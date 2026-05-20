Encuesta en Córdoba: Javier Milei cayó 13 puntos en mayo y Martín Llaryora aprovecha una oposición atomizada

La última encuesta de Carlos Sicchar muestra que el humor social empezó a pasar factura en Córdoba . La crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y el desgaste de la narrativa libertaria comenzaron a erosionar la imagen de Javier Milei incluso en uno de los territorios más favorables para La Libertad Avanza.

En paralelo, Martín Llaryora logra sostener su núcleo duro y capitaliza una oposición todavía dispersa y sin liderazgo claro.

Ese es el principal saldo político que deja el último estudio provincial de Sicchar, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre mil casos en toda la provincia.

El dato más fuerte del relevamiento es la caída de Milei. El Presidente pasó de un 61% de aprobación en enero a un 48% en mayo, una baja de 13 puntos en apenas cuatro meses. Al mismo tiempo, la desaprobación trepó del 37% al 46%.

La consultora atribuye ese deterioro al impacto del ajuste sobre los ingresos y al desgaste político derivado del “caso Adorni”, un episodio que, según el informe, afectó la narrativa libertaria en la opinión pública cordobesa.

“La aprobación de las administraciones gubernamentales experimenta un claro ciclo contractivo”, sostiene el estudio en sus conclusiones preliminares.

Martín Llaryora aguanta

En contraste con la caída nacional, el gobernador cordobés logra sostenerse. La gestión de Llaryora mantiene un 49% de aprobación, el mismo número que registraba en enero, mientras que la desaprobación cayó de 46% a 42%.

El dato es leído en el Panal como una señal de resiliencia política en medio de un escenario económico complejo y de fuerte tensión entre Córdoba y la Casa Rosada por fondos, subsidios y obra pública.

llaryora passerini El gobernador Martín Llaryora y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

La encuesta incluso señala que el cordobesismo “logra retener su núcleo duro” y conservar “un piso competitivo sólido” de cara al proceso electoral de 2027. Ese fenómeno aparece todavía más claro cuando se traslada la discusión al terreno electoral.

Una oposición que se pisa en Córdoba

En el escenario de la disputa por la gobernación en 2027 planteado por Sicchar, Llaryora lidera con 31% de intención de voto. Muy detrás aparecen Luis Juez con 13%, Rodrigo de Loredo con 10% y Gabriel Bornoroni con 9%.

La foto deja una conclusión incómoda para la oposición. Ninguno de los nombres logra despegarse ni consolidarse como referencia dominante del voto anti peronista.

bornoroni juez locro Gabriel Bornoroni, Luis Juez y dirigencia de La Libertad Avanza de Córdoba

Juez conserva un núcleo propio, pero no consigue monopolizar el espacio opositor. De Loredo sigue atrapado en la indefinición de la UCR y Bornoroni todavía no traduce el arrastre libertario nacional en volumen provincial propio.

El resultado es un escenario fragmentado en el que las distintas tribus opositoras terminan neutralizándose entre sí, mientras el oficialismo provincial preserva una ventaja competitiva.

“La dispersión de la oferta opositora no permite aún una instalación clara de aquel que pueda disputarle el cargo”, resume el consultor.