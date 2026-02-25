La oposición presiona a Jorge Macri para quedarse con más comisiones en la Legislatura porteña

La oposición a Jorge Macri presiona para concentrar las comisiones clave de la Legislatura porteña entre los bloques más importantes.

Las negociaciones para definir quiénes van a presidir las comisiones de la Legislatura porteña se activaron con reuniones bilaterales de las autoridades de la cámara y los presidentes de bloque del peronismo, La Libertad Avanza y el larretismo, que le reclaman a Jorge Macri repartir los lugares clave entre las cuatro fuerzas.

En estos días, se empezarán a sellar acuerdos, una negociación habitualmente compleja y que nunca deja a todos contentos. Este año se agrega el factor de que el oficialismo llega al inicio del año legislativo, que el alcalde inaugurará el lunes 2 a las 10 de la mañana, con una debilidad parlamentaria inédita, lo que le brinda a la oposición mejores condiciones de negociación.

El viernes pasado, el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López , y la presidenta del bloque oficialista, Silvia Lospenatto , recibieron a las autoridades de los bloques de LLA, de Unión por la Patria y de Confianza y Desarrollo, el flamante bloque liderado por Horacio Rodríguez Larreta . En los encuentros bilaterales, López y Lospennato tomaron nota de las expectativas y demandas de los sectores de oposición.

En concreto, esas tres fuerzas coinciden en que hay que respetar el reglamento que establece el criterio de proporcionalidad política y diversidad de género entre los sectores representados en el cuerpo, pero por estas horas se discute la letra fina sobre el criterio de representación. La tropa de Karina Milei apunta, sobre todo, a lo que considera que es la sobrerrepresentación que tiene hoy el radicalismo, que controla tres comisiones, una más que LLA.

Justicia, Junta de Ética, Presupuesto y Planeamiento Urbano -las dos primeras claves para este año en el que habrá decenas de designaciones en la justicia porteña- las mantiene la UCR (hoy llamada Ciudadanos Unidos) a pesar de que en las últimas elecciones sus candidatos no superaron el umbral mínimo para ingresar a la Legislatura.

En esa línea, los tres principales bloque opositores coinciden en que las comisiones más importantes, Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Desarrollo Económico, Planeamiento Urbano, Asuntos, Junta de Ética, Justicia y Seguridad, deberían quedar en manos del oficialismo o las tres fuerzas de la oposición.

La ecuación es sencilla: el peronismo es la primera minoría con 20 legisladores, un tercio de la cámara; detrás sigue La Libertad Avanza con 13 y, después de los 11 puros del PRO, el larretismo cuenta con 7 bancas. Las 9 restantes, que completan los 60 lugares de la cámara, se reparten entre monobloques, la izquierda y los cinco radicales.

Un ámbito paralelo

Más allá de las reuniones formales que iniciaron la negociación con la ronda de encuentros de la semana pasada, los acuerdos están sujetos también a equilibrios y ámbitos más difusos. Casi como un reflejo de cómo se consiguió la aprobación del proyecto de presupuesto en diciembre pasado, las definiciones también se juegan fuera de la casa.

En la Legislatura se habla de -otra vez- la intervención de Daniel Angelici en las gestiones políticas que buscan acercar posiciones durante el transcurso de esta semana. En concreto, se menciona al asesor de Macri como la figura clave que dialoga con la cúpula del peronismo y de los libertarios para tejer los acuerdos que después se formalizarán en la distribución de cargos en la cámara.

Desde la derrota electoral del PRO de mayo pasado, el dirigente comenzó a sumar poder dentro del esquema macrista, donde se convirtió en el principal articulador de la política oficialista. Además, también capturó lugares especialmente sensibles de la administración porteña que en los últimos meses se manifestó con el desembarco de Agustina Olivero Majdalani en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano porteña, pero también del secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo, que ocupa un lugar central en la administración de la cámara.