Gremios, al choque con Kicillof por salarios: paran judiciales y ATE le pide que aumente impuestos a los ricos

La paritaria de los gremios bonaerenses entró en zona de tormenta. ATE le exigió al gobernador de Buenos Aires , Axel Kicillof, que abra urgente la negociación salarial y propuso subir impuestos al campo para financiar los aumentos. Mientras tanto, los judiciales resolvieron ir al paro en la provincia.

El conflicto escala en el peor momento. El próximo 2 de marzo, Kicillof enfrentará el primer inicio de clases con paro docente en sus seis años de gestión: CTERA y Suteba ya anunciaron una huelga nacional contra Milei, y el Frente de Unidad Docente Bonaerense sumó su propio paro por el reclamo salarial.

Los gremios estatales y los trabajadores judiciales también rechazaron las ofertas salariales del Ejecutivo bonaerense -primero un 2,5% y después un 3%- y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió este lunes en asambleas departamentales ir al paro, con el mandato de coordinar la medida con otros gremios del Estado.

Fue en ese marco que ATE, a través de una nota enviada al Ministerio de Trabajo bonaerense, exigió una nueva convocatoria a paritarias y le propuso a Kicillof una salida para financiar los aumentos: subir los impuestos al campo y a los grandes contribuyentes. El gremio que conduce Claudio Arévalo sugirió aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobrar un adicional para inmuebles en barrios cerrados, crear un gravamen al inmueble urbano ocioso y fortalecer el impuesto a la herencia.

Los sindicatos docentes bonaerenses van al paro y fisuran la alianza con Kicillof La huelga nacional de CTERA contra Milei, por otro carril. Bronca en las bases

En la carta al ministro de Trabajo, Walter Correa , ATE reconoció las dificultades financieras de la provincia -que atribuye al recorte de recursos del Gobierno Nacional por 22 billones de pesos- pero fue categórica: “La prioridad debe ser garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones de bonaerenses.”

El reclamo de ATE expone la tensión que atraviesan los gremios aliados a Kicillof. Tanto Roberto Baradel, al frente de Suteba, como Oscar de Isasi, titular de la CTA bonaerense en la que se encuadra ATE, buscan hacer equilibrio entre el apoyo político al gobernador y la presión de las bases para conseguir una paritaria que recupere poder adquisitivo. Ese equilibrio tiene cada vez menos margen.

Buenos Aires reclama 22 billones al Gobierno

La situación financiera de la provincia complica la salida. Buenos Aires acumula una deuda de 13 billones de pesos que le reclama a la Nación por transferencias no automáticas recortadas, y la recaudación cayó por el cierre de empresas. En La Plata admiten que quieren cerrar el conflicto, pero que la caja no da. La foto del primer día de clases con las escuelas cerradas es, por ahora, inevitable.

Este martes, el ministro de Hacienda bonaerense Pablo López salió a redoblar el reclamo contra Nación como una suerte de respuesta a los gremios. “Desde la asunción del Gobierno nacional, la PBA lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”, afirmó.