Río Negro: el peronismo y Tortoriello, una jugada abierta en un escenario fragmentado

Los movimientos políticos de enero reavivaron en Río Negro el debate sobre las posibles alianzas para las provinciales de 2027. El coqueteo de sectores del peronismo con Aníbal Tortoriello generó cuestionamientos hacia adentro y motivó una desmentida del diputado libertario. Mientras, La Libertad Avanza busca renovar su conducción y Juntos Somos Río Negro atraviesa el desgaste de una extensa gestión.

La coyuntura que en principio perfilaba el escenario hacia una elección de tercios, ahora parece inclinarse por una de cuartos. Esa indefinición puede favorecer a quienes logren ampliar su base electoral y construir acuerdos transversales, mientras los espacios que queden encerrados en disputas internas corren el riesgo de perder competitividad en un escenario altamente fragmentado.

En el espectro justicialista, las declaraciones del legislador provincial José Luis Berros a Letra P movieron el avispero. Con Tortoriello "compartimos la idea de que Río Negro necesita un cambio, una transformación profunda que va más allá de los partidos políticos y donde lo que importan son las personas", destacó el dirigente cercano al senador Martín Soria .

La encargada de salir al cruce fue la excandidata a goberadora Silvia Horne , quien cuestionó que los hermanos Soria conducen “un sector propenso a la derecha". Las críticas de la dirigente del Movimiento Evita , espacio con una fuerte militancia provincial que en parte es absorbida por Patria Grande , causaron revuelo pero quedaron circunscriptas en el peronismo local.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria , evitó cerrar la puerta a un entendimiento y relativizó la polémica al recordar que aún falta más de un año para la elección provincial. Desde este espacio, por ahora, no confirman ni rechazan del todo el acercamiento. ¿Estrategia electoral o alianza en ciernes?

En esta circunstancia, la idea de un pacto Soria-Tortoriello parece ser solo un coqueteo cuidadosamente calculado. A casi un año y medio de distancia de las elecciones, los gestos de acercamiento entre ambos no deben leerse, al menos por ahora, como el preludio de un acuerdo electoral cerrado, sino como una forma de tensionar el tablero.

El peronismo sabe que necesita ampliar su electorado y sumar voluntades en sectores de derecha. En este sentido, el acercamiento al exintendente de Cipolletti que renovó mandato en Diputados con la boleta de LLA busca abrir el juego y ver qué ocurre con el paso del tiempo. En los análisis está abierta también la invitación a otros dirigentes como Juan Manuel Pichetto o Ariel Rivero, el fundador de Primero Río Negro, que sigue reconociéndose un jugador del peronismo y no cierra las puerta a un acuerdo.

Aníbal Tortoriello en busca del centro

Para buscar un electorado más amplio, al sector de Tortoriello le conviene tensionar el tablero y restarle voluntades al oficialismo de JSRN, ya que buscar votos que salten desde el peronismo le resultaría más difícil. La posibilidad de una alianza con Alberto Weretilneck aparece como la más alejada y son los propios allegados al cipoleño quienes afirmas que al diputado no le interesa la lógica provincialista del gobernador.

image La plana mayor de Juntos Somos Río Negro junto con el grupo de intendentes que sumó para las parlamentarias de octubre.

Sin embargo, tras el revuelo por las declaraciones de Berros, el propio Tortoriello relativizó la posible unión con los Soria. "La verdad que no la veo", dijo en una entrevista con el intendente streamer Albino Garrone, y agregó que "la gente imagina cosas y nada que ver". Si bien valoró la gestión de la intedenta de Roca y su reelección con una mayoría contundente, señaló que hoy el escenario "está partido en tercios y las propuestas son muy distintas".

No es menor que el cipoleño está ligado a la alianza La Libertad Avanza en el Congreso, lo que a modo simplista haría imposible un pacto con el peronismo. Desde LLA, precisamente Karina Milei y Martín Menem, tantean a Tortoriello como posible candidato libertario a la gobernación en 2027, pese a que orbitan también Damián Torres y Enzo Fullone. El tiempo dirá, y también el desempeño del gobierno nacional en el aspecto económico.

¿Elección de tercios o de cuartos?

En la hipótesis de una elección de cuartos podría verse a un peronismo unido, incluso con partidos vecinales de distintos puntos de la provincia; a Tortoriello con un armado propio o junto al PRO; a JSRN defendiendo su estructura territorial, buscando una alianza con peso; y a LLA disputando desde un espacio propio, con dirigentes de presencia territorial. En este escenario los electorados no se superpondrían de forma directa y cada fuerza buscaría maximizar su base sin regalarle votos a sus adversarios.

El espacio libertario hoy atraviesa tensiones internas con versiones de salida de Lorena Villaverde y acercamientos entre el gobernador y Damián Torres, vicepresidente del partido en la provincia de la Patagonia que tiene una relación de larga data con el mandatario.

Festejos La Libertad Avanza en Río Negro La Libertad Avanza antes de proyectar mover a Lorena Villaverde del centro.

Con el oficialismo encerrado en sus propias disuptas, una elección de cuartos se presenta como la mejor opción para el peronismo, que cuenta con un techo electoral cercano al 30%, según los últimos sondeos que manejan en la provincia.

Tortoriello podría disputar un porcentaje similar si logra consolidar acuerdos con otros espacios y La Libertad Avanza tendrá que definir si jugará sola o en alianza. Tomando como base la última elección, JSRN arranca desde atrás, aunque la lógica histórica de buscar provincializar el debate y alejarlo lo máximo posible de la elección prsidencial podría volver a ser una carta que funcione.