Con los gremios en pie de guerra, Axel Kicillof carga las tintas contra el ajuste de Milei en la provincia

En medio de un clima de fuerte tensión con los gremios bonaerenses, que se encuentran en pie de guerra por la negociación paritaria, el gobernador Axel Kicillof , a través de su ministro de Economía, Pablo López , atribuyó las dificultades financieras de la provincia al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei .

La administración bonaerense reclama una deuda que supera los 22 billones de pesos por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria. “Atravesamos un ahogo financiero inédito”, marcó el funcionario provincial.

Si bien la publicación de informes sobre la situación económica provincial y nacional es habitual en López, en el contexto de conflicto con los gremios estatales -que reclaman una oferta salarial superadora- toma otra relevancia: Kicillof busca explicar que los fondos que no tiene para aumentar sueldos fueron absorbidos por la política económica de Milei.

El ministro de economía detalló, a través de la red social X, el panorama respecto de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires : “Desde la asunción del gobierno nacional, la PBA lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”.

Y comparó: "La pérdida de $22,2 billones equivale a ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia. En términos físicos, equivale a más de 15.000 kilómetros de rutas”.

Citando al gobernador, López remarcó que “el superávit nacional es deuda con las provincias”. “Si se suman deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados -sin contar la menor recaudación- lo adeudado a PBA explica cerca del 50% del superávit primario acumulado desde 2024”, desarrolló. “El gobierno nacional debe desistir de la asfixia financiera sobre la PBA y cumplir inmediatamente todas sus obligaciones con las provincias argentinas”, cerró.

Luego la vicegobernadora, Verónica Magario, que este lunes estuvo reunida con Kicillof por los cargos en el Senado bonaerense, se sumó al reclamo por los 22 billones: "Ese dinero, que claramente va a parar al círculo de la especulación financiera, es el que no podemos volcar en obra pública y la generación de empleo en la cadena productiva que se crea, en mejorar salarios y en inversiones para dinamizar la economía en procura de más actividad", publicó en las redes sociales.

La deuda de Milei con el pueblo bonaerense crece exponencialmente y ya es de $22 billones, es decir, 22 millones de millones de pesos. Esto afecta la vida de las familias diariamente en todos los aspectos. Ilegalmente, el gobierno nacional se queda con plata de la Provincia. — Verónica Magario (@magariovero) February 24, 2026

El conflicto por la paritaria

La publicación se produce en un contexto de creciente tensión gremial en la provincia de Buenos Aires, tras el rechazo unánime de los sindicatos estatales a la oferta de aumento salarial presentada por Kicillof.

A este escenario se suma la convocatoria a un paro docente para el inicio del ciclo lectivo -el mismo día en que el gobernador deberá encabezar la apertura de sesiones en la Legislatura-, el pedido de convocatoria “urgente” a paritarias formulado por ATE y la decisión de los judiciales de impulsar una medida de fuerza junto al resto de los estatales bonaerenses.

“Mientras enfrentamos el retiro de la Nación de todas las funciones del Estado, los recursos de la PBA están históricamente deprimidos. Educación, salud, seguridad y obra pública son abandonadas por el Gobierno nacional, y nos quita los fondos para financiarlos”, publicó López. En un comunicado, ATE le reclamó al gobierno provincial que si no tiene los recursos le aumente los impuestos a los sectores con mayor renta.

Replica municipal Mayra Mendoza Vs. Manuel Adorni

El conflicto con la Nación y la falta de recursos no es algo exclusivo del gobierno provincial. En los municipios la situación se repite. Este lunes, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, cruzó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario anunciara que a través de una web ahora se podrá “reportar” cuánto cobran los municipios de tasas municipales.

Sos un CARADURA. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en… — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) February 24, 2026

La legisladora le dijo que es un “caradura” y apuntó contra el gobierno nacional: “Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos”. Recordó la deuda de la nación con la provincia y le exigió que “cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”.

“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre y que vos sos un CARADURA también”, lanzó.