifican.

Aportes a la gobernabilidad

Como contó este medio, la posición de Capozzi respecto de LLA ya había quedado de manifiesto cuando el diputado apoyó la decisión de que en Río Negro el partido fundado por Mauricio Macri no confluyera en la Alianza La Libertad Avanza.

No obstante, el diputado rionegrino asegura que en la necesidad de representar a sus vecinos contribuyó durante dos años a “garantizar la gobernabilidad”. Por eso, dice, votó “todo lo que había que votar, excepto la ‘ley Garrahan’ y el DNU sobre la SIDE. Era contradictorio que le negáramos fondos al Garrahan y le diéramos un cheque en blanco a la SIDE, era un delirio”.

También acompañó la ley de Presupuesto 2026, aunque tuvo disidencias con el Capítulo 11, que entre otras cosas derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad. En una primera instancia se abstuvo, pero luego cambió su voto. "Voté en contra porque en el medio pasó el escándalo de la ANDIS”, explica.

Sintonía de voto

Más allá de las pertenencias, el análisis de las últimas 15 votaciones importantes en Diputados muestra una coincidencia significativa entre Capozzi y sus pares coprovincianos libertarios: en todas votó igual que Aníbal Tortoriello y coincidió 14 veces con la ultramileísta Lorena Villaverde.

El diputado aparece así, voluntaria o involuntariamente, como un aliado estratégico del oficialismo, aunque con reservas en temas de alta sensibilidad social.

Su comportamiento legislativo lo ubica en una zona gris que en el Congreso hoy vale oro: no responde por completo a un bloque, pero tampoco juega a la oposición dura. Líbero por convicción o aliado circunstancial, el rionegrino volvió a demostrar que en un Parlamento partido los diputados sin anclaje rígido pueden ser decisivos y, también, los más observados.