Javier Milei tiene cara de hereje: el año del anarcointervencionismo

Con una economía que no responde a sus deseos en la medida en que lo necesita, Javier Milei se enfrenta, como todo presidente que se propone estabilizar la macro en base al recurso exclusivo del ajuste, al dilema del tercer año: cómo conseguir que ese tipo de programa no arruine la viabilidad política del proyecto .

La respuesta, por ahora, pasa por la conversión del Presidente de su declarado anarcocapitalismo a una suerte de anarcointervencionismo.

Confiado en que la reducción de la inflación será la única vara con la que la sociedad medirá los resultados de su gestión, el mandatario y Toto Caputo fuerzan la máquina apelando a prestidigitaciones, heterodoxias impropias del credo oficial, rebusques y sacrificios sociales que no incluyen en su ecuación electoral.

El IPC de 2,6% registrado por el INDEC en abril –sería de 3% si el instituto no estuviera intervenido de nuevo y midiera el índice en función de una canasta de consumo representativa– supuso el corte de una racha alcista de diez meses.

Ahora, confiando en la generalización de esas herramientas intervencionistas y en la baja estacionalidad de mayo, el Gobierno se propone arrimar el número de este mes al piso duro del 2% , con la esperanza incluso de perforarlo o, cuando menos, de quedar en buenas condiciones de hacerlo en julio o julio.

El anarcointervencionismo de Javier Milei: la inflación

Del "cero coma… a más tardar en agosto" hay que despedirse y esperar, como dijo el propio Presidente, a mediados del 2027 electoral. Sin embargo, dentro de ese escenario, mayo podría traer buenas noticias.

Las consultoras privadas, que preveían para este mes un nuevo rebote, cambiaron de escenario al confirmarse que YPF mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta finales de junio tras la aplicación de un modesto incremento del 1%. Ese es el dato que medirá el INDEC, aunque, como ocurrió con el congelamiento precedente, se espera que tenga seguimiento desigual en las provincias.

Dada la prolongación del conflicto en el golfo Pérsico y el mantenimiento de elevados precios internacionales del petróleo, el Gobierno fuerza la máquina e interviene en un mercado que se suponía desregulado. Paradojas del anarcocapitalismo realmente existente.

De ese modo, las proyecciones privadas apuntan ahora a un descenso. Equilibra, por caso, calcula menos que abril, pero algo por encima del 2%.

Sin embargo, el economista Fernando Marull no descartó, en una entrevista FM Milenium, que el IPC del mes pueda registrar alguna décima por debajo de esa barrera psicológica traumatizante.

Con la nafta pisada y el dólar tranquilo, todo dependerá de la evolución de los precios de los alimentos. En este sentido, la segunda semana del mes trajo una sorpresa desagradable: una aceleración en verduras y carne.

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Según Econviews, las últimas dos semanas de abril y las dos primeras de mayo arrojaron una inflación de alimentos de 1,5%, exactamente la misma que la de todo abril.

A futuro habrá que preguntarse qué pasará con los combustibles después del actual congelamiento. Las petroleras denunciaban, ya antes de la guerra contra Irán, que los precios en los surtidores estaban 20% atrasados, lo que hace suponer una retomada de las subas y una nueva acechanza sobre la inflación en los próximos meses.

Dólar: larga vida al cepo

Si la intervención en el mercado de los combustibles ayuda por el momento a contener la inflación, lo propio cabe decir sobre el dólar, el precio más sensible de la economía nacional.

El Banco Central aprovecha la temporada alta de los sojadólares para acelerar la compra de divisas y reforzar sus reservas, incluso sin alterar la cotización del billete verde, que, de hecho, cae más de 4% en lo que va del año.

La autoridad monetaria lleva comprados más de 5000 millones de dólares desde enero, pero aun así no consigue mejorar sus reservas netas, o realmente disponibles, debido a que la imposibilidad de renovar vencimientos de deuda en el mercado le impone entregar buena parte de lo que acumula.

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Por otro lado, la baja de la cotización del billete verde suma atraso frente a una inflación que se acerca hasta ahora al 15%. ¿El dólar toma carrera para causar dolores de cabeza en la campaña, como advierten economistas como Carlos Melconian, Hernán Lacunza y muchos más? Otros, como Marull, son más optimistas para este año, aunque mantienen las prevenciones para el electoral.

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Mientras, refutando reclamos verbalizados días atrás por Domingo Cavallo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartó el levantamiento del cepo que aún rige para las empresas, una decisión clave para mantener pisada la demanda. "Nos sentimos bastante cómodos con este esquema", dijo.

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Por su parte, Milei aseguró este martes, en un evento realizado en el Malba, que su gobierno sacó "prácticamente el 95% del cepo". A veces los números encubren calidades.

Se dice que el miedo no es zonzo. Tampoco es libertario.

Ajuste sobre ajuste en salarios y jubilaciones

La fiscal, se sabe, es la principal ancla del modelo y el Gobierno celebró el mantenimiento del superávit en abril.

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Sin embargo, ese logro –pírrico, por postergar salarios en el Estado; jubilaciones e inversión en salud, educación e infraestructura, entre otras hipotecas a futuro– resulta cada vez más difícil de sostener por la "trampa de austeridad" que genera el ajuste perpetuo: menos gasto, menos actividad, menos recaudación y vuelta a empezar.

De acuerdo con la consultora Equilibra, el dato fiscal del mes pasado es menos brillante que lo que pregona el Gobierno. Según señaló, el superávit primario –antes del pago de deudas– se contrajo 43% interanual –descontada la inflación– y el financiero –posterior al pago de esos compromisos–, 65%.

