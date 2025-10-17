Río Negro: qué dicen las últimas encuestas que manejan Weretilneck, el PJ y LLA a una semana de las elecciones

A una semana del cierre de la campaña, dos de los tres armados que disputan las bancas por Río Negro reconocen en la carrera hacia el Senado una ventaja de Fuerza Patria , con diferencias según la fuente, sobre Juntos Somos Río Negro y La Libertad Avanza . En cambio, para Diputados , el escenario aparece más parejo.

Una encuesta difundida por la consultora Cordillera , vinculada a sectores del peronismo, trajo los datos más recientes de una elección que en el distrito parece anclada en la polarización nacional. El sondeo otorga a la lista encabezada por el diputado Martín Soria un 30,5% de intención de voto, una holgada diferencia sobre los 17,6 puntos de la libertaria Lorena Villaverde y los 12,9 de Facundo López , el candidato del frente del gobernador Alberto Weretilneck .

Lejos se ubican el PRO de Juan Martín (8,0%), el FIT , que encabeza Alhue Gavuzzo (2,6%) y Primero Río Negro , que postula a Ariel Rivero (1,7%). En este tramo de la boleta, sin embargo, la pesquisa realizada entre el 11 y el 15 de octubre con 976 casos en todo el territorio advierte que los indecisos superan los 21 puntos y da cuenta de que el final está abierto.

Martín Soria, cabeza de lista de Fuerza Patria para el Senado, encabeza los sondeos propios y de JSRN.

La provincia de la Patagonia debe renovar en la cámara alta las bancas de Silvina García Larraburu (PJ), Martín Doñate (PJ) y Mónica Silva (JSRN), mientras que en la cámara baja terminan sus mandatos Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello , el exintendente que llegó con el PRO y ahora busca sostenerse subido a La Libertad Avanza.

En Río Negro, cada cual con sus números

En el entorno del gobernador, que sumó a varios intendentes ajenos a JSRN y conformó Juntos Defendemos Río Negro, también ven al peronismo con una ventaja, pero menor. Sus sondeos le dan 26,5 puntos a López, por debajo de los 28 de Fuerza Patria, pero bastante arriba de La Libertad Avanza, a la que ubican en torno a los 20 puntos.

El oficialismo ve una elección pareja entre las tres fuerzas en Cipolletti, anticipa una derrota fuerte en General Roca y sostiene que “la elección se va a definir en Bariloche”.

image.png Alberto Weretilneck y Facundo López en Río Negro.

En el comando de campaña justicialista manejan datos “parecidos" a la encuesta de Cordillera. Ubican a JSRN “segundo en los pueblos más chiquitos, donde gobierna, y tercero en las ciudades grandes”, y ven una elección polarizada, como ocurre a nivel nacional. “Vemos a Weretilneck apuntando solo contra nosotros y eso nos dice mucho”, interpretan.

Los principales dirigentes de La Libertad Avanza aseguran estar parados ante un “escenario de tercios”. Villaverde afirma que está “dos puntos arriba de Fuerza Patria” y JSRN tercero, aunque cerca. “Hay seis o siete puntos de diferencia entre los tres. Puede pasar cualquier cosa”, resumió una fuente del espacio.

Una elección reñida en Diputados

La encuesta de Cordillera muestra un panorama más ajustado en la elección para la cámara baja. El estudio, con los indecisos proyectados, le da 33 puntos al peronismo, 31 a LLA y casi 20 a JSRN.

En Patria Grande, que logró incluir a Adriana Serquis al frente de la fórmula peronista, son “cautelosos” y avizoran una competencia “peliaguda”. Entienden que a la científica nuclear le cuesta instalarse frente a Tortoriello y reconocen en Juan Pablo Muena, el ministro y candidato de Weretilneck, a un hombre con la fuerza del aparato del Estado.

Cerca del candidato a diputado de oficialismo provincial no pierden las esperanzas y descuentan que hará una gran elección en su ciudad adoptiva, San Carlos de Bariloche, la ciudad con el padrón más grande de la provincia.