Río Negro: Gabriela Picotti deja el PRO y desembarca en el partido de Aníbal Tortoriello.

La sesión en la que la Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad el Presupuesto y la Reforma Fiscal que pidió Alberto Weretilneck cerró con una postal que pasó casi inadvertida, pero que funciona como anticipo del reordenamiento político que se viene en la provincia. Gabriela Picotti anticipó su salto al espacio de Aníbal Tortoriello y dejó al PRO con una banca menos.

Con el recinto semi vacío y dos proyectos del ARI–CC que quedaron pendientes de tratamiento, se produjo un movimiento que reconfigura el mapa opositor. En un movimiento que muchso anticipaban, Picotti comezará el 2026 formando parte del bloque CREO con Santiago Ibarrolaza y Patricia Mac Kidd .

La legisladora de Villa Regina confirmó a Letra P que el traspaso será presentado formalmente este lunes y que está motivado por las diferencias profundas con el jefe de la bancada amarilla, Juan Martín , con quien mantiene tensiones desde finales de 2024 por las formas y los modos de hacer política dentro del bloque.

Picotti aclaró que su salida no responde a una ruptura ideológica con el PRO, partido al que pertenece desde hace años, sino a un desgaste interno que considera insostenible. Según relató, su equipo territorial de Villa Regina acompañó la decisión sin objeciones, lo que refuerza la idea de que el conflicto es político-interno y no doctrinario.

La formalización del pase deberá ser autorizada y firmada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti , quien mantiene una interna abierta con el gobernador Weretilneck. Un dato no menor para leer un contexto donde cada movimiento institucional tiene un transfondo político que lo explica.

La proyección de Aníbal Tortoriello

El bloque que conduce Ibarrolaza, alineado con la corriente política de Tortoriello, fue el receptor natural para el enojo de Picotti. “La recibimos con los brazos abiertos”, dijo el legislador viedmense, quien además fue el impulsor del traspaso. Ibarrolaza mantiene un perfil de oposición dura al oficialismo, votando sistemáticamente en contra del gobierno provincial y sosteniendo una fuerte crítica pública a través de redes sociales y medios de comunicación.

Con este movimiento, el PRO provincial se queda con seis integrantes. Con Martín como presidente del bloque, el espacio se completa con María Laura Freid, Juan Murillo, Ofelia Stupenengo, Martina Lacour y Claudio Doctorovich. En tanto, CREO Río Negro quedaría conformado por la triada Ibarrolaza-Mac Kidd-Picotti.

Aníbal Tortoriello Aníbal Tortoriello en su banca de la cámara baja.

Este reordenamiento empieza a ser visto con preocupación desde el gobierno de Weretilneck. Aunque el PRO se muestra en la oposición, el espacio que responde a Tortoriello ejerce una confrontación más dura y sostenida, con una estrategia que excede el plano legislativo.

Desde la Cámara de Diputados, Tortoriello ya proyecta un trabajo territorial en toda la provincia con la mirada puesta en 2027, año en el que pretende disputar la gobernación. En ese esquema, el fortalecimiento del bloque en la Legislatura provincial suma volumen político y coherencia discursiva a una construcción que busca diferenciarse tanto del oficialismo como del PRO orgánico.

Fracturas con un antepasado en la política de Río Negro

La pelea entre Martín y Tortoriello no son nuevas. Se remontan al momento en que el diputado nacional decidió romper con el PRO y crear su propio partido, marcando una línea divisoria que ahora se profundiza con el pase de Picotti.

Martín evitó realizar una declaración pública formal sobre la salida de la legisladora, aunque dejó trascender una frase elocuente: “Si se quiere ir, que se vaya”, en una señal clara de que no habrá intento de retención ni de recomposición interna. Esta sangría también podría traer otros desprendimientos para el 2026, una antesala a las elecciones provinciales del 2027.