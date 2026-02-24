Encuesta: para el antiperonismo, Patricia Bullrich sería el mejor muleto si Milei no buscara la reelección

De cara a las elecciones 2027, una encuesta planteó un escenario hipotético con Javier Milei corrido de la cancha y reveló que Patricia Bullrich , quien se destaca por su trayectoria multifacética que abarca roles desde la juventud peronista hasta funcionaria del PRO, es la candidata de La Libertad Avanza (LLA) mejor posicionada para garantizar la continuidad.

El último estudio de la consultora DC -realizado entre el 14 y 17 de febrero en base a 2.030 casos-, ubica a la jefe del bloque de LLA en el Senado como la dirigente no peronista más valorada por el electorado libertario, con el 37,5% . Detrás aparecen la vicepresidenta, Victoria Villarruel , con 21,9% , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con 15,6% . En tanto, el diputado Luis Petri se ubica muy atrás con 1,6% .

El dato no es menor. Bullrich, con una trayectoria que atraviesa distintas etapas de la política argentina y una identidad asociada a posiciones firmes en materia de seguridad y orden público, parece retener parte del capital simbólico que hoy concentra el jefe de Estado entre votantes anti kirchneristas.

En las elecciones 2025, la exministra se impuso con comodidad en las urnas : consiguió más del 50% de los votos ante el peronismo unido que compitió en la Ciudad de Buenos Aires y le garantizó a LLA dos bancas en el Senado. Con ese resultado, Bullrich se entusiasmó con la posibilidad de competir para suceder a Jorge Macri en la Jefatura de Gobierno porteño en los comicios del próximo año.

De hecho, en una entrevista con Mirtha Legrand , la actual senadora dijo que evalúa abandonar el Senado si surge una oportunidad ejecutiva dentro del espacio que integra. "El Ejecutivo siempre me gusta, las cosas son más rápidas allí", respondió ante la pregunta sobre su futuro político.

No obstante, hay quienes en su entorno no descartan que pueda acompañar a Javier Milei en una eventual búsqueda de reelección. Esa posibilidad la posicionaría como candidata a la vicepresidencia de la Nación en una fórmula de unidad.

Javier Milei y el peronismo fragmentado

La encuesta también mostró que el Presidente ostenta una posición dominante con un voto duro del 56,4%, una cifra que supera incluso su performance de ballotage 2023. Su rechazo es del 34,4%, coincidiendo casi matemáticamente con el núcleo duro kirchnerista que se observa en los relevamientos anteriores a la consultora.

La oposición aparece fragmentada y con techos bajos: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se consolida como el único rival nítido, reteniendo el voto duro peronista (22,8%), pero enfrenta una barrera de rechazo del 61,5% que le impide crecer fuera de su pecera.

En sintonía con la interna peronista, figuras como Sergio Massa (75%) y Máximo Kirchner (84%) muestran niveles de rechazo electoral que los inhabilitan como opciones de mayoría en el corto plazo.