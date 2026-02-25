TEMPORADA DE CAMBIOS

Hugo Passalacqua suprime 114 cargos jerárquicos y lanza una reforma administrativa en Misiones

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial eliminó direcciones y cargos jerárquicos. Fijó tres meses para reorganizar el organigrama estatal.

Por Letra P | Periodismo Político
Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, eliminó 114 cargos jerárquicos y puso en marcha una reforma administrativa con plazo de 90 días. La decisión se formalizó a través del Decreto 267, que dispuso una reconfiguración profunda del organigrama del Ejecutivo provincial.

Acompasada con el clima de época y empujada por la decisión política del misionerismo, la norma se publicó en el Boletín Oficial de la provincia y alcanzó a todas las áreas del gobierno provincial. La medida se apoyó en las facultades que otorgó la ley de Ministerios, que habilitó al gobierno a reorganizar la administración pública.

En la norma, el gobierno provincial estableció un plazo de 90 días para que ministerios y secretarías adecuaran sus esquemas internos. En los fundamentos se indicó que el análisis fue “exhaustivo” y que buscó racionalizar recursos y dotar de mayor agilidad a la gestión pública en esa provincia del Norte Grande.

El rediseño institucional en Misiones

En la órbita de la Gobernación se eliminaron subsecretarías y dependencias vinculadas a gestiones interinstitucionales, economía social, prensa y evaluación. En varios casos, las responsabilidades quedaron bajo conducción directa de las máximas autoridades.

Hugo Passalacqua firma
El gobernador Hugo Passalacqua decidió suprimir 80 estructuras del Estado y lanzar una reforma administrativa en Misiones

El Ministerio de Gobierno suprimió direcciones de gestión administrativa, técnica, participación ciudadana, formación e informática, entre otras. En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos se eliminaron secretarías privadas y áreas de programas, registraciones y logística.

La reorganización también alcanzó a Desarrollo Social, Salud Pública, Agro y Producción, Educación, Ecología, Turismo, Deportes, Industria, Acción Cooperativa, Energía, Agricultura Familiar, Cultura, Prevención de Adicciones y Cambio Climático. Es decir, las 16 carteras que forman parte del Ejecutivo misionero.

En concreto, la medida establece la eliminación de 114 cargos jerárquicos y, según el goberndor, "se da en el marco de una serie de medidas que forman parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente".

El achique sin ajuste de Hugo Passalacqua

Mientras se preparan para la reesctructuración, desde la gestión de Passalacqua aseguran que la medida no implicó cesantías ni recortes salariales. Señalaron que la modificación fue organizativa y jerárquica, y que las funciones continuaron bajo nuevas dependencias directas.

Decreto Misiones Reforma Administrativa 25 02 2026

En el decreto se destacó que Misiones mantuvo históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país. El objetivo oficial apuntó a simplificar la estructura de conducción y evitar superposiciones en un contexto nacional de debate sobre la modernización estatal. "Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar", escrbió Passlacqua en sus cuentas oficiales al comunicar su decisión.

El diagnóstico oficial sostiene que muchos escalones jerárquicos creados hace muchos años dejaron de ser funcionales a la dinámica actual de gestión. La eliminación de esos niveles intermedios apunta a dotar de mayor coherencia interna y eficiencia operativa a las áreas.

