Río Negro: Pesatti sigue minando la interna y presiona por el calendario electoral de Alberto Weretilneck

El vicegobernador de Río Negro , Pedro Pesatti, volvió a meter el dedo en la interna y con un movimiento que disfrazó de discusión técnica sobre los calendarios electorales, salió a discutirle la estrategia a Alberto Weretilneck . Sin nombrar ni a la provinica, ni al gobernador, vice dijo “una elección, un solo día” y volvió a disparar el debate.

Pesatti propuso unificar las elecciones en una sola jornada en todo el país y es nueva señal muy directa de desmarque con Weretilneck, que prefiere el calendario desdoblado y estaría decidido a convocar a para marzo o abril del 2027.

El antecedente inmediato en el debate es la elección del 26 de octubre, la contienda en la que Pesatti pensaba ser candidato. Al oficialismo reunido en Juntos Somos Río Negro le fue mal y eligieron explicar la derrota explicando que los rionegrinos votaron con una mirada nacional posicionándose en la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza .

En su última intervención pública, Pesatti ya no se presenta como alguien del oficialismo , sino todo lo contrario. Se para desde una reflexión académica e institucional. Bajo ese ropaje late una crítica directa al modo en que se ejerce el poder en Río Negro. Cuando habla de “caudillos patéticos y anacrónicos” que fragmentan el calendario electoral para garantizar su “domingo de gloria”, el mensaje carga con las lógicas provinciales que han hecho del desdoblamiento una estrategia defensiva frente al escenario nacional.

Weretilneck y Facundo López abrazados, Pesatti atrás Weretilneck y Facundo López en un acto de campaña del 2023

Pesatti incluso coquetea con algunas argumentaciones libertarias, defiendo la reducción del gasto y pide por la Boleta Única, pero el centro de su crítica sigue siendo a su viejo compañero de fórmula a quién en ningún momento nombre, como así tampoco nombra a la provincia. Habla de la fragmentación electoral como una de las causas profundas de la degradación del sistema político y acusa a los que separan elecciones de empujar un fenómeno que provoca "una feudalización" del poder y una política encapsulada en territorios cada vez más “alambrados” frente a la discusión nacional, un mensaje directo a las lógicas que viene teniendo Weretilneck. Hay que decirlo, también la mayoría de sus pares.

La disputa más allá de las elecciones

Con todo, el vicegobernador introduce una idea incómoda para Weretilneck, que es la necesidad de que intendentes, gobernadores y presidentes compartan una misma escena electoral y se vean obligados a ofrecer un proyecto integral de país. La crítica no es solo al calendario, sino a un modelo de construcción política que prioriza la táctica coyuntural y la supervivencia del poder local.

El momento elegido para esta intervención tampoco es casual. Pesatti y Weretilneck llevan cinco meses sin diálogo, exactamente desde que el gobernador le comunicó que Facundo López encabezaría la lista al Senado, desplazándolo de una candidatura que él cree que le correspondía. Desde entonces, el quiebre se mantiene “controlado”, pero expuesto. El vice se reconoce “excluido” de las definiciones políticas y de la agenda de gobierno, y habla abiertamente de decepción por los “modos y métodos” del mandatario.

En ese contexto, la propuesta de unificación electoral también puede leerse como un movimiento para intentar recuperar algo de centralidad política. Lo hace con un gesto de ruptura con el jefe de JSRN, que también puede leerse como otro paso hacia una interna que Pesatti prodría librar ya que es uno de los fundadores del partido provincial.

Pedro Pesatti El Vicegobernador, Pedro Pesatti, en un foro de energía

El vicegobernador insiste en la “responsabilidad institucional” de su cargo, evita hablar de armados alternativos y se muestra dispuesto a “esperar y escuchar los tiempos”. Pero, al mismo tiempo, construye un discurso propio, con densidad conceptual y vocación de interpelación nacional.

La oposición en Río Negro que coincide con Pesatti

Más allá de los deseos de Pesatti, la última vez que Río Negro eligió gobernador y Presidente en una misma elección fue el 14 de mayo de 1995. Carlos Menem resultó reelecto y el radical Pablo Verani fue elegido gobernador. Ese día, los rionegrinos supieron separar los tantos y las elecciones no se nacionalizaron ni se provincializaron, tanto asi que el entonces gobernador Horacio Massaccesi fue candidato a Presidente, pero los rionegrinos que apostaron por la continuidad de la UCR en la provincia, votaron por Menem a nivel nacioal.

Sin embargo, fueron varios los sectores se animaron a subirse a la discusión propuesta por el vice. Juan Martín, jefe de la bancada del PRO en la Legislatura le dijo a Letra P que coincidía con las palabras de Pesatti y agregó que había incluir la Boleta Única de Papel en las próximas elecciones, como así también el debate obligatorio entre candidatos.

El apoyo también llegó desde el peronismo, el sector al que la nacionalización del debate le permite jugar con mayores expectativas en la provincia. Consultados coicidieron con la idea de una elección en un mismo día. Los costos que conlleva una elección y el argumento que pone el ojo en la comodidad que le evitaría a los rionegrinos ir a votar dos veces (o más) en cuestión de meses, sirven como argumento para vestir la conveniencia estratégica.

El legislador Santiago Ibarrolaza, que hoy preside la bancada de Creo Río Negro de Anibal Tortoriello, diijo a Letra P, que la postura de Pesatti es acertada, mientras implique un gasto menor en las elecciones del 2027 y garantice que los rionegrinos vayan a votar una sola vez. En una jugada que descubre la provocación, Pesatti propone una ley del Congreso que legisle sobre las elecciones provinciales, cosa que no puede, pero la propuesta ya invita a discutir y analizar las posibilidades puertas adentro del recinto que preside.

La postura de Alberto Weretilneck

Lejos de alimentar la interna, Weretilneck relativiza la distancia, promete una “vuelta al diálogo” en enero y reduce el conflicto a una cuestión de aspiraciones personales. Sin embargo, el posteo del vice muestra que el desacuerdo es más profundo. No se trata solo de un lugar en una lista, sino de una mirada distinta sobre cómo se organiza el poder, cómo se gobierna y qué tipo de política se le ofrece a la sociedad.

En definitiva, Pesatti volvió a hablar e incomodar. Su propuesta de unificar las elecciones es, al mismo tiempo, una crítica al presente y una advertencia hacia el futuro. Si logra o no traducirse en un debate que condicione las decisiones de Weretilneck, es parte de otra discusión. Pero el mensaje ya está lanzado, el debate no es solo cuándo votar, sino para qué y bajo qué reglas se construye la política en Río Negro.