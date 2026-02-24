Santa Fe: Pullaro apura la renovación de la Corte Suprema sin esperar las renuncias de los ministros

regEl cronograma está sobre la mesa y los tiempos de la política de Santa Fe no esperan a los de la Justicia . El plato fuerte será el jueves. Ese día, la Asamblea Legislativa deberá decidir el futuro de los tres nombres enviados por Maximiliano Pullaro para sumarse a la Corte Suprema: Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini .

Los candidatos y la candidata, si son votados, asumirán en reemplazo de los salientes Eduardo Spuler , que dejará la Corte el 1° de septiembre próximo, Roberto Falistocco y el actual presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez , quienes anunciaron públicamente su salida, pero no le pusieron la firma por escrito. El oficialismo llega a esta instancia de Asamblea con acuerdos previos. En el armado de la nómina, una partida institucional hiperdelicada, se abrieron consultas a todos los espacios políticos, con la confirmación de que no hay objeciones personales sobre los candidatos.

Con ese juego de encastres saldado en la previa, en Unidos creen que el jueves sumarán a sus votos los de senadores del peronismo y de, por lo menos, una parte de los diputados de ese partido. El bloque celeste, que conduce Amalia Granata , aportará cuatro votos también para Alurralde, si es el reemplazo de Spuler, pero no definieron aún sobre las otras dos candidaturas. La queja no está en los perfiles de los ingresantes, sino en que quieren ver los papeles de renuncia firmados de los últimos dos salientes.

Antes de la votación, este miércoles se realizará una instancia de audiencia pública en la que organizaciones de la sociedad civil pueden expresar disidencias. Será el caso de la Red de Mujeres por la Paridad , que presentó un amparo para equilibrar el máximo tribunal y el Colegio de Magistrados de Rosario , que cuestionó la elección de reemplazos sin que estén todavía las renuncias firmadas de los cortesanos Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez .

Para el oficialismo, esas quejas son parte de un “proceso de modernización atípico” que busca terminar con décadas de estancamiento. “No vimos al Colegio de Magistrados cuestionar que los jueces se atrincheren en sus puestos pasado el límite de 75 años que establece la Constitución Nacional , la nueva Constitución provincial y la nueva Ley del Poder Judicial de la Provincia”, responden en la Casa Gris sobre un argumento que califican como “corporativo”.

En la misma sintonía resuelven la cuestión de género: “Un tribunal que durante décadas estuvo integrado por una sola mujer ahora pasa a tener dos”. Para el oficialismo se cumplen las disposiciones vigentes al sumar una mujer más a la composición actual. Sin embargo, el diputado Emiliano Peralta (Somos Vida) ya adelantó que llevará este conflicto al recinto durante su argumentación de voto.

Puertas adentro del Palacio de Justicia

En los pasillos de Tribunales cuentan que Falistocco y Gutiérrez dejan correr que aún no hay firmas ni fechas exactas para concretar sus anunciadas salidas. Ambos hicieron pública su renuncia en diciembre del año pasado tras meses de extrema tensión que terminó absorbida por la reforma constitucional, que estableció en la Carta Magna santafesina, con votos de todo el arco político y una discusión pública activa, el límite para el ejercicio de la magistratura.

Lo que siguieron fueron semanas de presión para los jueces cimeros que tuvo un derrotero en tres momentos: el 18 de noviembre presentó su retiro Eduardo Bordas, el secretario de gobierno de la Corte y mano derecha de Gutiérrez: luego Falistocco, en una entrevista, un domingo a la tarde, anunció el fin de su mandato y tras 48 horas de pulseada final y llamados cruzados durante todo el fin de semana largo, el 9 de diciembre el actual presidente de la Corte, en un cara a cara con el gobernador, confirmó el fin de su ciclo en el gobierno de Poder Judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gabi_Albanesi/status/1990899997873750303?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990899997873750303%7Ctwgr%5Efb6d758d76713f7b24c24d9ca6337da4fb80868f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fsanta-fe-un-asado-pullaro-y-la-corte-dejaron-atras-la-guerra-e-inauguraron-una-nueva-era-dialogo-n5420986&partner=&hide_thread=false Fin de ciclo: Eduardo Bordas, el poderoso secretario de Gobierno de la Corte santafesina avisó que se jubila.

Lo comunicó hoy, en la acordada del máximo tribunal. Desde 1991 administra la caja del Poder Judicial, define licitaciones, recursos para obras y contrataciones. pic.twitter.com/EEtYmlpvcT — Gabriela Albanesi (@Gabi_Albanesi) November 18, 2025

Desde entonces, hubo un asado de camaradería entre las partes y luego solo el silencio de la feria judicial. En el Palacio de Justicia cuentan que ambos magistrados quieren estar presentes con poder pleno en dos hitos de este año: la inauguración de los tribunales de Casilda en mayo y la megaobra de los tribunales de Santa Fe en junio. También, claro, para ponerle su firma a fallos clave para el Ejecutivo, como por ejemplo los planteos de inconstitucionalidad que lleguen contra la ley que reformó el sistema previsional en Santa Fe.

Tan hondo cala esa batalla que Fiscalía de Estado intentó apartar a cuatro de los supremos: Gutiérrez, Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder, por conflicto de intereses. El planteo sostiene que los magistrados, por estar jubilados o próximos a jubilarse, no serían imparciales para resolver sobre los topes y aportes que impactarán directamente en sus haberes.

Antes, el tope jubilatorio era de 30 salarios mínimos; con las modificaciones en la ley, ese máximo se redujo a 20 salarios mínimos, que para algunos de los cortesanos implicaría pasar de cobrar 18 millones a 12 millones de pesos mensuales. La Corte, por unanimidad, rechazó el planteo de la Casa Gris, pero el Ejecutivo insistió con un recurso de revocatoria y nulidad que la misma Corte deberá responder en los próximos días.

Antes de que termine el verano

Si la Legislatura aprueba los pliegos este jueves, deberán enviárselos al Ejecutivo en las siguientes semanas. El gobernador Pullaro deberá firmar entonces el decreto con una fecha de renovación, enviándolo a la Corte para que esta fije el día de los juramentos.

La matemática legislativa le da luz verde a la renovación de la cabeza del Poder Judicial santafesino antes de que termine el verano. El gobierno asegura estar bien de tiempos, pero se guarda un as en la manga.