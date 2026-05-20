Congreso: Diego Santilli cerró con los gobernadores y bajarán los subsidios al gas en casi todo el país

Martín Menem en la votación del proyecto de medidas energéticas, que se logró con votos negociados por Diego Santilli.

Javier Milei se anotó un triunfo este miércoles en la Cámara de Diputados. Tras una negociación encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli , con goberna dores aliados, el oficialismo logró aprobar el proyecto de medidas energéticas, que incluye una reducción de los subsidios al gas en al menos 16 provincias.

El proyecto fue aprobado con 132 votos positivos, 105 en contra y cuatro abstenciones. El Gobierno consiguió la ayuda del PRO, la UCR y la amplia gama de los partidos provinciales. Estas fuerzas políticas garantizan que el Senado convierta la iniciativa en ley.

El rechazo se restringió a Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas, que solo aportó los votos de Lourdes Arrieta , el chubutense Jorge Ávila , el rionegrino Sergio Capozzi y la jujeña María Inés Zigarán .

Jujuy es una de las provincias a las que la Secretaría de Energía le garantizó una baja en las tarifas eléctricas a cambio de que su gobernador, Carlos Sadir, colabore en el recinto. La gestión sumó a los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo , Salta Gustavo Sáenz, y Misiones Hugo Passalaqua.

La iniciativa propone eliminar el descuento en las boletas de gas a 100 localidades incorporadas en 2021, cuando se agregaron al régimen de zonas frías. La mayoría de los nuevos beneficiarios fueron de las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis y algunas localidades de Tucumán. El territorio bonaerense es el más afectado: 55 distritos tendrán un tarifazo de gas en el invierno.

El proyecto que empuja Diego Santilli

El proyecto impacta sobre 3.300.000 usuarios que desde 2021 tienen descuentos del 50% en sus boletas de gas. Si el Senado lo convierte en ley, sólo 1,8 millones quedarán con una tarifa reducida, aunque de sólo el 30%. Se trata de quienes ganan menos de tres salarios mínimos, tienen un integrante de la familia con certificado de vivienda única, Certificado Único de Discapacidad (CUD) o son veteranos de las Islas Malvinas.

El descuento por zonas frías quedará únicamente a las provincias patagónicas: Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También están incluidos el departamento mendocino de Malargüe y la puna sanluiseña. Pero estas regiones también tendrán incrementos en sus boletas, porque el subsidio se reducirá al consumo. Los usuarios deberán pagar el costo fijo de transporte y distribución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SilvanaGiudici/status/2057266689490759991&partner=&hide_thread=false Con 132 votos tenemos media sanción de la Ley de Medidas Energéticas. pic.twitter.com/43OsRIlxlh — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) May 21, 2026

Las tarifas de las zonas frías se pagan con una alícuota del resto de las boletas, que es de 7,5%. "Como lo que recaudamos no alcanza, había que poner 400 millones de dólares. Si seguíamos con este esquema, el aporte tenía que subir a 11,5%. Un sistema eficiente es ese que baja donde puede y sube donde debe", explicó Silvana Giudici, de La Libertad Avanza.

Las provincias que ayudaron

Como explicó Letra P, para destrabar la negociación, Santilli logró sumar a las provincias de zonas cálidas, a cambio de una promesa de reducir las tarifas eléctricas entre diciembre y febrero. El ministro del Interior logró sumar de esa manera a sus socios de Tucumán, Jujuy, Salta y Misiones. Estas dos últimas asociadas en Innovación Federal.

El compromiso abarca también a Santa Fe, pero no alcanzó para el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro, que controla a Gisela Scaglia, jefa de Provincias Unidas.

