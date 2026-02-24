Un jeque llegó en secreto a Bariloche y sumó otro episodio de misterio a la Patagonia árabe

Mohamed bin Zayed Al Nahyan pasará unos días en la cordillera de Río Negro, donde su familia tiene alrededor de 1700 hectáreas en zona de frontera.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos , Mohamed bin Zayed Al Nahyan , pisó suelo argentino por primera vez, en un marco de extremo secretismo y sin agenda oficial. Bariloche fue testigo de la presencia del poderoso emir de Abu Dhabi , que llegó este lunes a la ciudad de Río Negro en avión privado y se trasladó en helicóptero a la zona de El Manso, donde su familia tiene tierras.

La visita sigue una lógica que en la diaria barilochense pasa desapercibida. En los últimos años las adquisiciones de jeques del mundo árabe ganaron tal terreno que se posicionaron como una de las principales fuentes de capital extranjero en esa zona de la Patagonia . Entre otras posesiones, allí el emir catarí Tamim bin Hamad Al Thani tiene 10.000 hectáreas cercanas al río Villegas, además del exclusivo centro de esquí Baguales , un paraíso privado a 1.700 metros de altura.

La llegada del mandatario generó sospechas en sectores de la oposición política provincial, que advirtieron sobre operaciones para adquirir tierras en áreas sensibles.

Mientras en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria reinaba la calma propia de una semana de fin de temporada, a 500 metros de la plataforma auxiliar se montaba un operativo que incluyó un movimiento de dos aviones, un Boeing 737 por la mañana y un Boeing 787-9 VIP sobre el final de la tarde, en el que arribó Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el emir conocido como MBZ .

Para recibir al presidente emiratí, que controla la séptima reserva de petróleo del mundo, se movilizaron por tierra alrededor de 15 vehículos: autos, camionetas y camiones con containers llegaron hasta las inmediaciones del Boeing 787-9. Minutos después de aterrizar, el emir y su comitiva fueron trasladados en tres helicópteros sin siquiera ingresar al aeropuerto.

Diseño sin título - 2026-02-23T234655.441 Estancia Las Marías en El Manso (Río Negro), perteneciente a la familia real de Abu Dhabi.

Los movimientos de seguridad del Estado árabe en la ciudad cordillerana habían comenzado la semana pasada. El martes y miércoles llegaron decenas de funcionarios emiratíes que, tras realizar los trámites de migración y a diferencia de la cúpula presidencial, fueron trasladados vía terrestre hacia la zona de El Manso. Allí un holding empresarial que controla el emir posee la Estancia Las Marías.

Una visita sin presencia del Estado Argentino

Aunque la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sirvió de apoyo logístico de seguridad en la terminal aérea, la visita real no mantuvo contacto con las administraciones locales. Fuentes del municipio de Bariloche dijeron a Letra P que la visita del presidente es privada y “no necesita nada” del gobierno local. Al realizarse el traslado por aire no fue necesario realizar operativos de tránsito.

Diseño sin título - 2026-02-23T234959.255 Plataforma auxiliar del aeropuerto internacional de Bariloche. Operativo de seguridad y traslado del presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el gobierno provincial indicó que la visita “no es un tema que esté en la agenda oficial”, lo que hacer crecer aún más el interrogante sobre la presencia del emir en la zona. El gobernador Alberto Weretilneck había estado en la zona el último fin de semana para participar de la Fiesta del Lúpulo en El Bolsón, pero este lunes ya se encontraba en Cipolletti.

El oasis árabe en la Patagonia

Pese a ser la primera visita de MBZ a la Argentina, la poderosa familia del golfo Pérsico tiene cierto arraigo en sur el país. En el Manso, paraje ubicado entre Bariloche y El Bolsón, el fideicomiso Amaike -vinculado a la casa real de Abu Dhabi- adueña alrededor de 1700 hectáreas sobre el río Foyel, lindero a la Estancia Lago Escondido, del magnate inglés Joe Lewis.

Embed - El presidente de Emiratos Árabes sale en helicóptero del aeropuerto de Bariloche

En ese área, donde se emplaza la Estancia Las Marías, habría pasado la noche el presidente emiratí junto con su hijo y heredero, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, además de empresarios de alto rango del esquema emiratí, como Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, de formación militar y mano derecha del progenitor. Este último fue el encargado de supervisar los negocios en la Patagonia, que también contemplan casi 20 mil hectáreas en Chubut y 30 mil más en la costa atlántica.

Qataríes en Río Negro

Otro de los lugares que, según se especula, podría visitar la familia real de Abu Dhabi es el complejo de lujo Baguales. Este centro de esquí boutique, gerenciado por el extenista Gastón Gaudio, pertenece al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el hombre que quedó en la retina de los argentinos por colocarle a Lionel Messi la capa negra de pelo de camello cuando la selección nacional de fútbol ganó la tercera Copa del Mundo.

baguales-skiing Pista de esquí de Baguales Mountain Reserve, el complejo del emir de Qatar.

Los propietarios cataríes ya tuvieron vínculo con el Ejecutivo rionegrino: a través de la Departamento Provincial de Aguas (DPA), el gobierno le habilitó la construcción de tres centrales hidroeléctricas en el arroyo Baguales para uso propio, sin pasar por la Legislatura.

La oposición pide informes por la visita de MBZ

Tras el arribo del emir, la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, solicitó respuestas al ministro del Interior, Diego Santilli, “por la creciente presencia de capitales y autoridades de Emiratos Árabes Unidos en zonas estratégicas de Río Negro”.

La diputada provincial denunció que estas visitas no tienen fines turísticos ni protocolares, sino que persiguen “operaciones de adquisición de tierras en áreas sensibles”, en la misma provincia donde se prevé "la llegada de buques vinculados al desarrollo del GNL”, algo que pone en discusión la presencia de familias reales del mundo árabe en la Patagonia.

Odara ya había cuestionado la resolución 75/2025 del Ejecutivo provincial que autoriza el uso de agua pública a favor de la firma Río Villegas S.A.U., dueña formal de Baguales. La exsenadora le dijo a Letra P que “antes de la autorización debieron chequear si cumplen con la ley de tierras rurales, que prohíbe que los extranjeros compren tierras en aguas de fronteras y linderas a cuerpos de agua”, además de ratificar que para esa autorización debió realizarse una audiencia pública en Bariloche para habilitar las hidroeléctricas privadas.