Axel Kicillof negocia con intendentes el poder de fuego de las policías locales

Axel Kicillof negocia con intendentes del conurbano bonaerense el proyecto de reforma a la ley de seguridad que anunció en marzo en la Asamblea Legislativa . El eje central del debate está puesto en las policías locales y cuánto poder de fuego tendrán. El ministro de Seguridad, Javier Alonso , es la voz del gobernador en la mesa de discusión.

La mayoría de los municipios ya cuentan con alguna fuerza que depende del intendente, pero muy diferentes entre sí y con reglas que no terminan de ser claras y uniformes. Por eso es necesaria una nueva ley que formalice gran parte de la descentralización ya existente, pero que también termine por darle marco normativo a esas fuerzas.

Tal como lo anunció, el gobernador enviará un proyecto de ley para modificar la norma existente que regula el manejo de la seguridad en la provincia de Buenos Aires . Antes de hacerlo habilitó a Alonso para que abra una instancia de negociación con los jefes comunales, muchos de los cuales buscan desde hace años manejar con la mayor independencia posible las policías locales.

Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron a Letra P que uno de los objetivos centrales es “formalizar por ley todo lo que está descentralizado en los municipios que se hace a través de convenios o decretos, como el funcionamiento de centros de monitoreo, acceso al 911 y al movimiento y control de patrulleros”.

“Así, evitamos que venga otro gobierno y borre de un plumazo todo lo que avanzamos”, dijo la fuente y aseguró que esta es la gestión que más avanzó en darle más poder a los intendentes en el manejo de la seguridad.

Axel Kicillof - Apertura de sesiones 2026 16

Un intendente del conurbano valoró ante Letra P la iniciativa: “Es un avance muy importante que el gobernador haya abierto el diálogo y no sea un proyecto que se presente a libro cerrado”, indicó.

La negociación con los intendentes

Días atrás, consultado por la prensa durante el acto de lanzamiento de los cursos de formación del PJ bonaerense, Kicillof afirmó que el proyecto es propio, que “hay mucho ya desarrollado” y que en muchos municipios hay policías locales, por lo que se está tratando de “llegar a acuerdos”, para que finalmente el proyecto llegue a la Legislatura.

“El tema es que esté ordenado, organizado, que las competencias sean muy claras y que la formación y los requisitos sean coordinados con la fuerza de la provincia de Buenos Aires”, agregó el gobernador.

Alonso con intendentes

El tema se discutió en una reunión en Escobar de la que participaron Alonso y la secretaria general de la gobernación, Agustina Vila. Estuvieron allí intendentes que ya han avanzado con el tema en sus distritos: Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Boto (Luján), Nicolás Mantgazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Juan Fabiani (intendente interino en Almirante Brown). También estuvo el intendente de San Isidro y dirigente del PRO Ramón Lanús.

Funcionarios de Seguridad, a cargo de Alonso, y secretarios de seguridad de varios municipios trabajan en un borrador para darle forma a un anteproyecto de ley que deberán discutir luego en la Legislatura.

El debate por las armas, el control y la conducción

Uno de los puntos centrales de discusión entre el Ejecutivo y los intendentes es el poder de fuego que deben tener las fuerzas locales. Más puntualmente la letalidad de las armas que usarán. La mayoría de las fuerzas locales en funcionamiento no portan armas de fuego. Algunos distritos están avanzando en la utilización de las pistolas de electrochoque, como las Taser. En algunos casos, admiten fuentes municipales, “se contrata personal que tiene permiso de portación de armas”.

Uno de los presentes en el último encuentro, los intendentes van por la máxima y el Ministerio de Seguridad busca moderar. “No cualquiera puede usar un arma de fuego”, señalan en el Ejecutivo y hacen hincapié en la formación de los integrantes de esas fuerzas. “En la (escuela de Policía) Vucetich se anotan cien mil y de esos egresan 30 mil, no puede terminar siendo que el rechazado de La Bonaerense termine ahí”, advierte un funcionario de Seguridad.

Alonso, Sujarchuk, Ferraresi e intendentes

En el gobierno admiten que podría darse un mix entre una fuerza con armas de baja letalidad y en todo caso una fuerza especializada local, con mayor preparación, que pueda usar armas de fuego.

“Estamos negociando”, resume la fuente que también pone el acento en otras dos cuestiones: la conducción de las fuerzas y el control de las mismas. Kicillof considera que debe controlar Asuntos Internos de la Policía. Muchos jefes comunales coinciden. Respecto de la conducción, un grupo de intendentes se planta: “Si la policía es municipal, la conducción debe estar definida por el intendente”, afirma un jefe territorial.

El financiamiento

Uno de los puntos más discutidos es el financiamiento. Más aún en el marco de una provincia acorralada por el ajuste del gobierno nacional y la crisis económica. “Las opciones son tres: financiamiento provincial, municipal o mixto. Lo más probable es que termine siendo mixto; la discusión será en qué términos y qué porcentajes”, explica un intendente.

Las variantes dentro de esas opciones son muchas y aún no hay un acuerdo sobre el tema. En principio, gana la idea de que haya un financiamiento común de la provincia para los municipios que tengan sus policías locales, algunos apuntan a que ese número esté determinado por la coparticipación y que, además, cada intendente pueda determinar según sus objetivos y posibilidades cuánta inversión extra de las arcas municipales pueda incorporar.