Primera sesión en Diputados bonaerense: la aprendiz, carrera de sortijas y un crossover inesperado

La primera sesión de la Cámara de Diputados dejó aprobada una lista de proyectos de declaración, la modificación del reglamento para reorganizar las comisiones, la creación de una mesa permanente para atender la ludopatía y un debate caliente sobre temas nacionales como la reforma laboral, en el que se cruzaron legisladores del peronismo , la izquierda y La Libertad Avanza .

No obstante, hubo un puñado de perlas que se destacaron en la calurosa tarde de este martes, cuando se llevó adelante la sesión extraordinaria convocada por el nuevo presidente de la cámara baja, Alejandro Dichiara . La más saliente se dio tras la incursión vía redes sociales del jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, quien cruzó a una diputada en plena sesión y desató la guerra digital.

Tras la aprobación de las modificaciones a las comisiones y la creación de la comisión de juegos de azar, lotería y prevención de la ludopatía, se desató el debate sobre el tratamiento de la reforma laboral, protagonizado por varios legisladores de la izquierda, la LLA y el peronismo. La libertaria Fernanda Cointinho tomó la palabra y comenzó con una acelerada lectura de su discurso, interrumpida por el presidente del bloque de UP, Facundo Tignanelli .

El camporista le recordó al presidente de la cámara que para leer una cita el reglamento indica que se debe pedir autorización y que, de no ser así, debe enviar lo leído por secretaría. La intervención descolocó a la diputada, que desconocía esa parte del reglamento y trató de explicarse: “Pero esto no es una cita”, argumentó. “¡Por eso!”, le insistieron a coro. Sus compañeros de bloque asintieron a lo que Tignanelli expuso y Coutinho debió acotar su alocución. Fue defendida por su colega de bancada Luis Ontiveros , quien señaló: “Está aprendiendo a ser diputada”.

El crossover de La Plata a Casa Rosada

El cruce que se hizo viral fue el protagonizado por la diputada peronista Lucía Iañez, Tignanelli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Todo se dio tras la aprobación del proyecto que la diputada presentó para declarar a la localidad de Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas. Eso generó la burla del funcionario nacional a través de X, quien citó el recorte en el que Tignanelli pedía la aprobación de ese texto. El matancero fue a fondo y tuiteó: “Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano”.







Antes, y en plena sesión, Iañez le contestó en redes que eso pasa “cuando no caminás tu propia ciudad” y “ no conoces mucho de lo que piden las localidades. No son las prioridades, son proyectos de reconocimiento a los vecinos que trabajan”. Algo similar a lo que sostuvo cuando pidió la palabra: “Algunos andan tuiteando que no es muy importante”, comenzó, antes de dar un enérgico e irónico discurso sobre la reforma laboral y el posicionamiento libertario.

No quedó ahí. Francisco Adorni, miembro del bloque de LLA y hermano del jefe de Gabinete, pidió la palabra: “Lamento que el apellido Adorni a la izquierda le cause presión arterial, pero hay otro Adorni en la provincia que anda suelto”. Tignanelli volvió a pedir la apertura de su micrófono y solicitó que se conozca la votación del proyecto de Iañez en labor parlamentaria, que fue por unanimidad. “Hay que ser bastante sonso para cuestionar lo que se votó”, algo que podría hacer “sólo un burro que no entiende nada de lo que está pasando en la realidad”.

Francisco Adorni Francisco Adorni, LLA.



Un lesionado y dos a tono

Otra perla fue la del diputado línea Fuerzas del Cielo Nahuel Sotelo, que siempre viste elegantes trajes (traba corbatas incluido) y este martes dio la nota ingresando al recinto con dificultades para caminar. Algún colega periodista intentó consultarle qué le había ocurrido, aunque no tuvo suerte. El exfunconario de culto también defendió la reforma laboral.

Estuvo sentado junto a las bullrichistas Sofía Pomponio y Oriana Colugnatti, quienes vestían color crema, igual que Sotelo. En la nueva disposición de las bancas en el recinto les tocó, paradójicamente, hacer una línea de tres bien a tono.





Coitinho.jpg Nahuel Sotelo, La Libertad Avanza.



La Izquierda a la calle

Fue una sesión con una importante participación de los representantes del FIT-U, Christian Castillo y Mónica Shlottauer. En el marco del conflicto social que atraviesa la Argentina por lo que se discute en el Congreso y lo que los gremios bonaerenses le vienen planteando a Axel Kicillof, tomaron la palabra para hacer presente el reclamo de su sector.





FIT-U Mónica Shlottauer, del FIT-U.



Castillo lo hizo primero sobre el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, mientras que su compañero aludió -también- a Adorni y al Gobierno de Milei. Señaló que volverá a haber un paro contra la administración libertaria y las patronales: “Ese paro anuncia que empezó la pelea, vamos a resistir el viernes en la marcha, el 2 de marzo en el paro de docentes, el 8 con las mujeres y el 24 por la memoria. No es delito luchar”, concluyó, antes de llamar “pedófilo” a Donald Trump.