Río Negro: el PJ saca pecho con Villaverde en apuros y Weretilneck al borde de quedarse sin voz en el Congreso

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck junto a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, en el acto por el aniversario de la localidad.

Las elecciones del domingo definen en Río Negro más que bancas para el Senado y Diputados . Alberto Weretilneck arriesga toda su representación en el Congreso y apuesta a romper la polarización para ratificar su influencia en el debate nacional. Enfrenta a un peronismo que ya mira 2027 y a La Libertad Avanza que acusa los golpes a su principal candidata.

Los escaños a renovar en el Senado son los de Mónica Silva (JSRN), Martín Doñate (PJ) y Silvina García Larraburu (PJ), mientras que en la Cámara de Diputados vencen los mandatos de Aníbal Tortoriello , que dejó el PRO y se presenta por La Libertad Avanza, y Agustín Domingo (JSRN), que vuelve a San Carlos de Bariloche para asesorar al intendente Walter Cortés .

En total, 611.573 personas están en condiciones de votar en una instancia bisagra para el gobierno de Javier Milei y uno de los jefes de la Patagonia norte, que apuesta a consolidar con su colega neuquino, Rolando Figueroa , un frente regional que amplifique a sus distritos ante la reconfiguración del mapa de poder nacional.

Figura excluyente de la campaña de Juntos Somos Río Negro (JSRN) , Weretilneck decidió no confrontar directamente con La Libertad Avanza pese a los escándalos fueron salpicando a Lorena Villaverde . Ni la irrupción del piloto Fred Machado ni los documentos que incriminan a la candidata a senadora movieron al gobernador de su eje. Confió en enfrentar al “centralismo porteño” y no personificar los males en el Presidente .

La eficacia de la estrategia se verá este 26-O. El oficialismo provincial es el que más arriesga, se ve con chances de seguir haciendo pie en el Congreso , aunque un traspié podría dejarlo sin representación parlamentaria por primera vez desde 2019.

image

La pelea entre libertarios y federales se exprimió al máximo, aunque tuvo dificultades propias. La elección del legislador Facundo López para encabezar la boleta al Senado abrió una herida profunda en la relación del gobernador y su vice, Pedro Pesatti, hoy recluido en Viedma. Desde la Legislatura, espera el recuento para reaparecer en escena de manera oficial, siempre con un discurso reticente al modelo libertario.

Con ese escollo en la capital, el mandatario dio varias vueltas a la provincia. Escoltado por López, convocó a intendencias propias y aliadas a trabajar por la boleta verde. Según pudo saber Letra P, la resignificación de la identidad rionegrina es la apuesta para reelegir en 2027, con retoques necesarios. La idea es que cada jefe comuncal traccione desde su municipio los votos necesarios para estar en la definición.

El recuento del domingo definirá las llegadas al Congreso, pero también los liderazgos en el partido. Las intendencias de aliados como Cortés en Bariloche y Luis Albrieu en Villa Regina, o la de puros como Rodrigo Buteller, en Cipolletti, serán analizadas con especial detenimiento según el caudal que aporten.

“Los candidatos de Cristina y Milei no plantearon una sola propuesta para Río Negro, y nosotros seguimos haciendo obras”, lanzó Weretilneck en el filo de la veda, corriéndose del libreto utilizado en toda la campaña.

Peronismo ilusionado

Las últimas elecciones legislativas de medio término han dado resultados diferentes para el justicialismo. De la contundente victoria de María Emilia Soria en 2017, que rozó los 45 puntos, al pésimo resultado de la camporista Ana Marks en 2021, que se ubicó tercera. Hoy la expectativa es prometedora.

María Emilia Soria y Martín Soria

Las encuestas propias y ajenas barren con la zozobra típica de estas instancias. La presencia de Martín Soria augura un buen resultado en General Roca, ciudad que supo gobernar y que representa la segunda comunidad en caudal electoral. Además, Fuerza Patria reforzó el trabajo en Bariloche y doblegó tareas en Viedma y Cipolletti, el kilómetro cero del provincialismo.

