Santiago Caputo vs. los Menem: la tropa de cada bando en la guerra cultural interna

La indisimulable pelea política entre Santiago Caputo y los Menem , Martín y Lule, dividió en dos al ecosistema digital de La Libertad Avanza, desde donde no sólo se diseña buena parte de la denominada batalla cultural, sino también desde donde se posicionan funcionarios, legisladores y tuiteros a la hora de tomar una posición interna.

En medio de la interna, maridan usuarios que le dan volumen narrativo a los pensamientos del asesor y los riojanos, quienes sólo coinciden en una cosa: la convivencia en el Gobierno no da para más, pese a los esfuerzos del presidente Javier Milei por hacer equilibrio entre ambos bandos. La guerra ya es total.

Como a Milei, a Caputo no le interesa la construcción política territorial o digital. Ensimismado en la construcción de poder en áreas como la SIDE, Energía, ARCA o el Ministerio de Salud, el asesor se vincula con el sistema digital, pero no ordena a toda su tropa. Aún así, sus movimientos dentro de la Casa Rosada y su pensamiento ideológico es una atracción para varios grupos y subgrupos en las redes sociales.

El espacio más representativo y orgánico es Las Fuerzas del Cielo . Si bien esta agrupación que nació con la autodenominación de "guardia pretoriana del Presidente" pasa un momento de dispersión, sin actos centrales, con fugas de dirigentes y desánimos internos, continúan dentro de ellas figuras de gran peso digital. El cuarteto fundador lo integran Daniel Parisini (Gordo Dan), Agustín Romo , Lucas Luna (Sagaz) y Nahuel Sotelo .

Parisini es la cara visible, la voz y el conductor principal para las bases, sin embargo la bajada de línea con el barro de la política lo aporta Romo. Luna, en tanto, al igual que el personaje Pablo Lamponne de Los Simuladores, se encarga de la logística, la compra de insumos - como las tradicionales banderas con estilo romano - y hasta la movilidad, mientras que Sotelo es la principal pata territorial, pese a la polémica que siempre encienden sus trajes de colores. El legislador oriundo de Quilmes es en todo este grupo el que aporta mayor aparato de militantes del conurbano bonaerense.

x720 Santiago Caputo, junto a tuiteros.

Orbitan en torno a estos tuiteros otros hombres y mujeres de peso, algunos con despacho en la Casa Rosada o el Congreso. Juan Pablo Carreira (Juan Doe), director de Comunicación y la persona detrás de la Oficina de Respuesta Oficial; Tomás Jurado (Peluca Milei), es el cerebro detrás de la creación de materiales audiovisuales; y Macarena Alifraco (Mac), que al igual que Doe, Peluca y Sagaz, tiene un lugar en el Salón Martín Fierro de Balcarce 50, base de operaciones de Caputo. Alifraco es, además, la puerta de entrada del sistema político al asesor: lo acompaña a todas las reuniones, incluso las del exterior.

También son parte de Las Fuerzas del Cielo Mariano Pérez, el principal bloguero libertario, con el canal de Youtube Break Point que tiene 1,6 millones de seguidores; los diputados nacionales Juan Esper, vinculado a su vez al cacique sanmiguelino Joaquín de la Torre; y Joaquín Ojeda, un referente de Junín que se hizo famoso después del respaldo presidencial en una polémica con el coordinador de La Libertad Avanza en ese distrito, Alberto Pascual, hoy desplazado del oficialismo.

Completan este sector militante Ezequiel Acuña (El Pasante), funcionario de Nucleoeléctrica Argentina y fundador junto a Doe de La Derecha Diario; y Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias, que con 49 años es el mayor de todos.

Gq8AQMUW4AAbO4a Las Fuerzas del Cielo, de Gordo Dan.

Sin acceso a la sede administrativa de Gobierno, pero muy ponderados entre las bases libertarias se encuentran Pablo Pazos (Gordo Pablo) y Manuel Tojo (Gordo Matrix) y Francisco Pirovano (Piro), panelistas de La Misa del Gordo Dan; y Tonio, el productor que muchas veces también se sienta a la mesa del principal propagandista del oficialismo.

Con integrantes de otros streamings completan este subgrupo Martín Almeida (El Negro), conductor de La Fuerza, un nuevo programa en Carajo que también integran Martina León y Olivia Gagliese Balbiani, conocidas como "las quilomberas", por como las llamó el jefe de Estado en la previa de una de sus presentaciones en el ex-Centro Cultural Kirchner, hoy Palacio Libertad.

La estrella libertaria en todos estos programas, que se pasea de un estudio a otro, es Marilú. Con participaciones publicitarias en Netflix, y un producto propio llamado "el carpetazo de la semana", es junto a Gordo Dan, de las personas más solicitadas para autógrafos y selfies en cada acto de LLA.

Embed @marilongui_ Con mucha alegría vengo a anunciarles que oficialmente regresa El Carpetazo de la Semana. sonido original - Marilú

También se puede mencionar a Sofía Lo Piccolo, conocida tanto por su militancia liberal católica, como por ser la asadora de los encuentros libertarios en el interior bonaerense; a David Urbani; Patricio Chazarreta (Chaza) y Francisco Diaz Rhein (LiberGiant).