Junto a su colega Raúl Jalil (Catamarca), Pullaro exigió que la baja de tarifas eléctricas sea incluida en el proyecto y no se reduzca a la palabra. No lo lograron y por eso el trío de Catamarca no dió cuórum y se abstuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2057263260894625990&partner=&hide_thread=false Voté en contra del proyecto de subsidios energéticos porque aumenta el costo del gas para todos los hogares, estén o no en zona fría. También para la industria y las pymes que producen en nuestras provincias. Y el subsidio para los sectores más vulnerables no alcanza ni para una… pic.twitter.com/pV9SRAgryr — Gisela Scaglia (@GiScaglia) May 21, 2026

Provincias Unidas también lo integran los representantes de Córdoba, uno de los más afectados por el recorte.

Hubo aportes en la votación decisivos como el de la neuquina Karina Maureira, de Neuquén, leal al gobernador Rolando Figueroa, quien durante la sesión se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo.

También votó a favor José Garrido (Santa Cruz), cercano al gobernador Claudio Vidal, quien al igual que sus colegas Figueroa e Ignacio Torres (Chubut) -que facilitó el aporte de Ávila-, colaboró con un suba de tarifas en su provincia.

Otro aporte fue el de la dupla de San Juan, integrada por Nancy Picón Martínez y Carlos Gustavo Jaime, leales al gobernador, Marcelo Orrego. Los diputados dedicaron sus discursos a minimizar la caída de los subsidios en algunos departamentos incluidos en la lista de zonas frías durante 2021.

Deudas y compensaciones

El proyecto se completa con otros capítulos que fueron parte de la negociación con los gobernadores. Uno es el que reduce parte de la deuda que las distribuidoras eléctricas tienen con la empresa mayorista, CAMMESA. El texto original apuntaba a condonar la pérdida que significó el congelamiento de tarifas y apuntaba a favorecer a las empresas Edenor y Edesur.

Con las modificaciones en comisiones, se incorporaron al beneficio las cooperativas locales, motivo de queja de Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien sostuvo que la redacción no deja claro cuáles serán los créditos favorables a las empresas regionales. El compromiso del proyecto es que, en todos los casos, renuncien a eventuales juicios.

Otro artículo del proyecto impide incorporar rubros adicionales en las boletas y, por pedido de las provincias, fue corregido: podrán permanecer aquellos "conceptos inherentes al servicio público de distribución eléctrica previstos", como el "alumbrado público".

La iniciativa, además, extiende hasta 2045 los beneficios impositivos a las energías renovables. En otro artículo se incorpora un monto adicional para financiar la adquisición de combustible, un resguardo a la variabilidad de precios internacionales.

El miembro informante del oficialismo, Facundo Correa Llano, defendió el nuevo régimen de zonas frías. “Es un camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados”.

Peleas regionales

El debate fue un pase de facturas por las regiones que tendrán tarifazos. Hubo duelo de cordobeses, sanjuaninos y mendocinos. Laura Rodríguez Machado, de Córdoba y La Libertad Avanza, justificó la medida y afirmó que el Javier Milei está “desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo. En 2021 se dejaron fuera a sectores más pobres de Córdoba, pero como tiene pocos habitantes no rendía electoralmente”, sostuvo la diputada.

“No es un privilegio injustificado, es una manera de amortiguar el costo de calefaccionar los hogares de los que viven en zonas de bajas temperaturas”, respondió Natalia De la Sota.

La votación de 2021 fue muy recordada porque, con la aprobación garantizada, hasta la oposición de entonces no quiso quedar fuera de la ampliación de subsidios que este proyecto.

La necochense Jimena López, de UP, defendió a la provincia más afectada. "Hablan de un proyecto que no es el que van a votar. No cuentan en ningún lado que todos los argentinos van a pagar mucho más la boleta de gas”, señaló quien fuera una de las protagonistas de la sesión de hace cinco años.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, consideró el proyecto discrimina a los bonaerenses. "Se experimentan hasta 40 heladas al año entre Azul y Tandil", destacó.

Al final de la sesión, el jefe libertario, Gabriel Bornoroni, les respondió a las críticas a su coterránea kirchnerista Gabriela Estévez, quien aseguró que 688 mil familias de su provincia se verán afectadas con tarifazos. "Los cordobeses no quieren que le regalen nada. Quieren dignidad y trabajo", respondió el diputado.