La causa es que en abril "los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual, producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1%), y una expansión del 20% del resto de los ingresos".

Asimismo, señaló que "es importante destacar que la Administración Nacional (…) cerró el primer cuatrimestre con una deuda flotante –diferencia entre sus partidas devengadas y pagadas– de 0,16% del PBI, cifra similar a la del año pasado".

En otros términos, al Gobierno no le alcanza para cerrar las cuentas con ajustar cada vez más, como acaba de hacer por 2,5 billones de pesos, o 1,6% del Presupuesto 2026. También debe subejecutar gastos presupuestados, convirtiéndolos en deuda a futuro.

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A eso se debe añadir el cada vez más grave atraso de las jubilaciones.

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Y lo mismo cabe señalar sobre los salarios en el sector público.

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Si de cuentas públicas se trata, sobre llovido, mojado. Por un lado, la decisión de pisar la finalización de la reversión del gasoducto Norte hará que este invierno el país deba volver a importar gas natural licuado (GNL) por más de 1200 millones de dólares, un producto caro que no sería necesario traer debido a la abundancia de Vaca Muerta. Sí: por "ahorrar" los 740 millones de dólares previstos para la obra, habrá que gastar esa cifra, por lo menos.

Según informó La Nación, el Gobierno "rechazó una propuesta privada para importar GNL por considerarla cara y, semanas después, la empresa pública encargada del proceso ( Enarsa) terminó aplicando un costo 47% superior al utilizado originalmente como referencia. Esa situación generó malestar interno y ahora obliga a convalidar un mayor traslado a las tarifas".

"El Estado podría terminar financiando entre 150 millones y 200 millones de dólares para abastecer más barato a hogares, hospitales y escuelas, montos que luego serían recuperados gradualmente a través de las facturas hasta 2027", explicó el periodista Agustín Maza.

El inflador anímico de Toto Caputo

El desafío es que Milei llegue a los comicios sin mayores sobresaltos económicos, único modo en que se puede concebir la reelección.

Analistas advierten sobre un comienzo de dolarización de carteras de inversión ya en el segundo semestre de este año, cuando haya pasado la temporada alta de la soja, y en especial después del primer trimestre del año próximo, sobre todo si el peronismo se muestra como una opción competitiva.

Para evitar esos escenarios, el jefe del Palacio de Hacienda activó el inflador anímico en una entrevista que concedió al programa Economía de Quincho, que se emite por Cadena 3 y plataformas digitales. En ella, dio por hecha la reelección de Milei y descartó cualquier posibilidad de incertidumbre y de ruido para la política económica en 2027.

El próximo "va a ser un año atípico electoralmente. Va a ser tan obvio que el presidente Milei va a ganar por paliza que la gente se va a dar cuenta antes. Entonces, va a haber un crecimiento feroz en 2027 porque esto se va a resolver mucho antes", dijo.

¿Espera que la deseada reducción de la inflación, por aún incierta que sea y forzada como viene, permita una recuperación de los ingresos populares, por ahora en caída libre? En tal caso, ¿primará la necesidad de hacerle RCP a la economía vía consumo o la de seguir forzando la máquina de la desinflación a través de, justamente, la prolongación de esta era de hielo?

Ajeno a esas dudas, Toto Caputo redobló su apuesta. "La volatilidad que vivimos en 2025 no va a estar ni de casualidad. Ni de casualidad, ni de casualidad. Es más, va a ganar en primera vuelta y cómodo. En primera vuelta, anotalo, me importa un carajo", sobreactuó confianza.

Discusión 2027

Más allá de lo que diga el ministro, el mercado no trabaja con ese escenario y no descarta las chances del peronismo –Axel Kicillof es su gran temor–. Por eso, los credit default swaps –seguros contra un incumplimiento o renegociación forzada de la deuda– cotizan a dos años casi al doble que a uno, y el riesgo país no deja de oscilar entre 500 y 600 puntos básicos que impiden el retorno del Tesoro al mercado para rollear vencimientos y no le dan respiro al ajuste impopular como garantía de pago.

Jaime Reusche, vicepresidente de la calificadora Moody's, le dijo a La Nación que la nota de la deuda argentina podría mejorar antes de julio, lo que redundaría en una nueva racha compradora que comprimirá el riesgo soberano. ¿Al punto de reducirlo a menos 400 puntos básicos, asegurando un rendimiento de menos de 10% y permitiendo una emisión de bonos? Ver para creer.

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Más allá de eso, reconoció, "el mercado tiene sus propias opiniones, su propia percepción sobre el riesgo, y ahí tal vez lo que está pesando es un poco el historial crediticio del país, que no es de los mejores. Aparentemente, la pregunta sobre la persistencia, la durabilidad de las políticas públicas que han llevado este progreso para el ajuste macroeconómico que hemos visto parece que también se la está haciendo el mercado, y está pesando sobre esos niveles de spreads".

"Las elecciones son obviamente el hito (…). Ahí se va a definir si el progreso que se ha hecho durante este ajuste y el progreso que todavía falta por hacer van a subsistir y se van a mantener, o si es que va a haber algún tipo de reversión (…) Eso uno no lo puede confirmar hasta que hayamos pasado a la elección", sentenció.

Milei y Caputo confían, fuerzan la máquina a pura intervención y rezan. Pero ¿qué clase de economía depararían una eventual continuidad del debilitamiento y la balcanización del Gobierno y una reorganización del peronismo?