Sin la marquesina de Carajo, se mueven del mismo lado del Río Bravo, otro grupo de jóvenes que conducen su propio streaming: Hola Mandriles. Conducido por Alan Link Aufseher (Compañero Alan), Martín Virgini y Osiris Lescano (Ozzy), quien también está en Neura. La que produce y cranea este programa es Florencia Crestanello (Flora).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sofilopiccolo/status/2017451882625597598&partner=&hide_thread=false Hice otro asado, porque polenta hacen los kukas pic.twitter.com/WtLh6rJRRi — Sofi Lo Piccolo (@sofilopiccolo) January 31, 2026

Liberal, con un perfil disruptivo en redes, Crestanello es el principal motor de La Orden, que se define como "una comunidad para liberales y libertarios". Con un lugar físico en Boedo, se suelen congregar en sus fiestas a puertas cerradas, que incluyen karaoke e invitaciones a hacer cosplayer, muchos de los influencers de las Fuerzas del Cielo y otras figuras libertarias, como Diego Recalde.

Como soldado inorgánico en este esquema está Esteban Glavinich (Traductor Te Ama). Con Parisini con un discurso más moderado desde las elecciones de octubre a esta fecha, Glavinich se convirtió en la principal referencia de resistencia a Karina Milei en todas sus vertientes. Incluso en un evento, Sebastián Pareja lo golpeó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1948080822612894098&partner=&hide_thread=false En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo. Como hay que ser… — Traductor (@TraductorTeAma) July 23, 2025

El ecosistema digital de Martín y Lule Menem

Si la hegemonía y control natural de las redes sociales se mueven alrededor de Caputo, los Menem hacen lo propio con en el territorio y el ámbito legislativo, donde tienen amplias tropas de funcionarios, diputados, senadores y legisladores en todo el país. Aún así, los riojanos decidieron dar la pelea en el ámbito de las Fuerzas del Cielo y auspiciaron en los últimos tiempos a nuevos tuiteros e influencers, muchos de ellos conducidos de alguna forma por caras ya conocidas de La Libertad Avanza.

69fa334e2e0e5 Javier Milei, junto a Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo.

El principal faro ideológico de este sector y nexo sin intermediarios con el Presidente es Lilia Lemoine. La diputada nacional es la vocera y ordenadora de otros numerosos jóvenes que no se sienten identificados con el caputismo, pero que no tienen la experiencia ni las métricas para enfrentarlos. De hecho, en la Casa Rosada se menciona que ella y el Director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, estuvieron detrás de dos reuniones tuiteras relevantes, una en enero en Balcarce 50 y otra en mayo, en la Quinta de Olivos.

En la residencia presidencial, Lemoine estuvo con dos personas de su extrema confianza: el también diputado Sergio Figliuolo (Tronco) y la concejala de Tres de Febrero, Candela Vidal, que al igual que la confidente de Milei fue cosplayer. En el armado de este ecosistema está, además de los Menem, el diputado Pareja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundoliberalweb/status/2054912350747005362&partner=&hide_thread=false De un lado, @rocio_gomezok dando datos precisos, del otro, kirchnerista mezclando temas sin aportar nada al debate por las universidades.



La diferencia es abismal. pic.twitter.com/SieSshJ2FK — Mundo Liberal (@mundoliberalweb) May 14, 2026

En Olivos estuvieron también Matías Andrés Bernal Campos (El herrero liberal); Lucas Emmanuel Apollonio (El ojo del poder); Christopher Marchesini (Mate con Mote); Yayi Morales, Sofía Grimau, Mariano Oliveros y Evangelina Aranda.

Para el karinismo menemista reportan también Franco Antúnez (Fran Fijap), el youtuber que suele correr en las manifestaciones de la oposición; Rocío Gómez, coordinadora nacional de La Juventud de La Libertad Avanza, con un cargo en la Secretaría General y una oficina en la Casa Rosada; y Juan Boutet, conocido en el mundo digital como El Niño Brócoli; y Sharif Menem, hijo del operador nacional karinista Lule Menem.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JBouttet/status/1703827694759112977&partner=&hide_thread=false La Libertad Arrasa!

Vamos con todo en esta última etapa de una campaña histórica para la Argentina! #ArgentinaEsPotenciaConMilei #MileiPresidente pic.twitter.com/KNtuOaHDMb — Juan Ignacio Boutet (@JBouttet) September 18, 2023

Con un alto perfil mediático Gómez es, también, una ferviente defensora de la narrativa libertaria en múltiples canales y stream.

Verdadero-2026-01-30T164416.579-2 Tuiteros e influencer en la Casa Rosada.

Hay dudas si dentro de este disperso grupo están también Isidro Bonicatto; y Agustín Caulos, flamante Secretario de Culto, quienes solían reportar a Las Fuerzas del Cielo y encontraron refugio y cargos en el menemismo.

Aunque no conviven en un mismo grupo, estos influencers comparten intereses ideológicos con el animador oficialista Tomás Díaz Cueto o el legislador Ramón Vera (El Nene Vera), que comenzó como un marginal de las redes sociales y se convirtió con el correr de los meses en la "cabra", como se suele llamar al "mejor de todos los tiempos" por su acrónimo en ingles G.O.A.T.

Todas estas figuras violetas se paran al otro lado de los márgenes del caputismo, como también lo hacen Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, una joven pareja con acceso directo a la residencia presidencial.