El hijo mayor del exgobernador es el favorito en los sondeos para llegar al Senado. El exminsitro de Justicia y Derechos Humanos de Alberto Fernández va acompañado por Marks. En tanto que Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica que desde Bariloche responde al armado de Juan Grabois, encabeza el tramo a Diputados. En esa oferta variopinta se concentra la confianza de recolectar votos de todas las tribus peronistas.

Un buen resultado ilusiona al justicialismo de cara a la gobernación en 2027. Con ese norte, la intendenta Emilia Soria se apresta a construir una candidatura al frente del panperonismo. Pero la tarea no parece sencilla ya que si bien el peronismo se impuso en varias contiendas de medio término, solo logró llegar al Gobierno una sola vez desde la vuelta de la democracia, cuando Carlos Soria, padre de Martín y Emilia, ganó las elecciones en 2011.

El efecto Lorena Villaverde

Cuando el gobierno nacional no se permitía un escándalo más, se conoció un documento que sacó a la luz una detención de Lorena Villaverde en los Estados Unidos por una causa vinculada al narcotráfico. Y cuando en la agenda política explotó el culebrón Machado, en el armado patagónico temieron que los hermanos Milei bajaran a la empresaria que busca saltar de Diputados al Senado. Nada de eso sucedió, pero los embates hicieron mella.

En ese enmarañado punto de partida, la representación libertaria busca dar el golpe. En el entorno de Villaverde aseguran que nada de lo que se denuncia es cierto y se preparan a celebrar el próximo domingo. “Las urnas van a hablar”, respondió un integrante de La Libertad Avanza a Letra P, desestimando cualquier efecto negativo.

image Lorena Villaverde, en el centro de la escena nacional.

La otra figura rutilante libertaria es Tortoriello. El empresario de transporte abandonó el PRO, fundó su partido -CREO Río Negro- y logró quedarse con la cabeza del tramo a Diputados. Durante la campaña apenas se cruzó con Villaverde, a sabiendas del prontuario que la perseguía.

Cree que en su pago chico logrará los votos suficientes para renovar otro período y construir las garantías de volver a luchar por la gobernación en 2027. El retén a esas aspiraciones es la causa Techo Digno, que tuvo recientemente una audiencia de control de acusación por la que puede ir a juicio por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con peculado.

“Es una causa inventada por la política”, se atajó el cipoleño en declaraciones radiales. “Cuando fui candidato a gobernador, se inventó una causa a través de la corrupción política que llega a la Justicia”, bramó.

El hecho toma relevancia porque en esta provincia está vigente la ley de Ficha Limpia, que impide postularse a cargos públicos o partidarios con condenas firmes por delitos dolosos. Si bien no hay siquiera un juicio en camino, la megacausa llevará al banquillo a la mayoría de los acusados. El ejemplo contundente es el de Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche, que la próxima semana deberá presentarse a los juzgados.

Los que buscan ser sorpresa

Por fuera de los tres grandes frentes, emergen opciones disidentes que podrían alimentarse del voto que pierde La Libertad Avanza. La de mayor impacto es la del PRO, que rompió la alianza con la venia de Mauricio Macri. Juan Martín es la cara visible de la lista amarilla, que sumó a integrantes de su bancada en la Legislatura rionegrina como la barilochense Martina Lacour.

“Lo peor que nos puede pasar, es revivir el kirchnerismo. Hacerlo es poner gente irresponsable en el Congreso”, le respondió a Letra P.

image Juan Martín, presidente del PRO Río Negro, competirá por un lugar en el Senado.

En este grupo también se destaca Ariel Rivero y su Primero Río Negro. El exintendente de Campo Grande, que moldeó su carrera política a la sombra de Miguel Ángel Pichetto en el Partido Justicialista (PJ), fue el primero que se subió a la ola libertaria como candidato a gobernador de Milei en 2023. Hizo campaña desde férreas críticas a Villaverde y al kirchnerismo. Lo acompaña el concejal barilochense Facundo Villalva como candidato a diputado nacional.

La izquierda, como en el resto del país, llega fracturada entre el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y el Nuevo MAS. El FIT promueve a Alhue Galuzo al Senado y al obrero de la construcción y exconcejal de General Enrique Godoy, Gabriel Musa, como diputado.

La otra opción, el MAS, candidatea a Mónica Martín al Senado y propone a Aquiles Añazco Nieto en Diputados.