El peronismo de Santa Rosa levanta la mano y Di Nápoli sale a ordenar su sucesión en la capital de La Pampa

La Pampa: Di Nápoli se proyecta como el elector en Santa Rosa y ya ladran otros candidatos del peronismo

Santa Rosa está en el centro de las disputas políticas de La Pampa y mantiene movilizado a un peronismo que empieza a deshojar la margarita de sus candidaturas. El intendente Luciano di Nápoli quiere ser gobernador, aunque esa ambición tendrá que hacer match con una serie de intereses no precisamente coincidentes dentro del PJ .

La discusión sobre el plato fuerte del menú electoral 2027 incluye como parte del proceso el futuro de la capital, sobre todo si los planes del intendente tienen éxtio. Di Nápoli tiene otra reelección a mano, pero como apunta más alto también pretende ser el gran elector en Santa Rosa.

A un año de las elecciones provinciales, todo estará sometido a negociaciones, tironeos y enfrentamientos entre las distintas líneas del peronismo. Y por eso ya ladran varios de los precandidatos que, desde distintos espacios, se prueban el traje.

Santa Rosa será una importante prenda de la negociación provincial, si la hay, o de la confrontación que surja. Si Di Nápoli pretende ser el gran elector y tiene que optar por alguien de su equipo que garantice continuidad, la primera en la lista es Carmina Besga .

La mujer fuerte del municipio es secretaria de Gobierno y pareja del intendente. Se mueve como jefa de gabinete y es, virtualmente, quien co-gobierna la ciudad. Tiene 40 años, es abogada, fue candidata a diputada en 2019.

En las últimas semanas, cuando empezaron a aparecer posibles postulaciones a la Intendencia desde otras líneas, elevó su perfil, con recorridas por los barrios, fotos para los medios y declaraciones públicos. Una visibilización mayúscula, que no es de su estilo.

Todo sonó como un mensaje hacia el interior del peronismo, que en el plano local le dio rienda suelta a la rosca.

El poder de Luciano di Nápoli

Di Nápoli está fortalecido porque en Santa Rosa instaló desde 2015 una relativa hegemonía peronista. Aunque la oposición, sobre todo la UCR, lo ataca de modo sistemático, en el gobierno confían en la buena imagen que tiene la gestión.

En el equipo copetista se repite la teoría de una "alianza con los vecinos". Es también un relato que alude de reojo al toma y daca de sectores dirigenciales que traman alianzas, unidades o zancadillas. Di Nápoli sabe que a lo mejor algunos compañeros lo miran con desconfianza, pero cree que tiene votos fronteras afuera del PJ, en espacios donde otros dirigentes no llegan. Por eso camina con confianza.

copete habla Luciano di Nápoli, intendente de Santa Rosa, la capital de La Pampa, ante el Concejo Deliberante. Observa la vice, Romina Montes de Oca. FOTO: www.radiokermes.com

Su audacia política hasta ahora le dio buen rédito. En 2015 llegó a la Intendencia con la camiseta de La Cámpora y enfrentando al aparato del PJ pampeano en una interna. En 2019 cambió de estrategia: empezó el proceso de desmarque del kirchnerismo y modificó su prioridad de alianzas. Logró la reelección, algo que el peronismo no conseguía en Santa Rosa desde el siglo anterior, con Oscar Mario “Ningo” Jorge.

Desde entonces se afianzó en la gestión como plataforma para siguiente movimiento, que él quiere que sea el salto a la gobernación.

Danza de nombres en el peronismo

Los realineamientos y el estilo de Di Nápoli también le generan enemistades. En esos sectores, que incluso pueden ser transitorios aliados, crecen ansias de ocupar el sillón de Avenida San Martín 50.

El ziliottista Marcelo Pedehontaá, secretario de Trabajo provincial y presidente del último congreso peronista, nunca disimuló ese sueño de ser intendente. En las últimas semanas dijo que si Di Nápoli va por otra reelección, él se baja. Más allá de la batalla por Santa Rosa, el mensaje fue leído como un modo de sugerirle a Copete que deje a un costado en sus apetencias provinciales.

pedehontaa_.jpg Marcelo Pedehontaá, ziliottista, secretario de Trabajo de La Pampa. Sueña con gobernar Santa Rosa. FOTO: www.radiokermes.com

Otra que tiene la Intendencia entre ceja y ceja es la diputada Liliana Robledo, en su momento concejala y secretaria provincial de la Mujer. Es parte del Nuevo Espacio de Participación y de la UOCRA. Preside la unidad básica de Villa Alonso y tiene línea directa con el presidente del Consejo Local de Unidades Básicas, el concejal Lucas Ovejero, que es parte de su espacio.

lilianarobledo Liliana Robledo, diputada provincial, presidenta de la Unidad Básica de Villa Alonso en Santa Rosa.

El kirchnerismo asoma con la figura del actual juez de Paz, Rubén Funes. Tiene trayectoria en el peronismo santarroseño, fue secretario de Derechos Humanos de la provincia y concejal de la capital. Es el hombre que propone La Cámpora, que bajo el liderazgo de la diputada María Luz Alonso, trama una revancha contra al portazo de Di Nápoli.

La viceintendenta Romina Montes de Oca, de la línea Identidad Peronista que comanda el sindicalista Jorge Lezcano, es otra de las personalidades que nunca niega sus pretensiones y que ya ha demostrado juego propio desde el corazón de la gestión. Otros nombres en danza son los del ziliottista Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización, y el del secretario de Cooperativas de la provincia, Fabián Bruna.

Los roles de Sergio Ziliotto y Carlos Verna

La otra gran incorrección política de Copete ocurrió el año pasado, cuando desafió al gobernador Sergio Ziliotto y se anotó para ir por la presidencia del PJ. La batalla formal por los votos no se produjo porque la Junta Electoral partidaria lo dejó fuera de competencia, pero Di Nápoli sembró esa semilla, que en el futuro se verá si vuelve a darle frutos.

ziliotto-verna-di-napoli-ladag-1 El trío más mentado de la interna del PJ de La Pampa: Sergio Ziliotto, entre el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli y el exgobernador Carlos Verna. FOTO: www.radiokermes.com

En ese camino, el intendente confronta con el gobierno provincial. En voz baja se escuchan críticas en el municipio. Desde la caída de la coparticipación hasta el funcionamiento perezoso de algunas áreas puntuales, pasando por la falta de ayuda durante la tormenta histórica que tuvo lugar en la primera parte de 2026.

Di Nápoli fue impulsor principal de la liga de intendencias no alineadas con Ziliotto y tejió junto a la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, virtual contrincante en la carrera por la Gobernación. Ambos se dejaron apadrinar por el exgobernador Carlos Verna, aunque esos caminos se bifurcan o vuelven a unirse según contextos, momentos e intereses.

Lo que parece innegable es que Di Nápoli está lanzado. Sus soldados dicen que saltará a la pileta con o sin el tácito apoyo de Verna. Cunde además la pregunta de si el dedo de Verna, otrora imprescindible, tiene hoy la misma fortaleza que años atrás.

En el campamento de la mayoritaria Línea Plural, internamente hegemónica en el norte pampeano, hay movimientos que dejan leer una nueva reconciliación entre Verna y Ziliotto para imponer una candidatura provincial. A esta altura, nadie descarta la posibilidad de una unidad amplia para el año que viene y ya hay varios que imaginan una interna que será, dicen, para alquilar balcones.