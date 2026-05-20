La Libertad Avanza, el PJ y Monteverde se unieron en Rosario para frenarle una obra clave a Javkin y Pullaro

La Libertad Avanza , el peronismo y la tribu de Juan Monteverde , Ciudad Futura, se unieron en el Concejo de Rosario para frenar un proyecto clave que empujan el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro en la costanera norte de la ciudad.

El municipio avanzó con el proceso de licitación para remodelar el área donde se ubica el balneario La Florida y la zona de playas públicas. Los pliegos incluyen la intervención en accesos y en bares, además de la construcción de nuevos puestos comerciales, pero lo que despierta el rechazo opositor es la instalación de un Parque Acuático en una zona de playa seca.

Si bien las obras serán ejecutadas por el gobierno local, cuentan con financiamiento de la provincia de Santa Fe y se enmarcan dentro del plan de obras acordado entre Javkin y Pullaro.

Los tres espacios coincidieron en la comisión de Gobierno del legislativo local en darle luz verde a un pedido de informes propuesto por el libertario J uan Pedro Aleart para que el Ejecutivo explique la obra del Parque Acuático Costanera Norte. El proyecto pide precisiones sobre el monto total de la obra, las fuentes de financiamiento provinciales y municipales, los plazos de ejecución y los estudios de impacto ambiental, entre otras cuestiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/2056345957856362923?s=20&partner=&hide_thread=false PRESENTÉ UN RECLAMO FORMAL PARA FRENAR EL PARQUE ACUÁTICO Y EXIGIR QUE EL PROYECTO SEA DEBATIDO EN EL CONCEJO



Mediante un reclamo administrativo formal solicité la SUSPENSIÓN INMEDIATA de la licitación y de las obras vinculadas al denominado “Parque Acuático Costanera Norte”.… pic.twitter.com/MQRCDDXhiO — Juan Pedro Aleart (@JAleart) May 18, 2026

El despacho fue aprobado por los dos concejales libertarios presentes, Aleart y Lautaro Enriquez; Mariano Romero, del peronismo, y Antonio Salinas, de Ciudad Futura. El expediente será tratado en la próxima sesión del Concejo, fijada para este jueves. Allí, si el oficialismo desea bloquear su aprobación, deberá cerrar filas y sumar votos de la oposición amigable.

De igual modo, obtuvo luz verde la propuesta de la ONG “El Paraná No Se Toca” para, directamente, frenar las obras del parque acuático en la rambla ribereña. Esta última, impulsada por Salinas, pasó a la comisión de Ecología y Ambiente, por lo que aún no será tratada en las sesiones ordinarias del Concejo.

El Parque Acuático, mucha agua bajo el puente

Por distintos motivos y mediante distintas estrategias, Ciudad Futura y La Libertad Avanza intentaron frenar las obras en la zona norte de la ciudad desde que el proyecto fue presentado por el oficialismo. Días después del anuncio oficial, comenzaron los trabajos de demolición en la zona.

CMR_2771-1024x683 Reunión de la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante de Rosario

Aleart presentó un reclamo formal para suspender de manera inmediata las obras. A la par, lanzó un proyecto para que el tema se resuelva en el Concejo mediante una votación. Según el concejal, el gasto de las remodelaciones es excesivo y debería destinarse a cuestiones más urgentes, como la repavimentación de 70 cuadras de la ciudad. Además, el experiodista esgrimió que las refacciones “le dan la espalda a la cultura, la identidad y la esencia” de la zona.

Ciudad Futura, por su parte, se amparó en los reclamos de los vecinos de la zona, quienes manifestaron su malestar con el proyecto oficialista y protestaron en la playa rosarina. Con la firma de ediles de otros espacios, Juan Monteverde presentó una propuesta en el Concejo para que se realice una consulta popular y la ciudadanía sea quien apruebe o rechace los planes para el barrio.

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El partido de centroizquierda, además, le achacó al oficialismo pfalta de claridad en detalles de la obra, como diferencias en el tamaño de las áreas a intervenir.

La reacción del oficialismo de Rosario

La respuesta de Unidos

Fabrizio Fiatti, concejal del bloque oficialista Unidos por Rosario, salió en defensa del Ejecutivo en la sesión de la Comisión de Gobierno. En relación con los cuestionamientos de la oposición por el tamaño de las obras, el edil contestó que los 10 mil m² obedecen a la refacción total de la zona ribereña, incluidas veredas y espacio público.

Fabricio Fiatti, espada de Javkin en el Concejo, le reprochó a Monteverde su posición sobre las obras. “Nosotros elegimos seguir transformando Rosario. Ustedes, una vez más, eligieron el 'no a todo'”, chicaneó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabriziofiatti/status/2055339620250833271?s=20&partner=&hide_thread=false Falso, Juan. Otra vez.



Hoy empezamos la demolición de Mordisco para recuperar más playa pública, más verde y más acceso al río para todos los rosarinos. También vamos a reconstruir el Conducto Piaggio y renovar integralmente toda la Costanera Norte.



¿El video lo grabaron hace… https://t.co/4FFLuMpL42 — Fabrizio Fiatti (@fabriziofiatti) May 15, 2026

El debate continuará eeste jueves en el recinto del Concejo, donde el oficialismo pondrá a prueba su capacidad para sostener el proyecto frente a una oposición que, pese a sus diferencias, encontró en el Parque Acuático un punto de coincidencia política. Habrá que prestar atención a los acuerdos y las sillas que podrían quedar vacías.

Claro que para Unidos cuesta incluso encontrar una postura granítica hacia adentro de la coalición. La concejal socialista Alicia Pino, presente en la reunión de comisión, aclaró que el proceso de licitación no se puede frenar, como pide la oposición, ya que este finalizó y las obras destinadas a reacondicionar el espacio público ya se pusieron en marcha. Sostuvo que, dadas las críticas de la ciudadanía, lo que se podría someter a análisis sería la ubicación del parque acuático.

Unos días antes, el diputado provincial socialista Joaquín Blanco planteó críticas al proyecto porque consideró que omitió una instancia de consulta a la ciudadanía antes de avanzar. “Hay que convocar genuinamente a quienes saben de urbanismo, del río y del futuro de la ciudad”, señaló en una entrevista radial.