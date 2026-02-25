El paro de Chiqui Tapia: qué dijeron en público y en privado los cuatro clubes de Córdoba en Primera

Tres clubes de Córdoba , Belgrano , Instituto y Estudiantes de Río Cuarto , manifestaron su apoyo a la medida de fuerza de la AFA que paralizará el fútbol entre el 5 y el 8 de marzo. Los posteos no persiguieron un fin comunicativo, sino político: ofician de respuesta al llamado a indagatoria de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino , en el marco de una causa por retención indebida de aportes.

Con matices, ratificaron en público lo que expresaron en privado, cuando la medida logró 26 votos a favor de todos los presentes en la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad. Las expresiones hacia afuera combinaron el perfil institucionalista y el defensivo.

El presidente de Instituto Atlético Central Córdoba y uno de los alfiles de Tapia en la provincia, Juan Manuel Cavagliatto , informó a la masa societaria la adhesión de la medida y denunció una persecución judicial y política contra la conducción de la AFA . Al cierre del escrito, vinculó el paro con la necesidad de defender el modelo de asociaciones civiles frente al avance de las Sociedades Anónimas Deportivas ( SAD ).

El ascendido Alicio Dagatti y dueño de un narcocamión , entre otras empresas, no pudo participar de la tertulia sindical del fútbol porque la Justicia le prohíbe el desplazamiento libre por el territorio. Cabe recordar que en el haber del titular de Estudiantes de Río Cuarto pesan causas por lavado de activos y tráfico de drogas a la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

Sin embargo, Dagatti apoyó a Tapia con un comunicado oficial donde tildó la avanzada judicial como un atentado a la estabilidad del deporte nacional. Como Cavagliatto, también habló de persecución política y defendió el actual modelo de gestión del fútbol.

El pirata Luis Artime planteó en el parte de prensa dos puntos: la defensa de la autonomía de las instituciones del fútbol para decidir su destino y, como sus pares, vinculó la movida contra Tapia a presiones políticas, judiciales y mediáticas.

Lo cierto es que las posturas públicas, bastante uniformes, tuvieron sus matices puertas adentro.

Luis Artime, el más fervoroso en su defensa de Chiqui Tapia

Fue precisamente Artime uno de los más fervientes defensores de Tapia en la asamblea que votó de manera unánime el paro de marzo.

Si bien los que llevaron la voz cantante fueron Daniel Vila (Independiente de Rivadavia), Mario Leito (Atlético de Tucumán) y Matías Mariotto (Banfield), el cordobés Artime jugó fuerte. Hay quienes señalan que hizo más de lo necesario para la ocasión e insisten en los círculos deportivos locales que eso no hace más que exponer la debilidad política en el club que dirige, donde la oposición mantiene afilados los dientes.

El exjugador citó a Julio Grondona, quien supuestamente les decía que sólo el fútbol mantiene a la sociedad tranquila. Después de la frase agitadora, Artime pidió que todos los presidentes hicieran una foto corporativa de unidad para bancar el paro, a Tapia y al fútbol. No tuvo cuórum su propuesta.

luis artime belgrano.jpeg Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano de Córdoba, bancó a Chiqui Tapia sin grises

Cavagliatto tuvo un perfil más bajo. Posteó una foto en sus redes con Tapia a la salida del encuentro y en la ronda de debate lamentó la presunta persecución política que sufren Tapia y Toviggino. Pidió pensar en las familias que están detrás del fútbol.

El empresario y titular de “La Gloria” habló porque le arrebató el micrófono a Cristian Malaspina, el titular de Argentinos Juniors sobre quien pesa una restricción para salir de país. Dicen varios testigos consultados que se quebró emocionalmente y no podía seguir hablando. No pudo viajar a Miami a comprar la ropita para su bebé.

La postura de Andrés Fassi

En completo silencio, siguió el debate en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA Rodolfo Roggio, el enviado por Andrés Fassi en representación del Club Atlético Talleres. Si bien apoyó el paro en la asamblea, la conducción no redactará un posicionamiento público. La escudería albiazul sostiene que la mejor estrategia política es mantener el perfil bajo.

chiqui tapia fassi talleres Chiqui Tapia y Andrés Fassi, la foto de la paz después de una guerra de más de un año por el modelo de gestión del fútbol

A Fassi ya le fue mal cuando pidió un nuevo modelo de gestión del fútbol. No quiere repetir la experiencia de guerra abierta con la AFA porque, como dejó claro en aquel pedido de disculpas públicas a Tapia, la prioridad absoluta vuelve a poner al club al centro.

En Talleres sostienen que poco puede hacerse en estas asambleas donde ya todo vendría cocinado de antemano. “Pasó lo mismo con la copa de escritorio a Rosario Central”, repiten con resignación.

Consultadas varias fuentes sobre la posibilidad de que la huelga se levante, la respuesta fue cerrada: “Ninguna”.