Santiago Ibarrolaza: "Alberto Weretilneck tiene que rediseñar todo el gobierno de Río Negro"

El último día del año, el vicegobernador, Pedro Pesatti , aprobó la conformación del bloque que en los hechos ya conducía Santiago Ibarrolaza , denominado Cambia Río Negro . Se trata de una alianza que busca reunir a CREO Río Negro , el partido de Aníbal Tortoriello , con otras fuerzas que ya proyectan la pelea 2027 contra el gobernador Alberto Weretilneck .

Con ese triunfo de fin de año, el legislador pasa sus días de verano sin actividad legislativa, entre El Cóndor y Bahía Creek , acompañado por su madre y sus hermanos. Pasó el 2025 marcando las diferencias profundas que sostiene con la administración provincial y se aventura a decir que el 2026 con un bloque en crecimiento constante. La reciente incorporación de Gabriela Picotti lo amparan en esa proyección a la que dedica sus horas. También lee, y lo hace sin escapar de la discusión política provincial.

Con la costa patagónica de fondo, avanza con el libro La Justicia se manchó con pintura , del periodista Adrián Moreno , que analiza la causa que terminó con la condena y la inhabilitación perpetua del exministro de Educación rionegrino César Barbeito , juzgado por utilizar recursos públicos con fines electorales en el año 2010.

Con Tortoriello decidio a ser candidato a gobernador, el legislador viedmense proyecta un trabajo fino desde la Legislatura para que el bloque sea cada vez más robusto y CREO Río Negro sea el espacio que lidere la alternativa opositora en 2027.

-Creo que la apertura del bloque significa un verdadero acto de justicia, porque siempre dije que la conformación del bloque era producto del voto. La voluntad popular que el pueblo nos había dado un mandato y la política nos lo había sacado. Esto tiene que ver con un proyecto político consolidado, que junto con Patricia Mac Kidd construimos como un gran equipo durante todos estos años, marcando nuestro deseo de un rumbo claro de cambio para la provincia. Después de que Tortoriello consolida su último triunfo, se volvió inevitable seguir sosteniendo la invisibilización de lo que el electorado rionegrino nos había dado.

Equipo de campaña de Aníbal Tortoriello Santiago Ibarrolaza en el cierre del año electoral en el que Aníbal Tortoriello renovó su banca en la Cámara de Diputados.

-¿Cree que el bloque puede seguir creciendo con la conformación actual de la Legislatura?

-Nosotros, en el bloque, junto con Patricia, somos absolutamente abiertos a un proyecto en el parlamento que tenga una mayoría importante y todo lo que tendremos que abrir, lo vamos a abrir, porque justamente ese es el mensaje que nos pide Aníbal Tortoriello. Vamos a hacer sentir, no solamente a cada legislador sino a cada ciudadano que puede ser parte de un proyecto político que le cambie la vida a todos los rionegrinos. Así que en ese sentido vamos a ser lo más amplios posible.

El 2025 de Alberto Weretilneck

-¿Cómo cree que le fue al gobierno provincial en el 2025?

-El gobierno en el 2025 demostró que no tiene un rumbo claro, que no tiene una señal clara de acción, porque por momentos hace oposición al gobierno nacional, por momentos coquetea. En otros intenta acercarse a sectores más lejanos y luego negociar con sectores más próximos a Milei, así todo el tiempo. Reina una gran confusión en lo que hace Juntos Somos Río Negro. Eso tiene consecuencias y el balance no puede dar positivo por el resultado de la gestión. Claramente en materia de salud, educación y seguridad ha sido muy malo.

-¿Cuál es su mirada sobre la figura de Alberto Weretilneck?

-El gobernador tiene que escuchar y rediseñar todo el gobierno de Río Negro porque esta pensado a la voluntad de lo que Weretilneck quiere, sin gabinete, sin secretarios de Estado, sin una verdadera proyección a los próximos 20 o 30 años. Es muy mediocre e irregular, no tiene un norte. Este gobierno si lo tengo que puntear es de regular para abajo, el gobernador tiene este año para revalidar todos esos títulos, porque ir a la elección de medio término y quedar en tercer puesto es un mensaje muy claro y contundente de la comunidad. La sociedad que pide a gritos que Rio Negro cambie.

La proyección 2026-2027

-Más allá de la expansión de CREO Río Negro, ¿el espacio intentará realizar una alianza de cara al 2027?

-Nosotros proponemos no hacer sectarismos ni hacer sentir a nadie que en función de lo qué piense, puede trabajar o no a la par nuestra. Tenemos un proyecto político que hace parte a cada rionegrino que quiera soñar y pensar que podemos tener una provincia diferente en ese contexto. Los dirigentes políticos y todos los partidos que quieren ser parte de un cambio de verdad, vamos a involucrarnos y seguramente que en esa apertura no hay límites. Esta provincia que tiene un enorme potencial, pero está tomada por un solo dirigente que es el gobernador, no hay cambios desde hace más de 20 años.

Alberto Weretilneck Para Ibarrolaza, la provincia "está tomada" por el gobernador Alberto Weretilneck.

-¿Quiénes son los espacios más cercanos en la Legislatura a la hora de pensar ese proyecto ?

-Bueno, a mí me parece que si uno observa la marcha de la Legislatura, queda muy claro quiénes son los bloques que responden al gobierno provincial y quiénes no. Claramente los que somos del espacio de Tortoriello hemos marcado una disconformidad, también lo ha hecho todo el peronismo, el único legislador libertario César Domínguez y lo ha hecho el PRO, con algunas aristas. Creo que el 2026, va a ser un buen año para que se lo dejemos muy en claro a los rionegrinos quiénes son los que a través de las prebendas y de los negocios poco claros, intentan generar alianzas en la legislatura que en vez de ayudar a la provincia.

-¿Cómo proyecta el 2026?

-Nosotros intentamos ser una oposición con mucha responsabilidad, con un discurso claro de cambio y de poner en agenda proyectos como por ejemplo para este año el de la Boleta Única de Papel, la reforma al estatuto docente, tener mejores escuelas y mejor policía. Diseñar todo el sistema de salud pública que está destruido. Vamos a seguir trabajando de manera muy responsable, proponiéndole al gobierno provincial mejorar, pero bueno, eso es una decisión Weretilneck tendría que tomar, porque claramente el rumbo que hasta acá ha tenido no ha sido nada bueno.